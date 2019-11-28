 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Меня забыли... КазЕлбасы прилетел в Ташкент на саммит глав ЦентрАзии
09:37 29.11.2019

Елбасы прилетел в Ташкент
Об этом сообщил его пресс-секретарь.

28 ноября Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев прилетел в Ташкент, передает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в своем Twitter.

"Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. В аэропорту Н. Назарбаева встретил Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов", - написал Укибай.

Источник - zakon.kz
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