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|Меня забыли... КазЕлбасы прилетел в Ташкент на саммит глав ЦентрАзии
09:37 29.11.2019
Елбасы прилетел в Ташкент
Об этом сообщил его пресс-секретарь.
28 ноября Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев прилетел в Ташкент, передает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в своем Twitter.
"Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. В аэропорту Н. Назарбаева встретил Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов", - написал Укибай.