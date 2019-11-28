Турецкий султан Мурад II был тот еще педофил. Наследника ему родила 12-летняя бедолажка Хунди (турк-история)

10:27 29.11.2019

Юная 14-ти летняя султанша, родившая ребенка в 12 лет: история жизни Хунди-хатун



Хунди-Хатун родилась в 1419-ом году, в городе Стамбул, Османской Империи. Хунди была из знатного рода, ее отец был приближенным к султану, а мать занималась благотворительностью. В 12 лет девочку отдали в гарем к султану Мураду II, где она стала его наложницей.

Хунди воспитывалась в дворцовой школе, она была очень умна и преуспела во многих науках. Вскоре ее заметил и сам султан, 30-ого марта 1432-ого года она родила Шехзаде, которые позже станет султаном Мехмедом II по прозвищу "завоеватель".



После рождения сына Хунди стала страдать от гинекологических болезней, судя по всему из-за ранних родов, так как в тот момент ей было 12-13 лет. Султан дарил Хунди подарки, также ей выплачивали самое большое жалованье в гареме, она даже построила несколько мечетей.



На ночь с 13 на 14 февраля султану срочно доложили,что Хунди находится в плохом состоянии и вскоре умрет. Султан прибежал в покои своей жены, он приказал вызвать личного дворцового доктора, тот быстро пришел.

Мурад поставил условия, если доктор не сможет сохранить жизнь его супруги, то тот лишится головы. Однако доктор ничего не мог сделать, судя по всему у Хунди открылось внутренее кровотечение, которое в те времена останавливать не умели.

Ближе к утру Хунди перестала дышать. Умерла 14-ого февраля 1433-его года, в возрасте 14-ти лет. Была похоронена в тюрбе.