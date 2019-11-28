 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джулиана Ассанжа вычеркивают из списков живых. Государственное убийство, - Д.Седов
09:56 29.11.2019

Дмитрий СЕДОВ | 28.11.2019

25 ноября в открытом письме министру внутренних дел Великобритании Прити Патель 60 британских и зарубежных врачей выразили обеспокоенность тем, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может не дожить до слушаний в феврале 2020 года, где должен рассматриваться вопрос о его экстрадиции из Британии в США. Ассанж находится в заключении в строго охраняемой тюрьме Белмарш, и его состояние вызывает тревогу. Врачи требуют перевести его в университетскую клинику Лондона.
"Если срочный перевод не состоится, то мы опасаемся, что Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. Ситуация очень сложная, и терять время нельзя", – говорится в письме. Заключение врачей основано на отчетах свидетелей, присутствовавших на слушании дела Ассанжа в суде магистратуры Вестминстера в октябре. Свидетели утверждают, что Ассанж выглядел как жертва пыток.

Журналист Би-би-си Ричард Галпин, присутствовавший на этих слушаниях, назвал Ассанжа сломленным. Заключенный не мог вспомнить даже дату своего рождения.
Это совпадает с заключением специального докладчика ООН по вопросам пыток Нильса Мельцера, который посетил Ассанжа в тюрьме, а затем указал в докладе, что заключенному грозит смерть. "Несмотря на мое категорическое требование о медицинской помощи, несмотря на серьезность выявленных нарушений, правительство не приняло никаких мер, не провело никакого расследования и не работает над предотвращением и исправлением этих нарушений в соответствие с международным законом", – заявил Мельцер.

Сейчас Ассанж отбывает 50-недельный тюремный срок за "несоблюдение правил о поручительстве" при переезде в Англию 8 лет назад. Чтобы избежать ареста, он укрылся в свое время в посольстве Эквадора, но через 7 лет, с приходом к власти в Эквадоре президента Ленина Морено, его выдали британским властям. После выхода из тюрьмы его ждет депортация в США и суд по обвинению в шпионаже за публикацию на сайте WikiLeaks американских секретных военных и дипломатических документов.

Врачи, подписавшие обращение, сообщают, что их профессиональный долг – заявить о подозрениях в том, что заключенного пытают. Одна из 60 подписантов, австралийка Маргарет Биви (Ассанж является гражданином Австралии), говорит: "Я весьма разочарована тем, что наше правительство не обеспечило необходимую защиту и заботу о нем как о нашем гражданине. Он находится в изоляции 23 часа в день… Так обращаются с террористами".

Британский врач Марко Чиеза считает, что если Ассанж умрет в тюрьме из-за отказа ему в лечении, это будет "государственное убийство". Чиеза не верит, что Лондон изменит отношение к Ассанжу, каким бы ни было давление общественности. Его будут держать в тюрьме до февраля 2020 года в любом состоянии, даже крайне изможденного.
Письмо 60 врачей – не первое требование облегчить судьбу Ассанжа. В мае 2019 г. рабочая группа ООН по вопросам произвольного задержания (U.N.’s Working Group on Arbitrary Detention) выразила озабоченность непропорциональностью наказания, так как нарушение правил поручительства – несущественный проступок. Лондон не отреагировал, а британская Фемида пошла еще дальше.

Срок заключения Ассанжа в тюрьме истек 22 сентября, но специальным решением суда ему отказано в освобождении "по особым причинам". Власти опасаются, что он может скрыться, и намерены не отпускать его из-за решетки до февраля. Заключение продлено безо всяких к тому юридических оснований – и это не в заброшенной африканской стране, а на родине "вестминстерской демократии".

Между тем из Стокгольма пришла весть: с Ассажа сняли обвинение в том, что он изнасиловал двух шведских гражданок. Прокуроры сослались на то, что якобы "прошло большое количество времени". На самом деле гражданки, находившиеся "в состоянии глубокого сна", так и не могли вспомнить, насиловал Ассанж их или нет.

Картина выглядит так: человек, публикующий разоблачительные материалы об агрессии США в Ираке 10 лет назад, сначала преследуется по надуманному обвинению шведскими судейскими, из-за спины которых торчат уши ЦРУ, затем бежит из Стокгольма в Лондон, где семь лет мается в вынужденной изоляции в эквадорском посольстве, затем арестовывается по пустяшному поводу и попадает в тюрьму для особо опасных преступников. И если его выпустят из Лондона живым, его ждет "самый справедливый в мире" американский суд и светит ему электрический стул.

Особенность "дела Ассанжа" состоит в том, что все опубликованные им документы являются подлинными. И вот за это "хозяева дискурса" на Западе совершают медленное убийство Джулиана Ассанжа.

Источник - fondsk.ru
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