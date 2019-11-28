Запад разбудил русского медведя: Россия выбирает символ силы, - В.Сокирко

09:30 29.11.2019

Нашей стране навязали образ опасного животного и теперь мы от этого не откажемся



Виктор Сокирко



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Александр Зимовский



Встретить медведя в естественной среде в Подмосковье практически невозможно, не только потому, что это скрытное и осторожное животное - вытеснили косолапых коттеджные поселки. Еще в 1920-х они обитали в Москве, в районе Лосиного острова, сейчас в редких случаях появляются в некоторых районах, Талдомском, например, Можайском, в Завидовском национальном заповеднике. По данным природоохранного мониторинга сейчас в Московской области насчитывается около 15 особей этих животных. Тем не менее, проведенный социологами Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) опрос показал, что почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Как ни странно, чаще прочих мишку в качестве символа страны считают именно москвичи (73%). С сибиряками (71%) понятнее - косолапый там распространенное животное.



К привычным уже государственным символам России в виде гимна, герба и флага, можно смело добавить и символичного зверя, который олицетворяет нашу страну. Это медведь. (Тут не надо путать всю Россию и партию "Единая Россия", которая "приватизировала" медведя в качестве логотипа.) Медведь необычайно сильное и хитрое животное, способное разорвать любого, кто попытается проникнуть на его территорию. Неслучайно Топтыгин получил официальный государственный статус.



Знаком образ "русского медведя" и на Западе - как неповоротливого, ленивого, но обладающего страшной и необузданной силой, который формировался еще с 17-го века. Образ этот трансформировался в зависимости от политической ситуации, но "русский зверь", как многовековой страх в глазах Запада, и сейчас вызывает опасения у тех, кто недоброжелателен к России. Как тут не вспомнить строки из стихотворения Константина Фролова: "Милые заморские соседи, Сытые, вальяжные, как боги, Не будите русского медведя… Может быть, тогда и обойдется". ("Наш современник", 2015 г.).



"Выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания. Россияне в этом смысле продемонстрировали традиционную приверженность образу медведя, олицетворяющего, по их мнению, нашу страну. Согласно данным опроса 65 процентов респондентов полагают, что именно медведь является правильным и подходящим символом России", - отметили в ФОМ. К слову, противники такого почитания медведя зачастую не смогли объяснить свою позицию, чаще прочего говорили о его грубости и агрессивности.



Вспомним, что практически у каждой страны существуют свои национальные символы в виде животных. В Китае это панда, в Австралии - кенгуру, во Франции - петух, в США - белоголовый орел (там еще в почете сурки, предсказывающие погоду). Английский символ - Британский лев, которого еще называют "дохлый лев", не только потому, что царей зверей здесь никогда не водилось, но и на проводимую Великобританией политику "рычания без зубов". В России - это, естественно, медведь, являющийся самым сильным и мощным животным на территории страны. Чем, собственно, россияне и гордятся, даже при создании Михал Потапычу Топтыгину комических образов. Впрочем, медведь символом России был не всегда.

- Россия в образе медведя - это целиком и полностью изобретение западных "специалистов по информационным войнам", - говорит историк и политолог Александр Зимовский. - В русской геральдической традиции медведь не встречается до середины XVI века. Первым официальным изображением медведя в России стал герб Новгорода, включенный в Большую печать Ивана Грозного в 1570-х годах. Через сто лет, в "Титулярнике" государя Алексея Михайловича появляется описание герба Ярославля, в котором медведь также присутствует. Но никакого государственного и национального статуса медведь в России не имел вплоть до 1917 года. Не считался медведь официальным символом и в СССР.



Медведь был прочно привязан к России, как и в целом к Восточной Европе, именно на Западе. Барон Сигизмунд фон Герберштейн в своих "Записках о Московии" написанных в 1549 году, выдвинул медведя в качестве особого образа, обрамлявшего ужасы русской зимы. Этот стереотип оказался настолько силен, что еще во второй половине XIX века, в повести Проспера Мериме "Локис" рассказывается о жившем в Северо-Западном крае России литовском вельможе из древнего рода Гедиминовичей, который родился от половой связи женщины и медведя. Связка "медведи - одичавшие люди" была излюбленным литературным приемом большинства западных путешественников, рассказывавших о России, а затем она перешла в западную политическую карикатуру и памфлеты.

Действительно, у западных карикатуристов никогда не возникало проблемы, чтобы изобразить Россию - в "кадре" непременно присутствовал медведь. В зависимости от ситуации: то пляшет на ярмарке, то громит своих врагов. Зато сразу понятно - если нарисован медведь, то это Россия, а не Новая Зеландия с птицей киви в качестве символа.



Если же обернуться непосредственно к русскому фольклору, то медведь никогда не упоминается как агрессивное животное, а исключительно доброе, порой несколько наивное. Даже в детской песенке: "Мишка-косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет". При этом медведя всегда побаивались и шутки шутить не собирались. Совсем неслучайно талисманом Олимпийских игр 1980 года в Москве стал именно Мишка, который при закрытии Игр "улетел, но обещал вернуться". И ведь вернулся! Уже в 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи - в образе Белого Мишки, в компании с талисманами Зайки и Леопарда (водится на территории Северного Кавказа).

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- Медведь - тотем силы, этот зверь был невероятно популярен у славян, древних германцев, у кельтов, в целом у язычников, - продолжает Александр Зимовский. - Христианские миссионеры серьезно боролись с этим культом. И где-то около 1000 года от Рождества Христова медведь из геральдических эмблем пропадает. Единственным историческим лицом, носившим это прозвище, был Альбрехт Медведь, маркграф Бранденбургской марки. Но в его гербе медведя нет, зато медведь - это герб города Берлина, примерно с того же времени. Вообще, в средневековых гербах медведь встречается только в пяти процентах случаев. Тогда как лев, например, присутствует в каждом шестом гербе. Церковь вела серьезную идеологическую войну против "языческого" медведя, и косолапый потерял свой высокий статус. Единственно, где разрешалось появляться медведю - на ярмарках, на цепи, со скоморохами. Медведь обесценивается как сакральный образ. При этом в западной культурной традиции за медведем остаются такие пороки как жестокость, обжорство, похоть, лень и необузданная ярость.

Кстати, у Шекспира в "Макбете" главный герой утверждает, что ему не страшен "медведь косматый из России". То есть устойчивый образ России, где живут страшные медведи, уже был сформирован к моменту кончины Бориса Годунова и началу Смутного времени. О "русском медведе" писал Карл Маркс, его рисовал английский журнал "Панч", медведем пугали своих сограждан такие разные политические персонажи как Гитлер, Черчилль и Рейган. Причем после распада СССР это все не закончилось, медведь продолжил пугать Запад.



В итоге русского медведя все же разбудили - в массовом сознании россиян и российских политиков. Медведь стал политической эмблемой, феноменом отечественной массовой культуры и даже, как утверждают в некоторых странах, оружием гибридной войны. И это, как ни странно, вполне закономерный итог длительной, многовековой работы западных пропагандистов. Сильным ходом в "повышении статуса" русского медведя, стали коллажи с президентом Владимиром Путиным, который с голым торсом скачет на буром медведе. Футболки с этой картинкой стали очень популярны как в самой России, так и в других странах, в том числе США, где не только оценили юмор, но и поняли, кто управляет "русским медведем".



И, если следовать данным последних опросов, медведь по-прежнему лидирует в качестве символа России и считается гордостью страны.