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Новый расклад - Майкл Блумберг против Дональда Трампа, - В.Прохватилов
09:54 29.11.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 29.11.2019

Один из богатейших людей Америки собирается купить президентские выборы - 2020

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг объявил, что примет участие в президентской кампании 2020 года, объединяя против Трампа избирателей не только демократического, но и республиканского лагеря. В этом главная особенность предвыборного политического сезона в США – противостояние сторонников и противников Трампа оттесняет на второй план конкуренцию демократов и республиканцев.

В активе Блумберга – колоссальное состояние, оцениваемое в $58 млрд. Миллиардер занимает девятое место в списке богатейших людей Америки и 14-е в мире. Трамп в мировом списке сверхбогатых стоит на 715-м месте.
Выходец из еврейской семьи, иммигрант в третьем поколении Блумберг создал одно из самых известных в мире новостных агентств, носящее его имя. Он поддерживает однополые "браки", выступает за облегчение предоставления гражданства нелегальным иммигрантам, ратует за усиление контроля над оружием. Боссы Демократической партии положили глаз на Блумберга как на готовую модель анти-Трампа.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных действий президента Трампа. Он представляет экзистенциальную угрозу для нашей страны и наших ценностей. Если он выберется на еще один срок, мы никогда не сможем оправиться от ущерба", – заявил Блумберг.
Медиамагнат с гигантским состоянием не сомневается в своей победе над Трампом в стране, где деньги решают все: "Я знаю, – говорит бывший мэр Нью-Йорка, – что нужно сделать, чтобы победить Трампа, потому что я уже это делал. И сделаю снова".

Говорят, поводом для выдвижения Блумберга на президентские выборы стал недавний опрос, проведенный The New York Times. Опрос показал, что в шести неопределившихся штатах (Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Флорида, Аризона, Северная Каролина) может повториться история 2016 года, когда Хиллари Клинтон набрала больше голосов, чем Трамп, но проиграла в коллегии выборщиков. Трамп здесь опирается на твердую поддержку белыми, не имеющими высшего образования. В гипотетических поединках с Джо Байденом, Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен Трамп в этих шести штатах "по-прежнему чрезвычайно конкурентоспособен".
В этой обстановке и всплыла кандидатура Блумберга. Эндрю Соркин, бизнес-обозреватель The New York Times, рассказал,, что бывший мэр Нью-Йорка получал звонки от друзей с Уолл-стрит, в частности, от активиста-миллиардера Билла Акмана, призвавшего Блумберга вступить в президентскую гонку. Соркин фиксирует "возобновление интереса плутократии к мистеру Блумбергу". Причины такого интереса, по Соркину, состоят в том, что американскому Большому бизнесу нужен кто-то, "кто будет самостоятельно финансировать свою кампанию и будет в финансовых вопросах консервативным, в отличие от большинства демократов, а в социальном плане умеренным, в отличие от большинства республиканцев".

Хотя на стороне Блумберга – огромные деньги, успех ему не гарантирован, поскольку на праймериз "ему придется играть в догонялки с конкурентами, которые уже ведут свои кампании несколько месяцев".

В пяти общенациональных первичных опросах, в которые Блумберг был включен с начала ноября, он получил в среднем по 2 процента поддержки. Согласно еще одному опросу, проведенному компанией Morning Consul, поддержать Блумберга готовы лишь 4 процента избирателей-демократов. В этом бывший мэр Нью-Йорка пока серьезно уступает Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу с их 18- и 20-процентной поддержкой. А лидирует у демократов, несмотря ни на что, по-прежнему Джо Байден (31 процент избирателей-демократов – за Байдена).
По мнению обозревателей сразу трех изданий (Alex Pareene из New Republic, Ed Kilgore из Intelligence и Paul Sracic из CNN), Майкл Блумберг рассчитывает победить на праймериз, оперевшись на поддержку так называемых суперделегатов (членов Национального комитета партии, других партийных боссов, губернаторов-демократов и конгрессменов от Демократической партии) при заключении "брокерской конвенции" (Brokered Convention), которую американцы называют "торговлей лошадьми" (horse trading), или грязными торгами.

Ему есть чем привлечь партийную верхушку. Блумберг заявил, что готов потратить на свою кампанию полмиллиарда долларов. "Мы никогда не видели кандидата, в распоряжении которого такие ресурсы", – пишет The New York Post. На низовом уровне в поддержку миллиардера работает армия волонтеров из движений Moms Demand Action ("Матери требуют действия") и Everytown for Gun Safety, крупнейших в США организаций, выступающих за введение контроля над оружием. Активисты этих движений, одетые в красные футболки, появляются на всех политических мероприятиях, акциях протеста и кампаниях, проходящих по стране.

"Располагая в Америке шестью миллионами сторонников, Moms Demand Action предоставляет Блумбергу сетевую поддержку и дает возможность сосредоточиться на политической рекламе, а не заниматься походами в массы", – отмечает BuzzFeed.News.

Так называемое левое крыло Демократической партии, конечно, недовольно вторжением Блумберга в избирательную кампанию. Берни Сандерс недавно сказал, что "миллиардеры не должны существовать", и потом написал в "Твиттере": "Мы не думаем, что миллиардеры имеют право покупать выборы… Мультимиллиардеры, такие как Майкл Блумберг, не смогут продвинуться на этих выборах слишком далеко". Однако что знает Сандерс о том, насколько далеко в состоянии продвинуться Блумберг?
Социологические опросы, как обычно, дают самые разные результаты: что заказывают, то и показывают. Политическая ситуация в США становится подвешенной, и впереди – ожесточенная борьба.

Источник - fondsk.ru
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