Дам ДАИШ. Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов, - Le Monde

11:03 29.11.2019

28 ноября 2019 г.

Жан-Пьер Стробантс | Le Monde



Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов ИГИЛ*

"(...) Голландские и бельгийские власти, как и многие их европейские коллеги, обсуждают проблему возможного возвращения джихадистов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отправить их всех обратно после начала своего наступления против курдских сил, которые присматривали за ними в Сирии.(...) У Марион ван Сан, специалиста по радикализации, именитого научного сотрудника Университета Эразма в Роттердаме, имеется свое мнение по данному вопросу. Если европейские страны происхождения джихадистов хотят обеспечить свою безопасность и не создавать в ближайшие десять лет широкомасштабного террористического риска, то, по ее словам, они должны быть заинтересованы в быстром отдалении от иракских тюрем, "очагов радикализации", матерей и их детей. Хотя, признается она, не нужно строить никаких иллюзий: некоторые из этих женщин останутся верны организации "Исламское государство"* и надежда на то, чтобы заставить их отказаться от своих убеждений, довольно слабая", - пишет Le Monde.



"(...) Ван Сан хорошо знакома с этими женщинами, она годами изучала их психологический портрет. Свои наблюдения она описала в книге "Те, кто бежал из Халифата" (издательство Prometheus, Амстердам). Ее вывод, сделанный после интервью через WhatsApp с примерно двадцатью из них, столь же ясен, сколь и удивителен: все они проходили довольно идентичный процесс радикализации, но для большинства из них религия была лишь видимостью - в первую очередь, они искали любви", - говорится в статье.



"Иногда они достигали того возраста, когда начинали бояться, что уже не встретят своего мужчину, - поясняет исследовательница в интервью ежедневной газете Het Parool. - И если они случайно находили кого-то в сети, то решали уехать. Одна из них говорила о своем религиозном долге, но ее беседы с ее партнером касались исключительно секса".



"Углубившись в данный предмет, исследовательница в действительности еще больше разоблачила ту реальность, которая уже раскрывалась в нескольких судебных процессах, проводившихся в Европе, и в трудах американского психолога Ари В. Круглански - он описывал ИГИЛ* как организацию, способную "стратегически" использовать секс для привлечения новобранцев. ИГИЛ* разрешает сексуальное рабство и изнасилование "неверных", обещая боевикам сексуальный рай и на Земле - а не только встречу с 72 райскими девственницами в награду за теракт, совершенный смертником , а также занимается организацией собственной сети проституции", - пишет Le Monde.



"Одна из ее собеседниц рассказала, что, как только она прибыла в Сирию, ей предложили на выбор либо проституцию, либо брак. Дома свиданий, которыми управляют женщины-джихадистки, эксплуатируют иракских пленниц, а брачные конторы устраивают встречи между молодыми женщинами и боевиками", - передает издание.

"(...) На основе собранных ею показаний ван Сан сдержанно и реалистично описывает повседневную жизнь боевиков и их сосредоточение на сексе. (...) В одном из электронных писем, с которыми ознакомилась исследовательница, один джихадист просит свою подругу, которая вскоре к нему приедет, не забыть свой костюм из латекса, в то время как другой обещает своей подруге "очень сексуальный комплект, черный с бежевыми цветами".



"Кстати, столь вожделенное женское белье тоже стало предметом хорошо организованной торговли в зонах боевых действий. Частные дома служили прибежищем для якобы невидимых торговых точек, о которых знали все, свидетельствует Аманда. Религиозная полиция "Хисба" разрешила такую деятельность, все же частично реформировав ее: под давлением иностранных боевиков магазины, первоначально доступные для мужчин, затем стали предназначаться только для женщин и управляться женщинами", - указывает издание.



В Ракке "это очень напоминало секс-шопы в квартале красных фонарей Амстердама", повествует другая изгнанница. "Там было все: нижнее белье, духи, сладости, разные предметы, обувь на очень высоком каблуке и много всяких странных вещиц, - уточняет Салиха. - Мы были там как шлюхи. Когда я рассказываю вам все это, у меня возникает ощущение, что фактически мы жили в большом борделе".

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*эта террористическая организация запрещена в РФ - Прим. ред.



Источник: Le Monde