 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.11.2019
11:12  Асад отдал рискованный приказ - бомбить захваченные американцами свои нефтяные заводы
11:03  Дам ДАИШ. Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов, - Le Monde
10:37  Гарем нечаянно нагрянет: как в Узбекистане борются с многоженством, - И.Кармазин
10:27  Турецкий султан Мурад II был тот еще педофил. Наследника ему родила 12-летняя бедолажка Хунди (турк-история)
09:56  Джулиана Ассанжа вычеркивают из списков живых. Государственное убийство, - Д.Седов
09:54  Новый расклад - Майкл Блумберг против Дональда Трампа, - В.Прохватилов
09:48  Выборов по-старому в Каззахстане уже не будет. Нур Отану нужно перестать боятся собственного народа

09:44  Священная триада Казахских жузов. Милое очарование родо-племенизма, - А.Сейдимбек
09:40  БеспределKG. За розжиг розни арестован блогер Афтандил Ж
09:37  Меня забыли... КазЕлбасы прилетел в Ташкент на саммит глав ЦентрАзии
09:30  Запад разбудил русского медведя: Россия выбирает символ силы, - В.Сокирко
09:22  Гонконг на распутье. Цена вопроса, - Брайс Сверхун
09:19  Войска к миру готовы. Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России
08:50  В Туркменистане презентовали интернет-портал госуслуг - e.gov.tm
08:14  Трудности делают Турцию сильнее, - Дж.Фридман
07:46  В Канаде разбился самолет с летевшими отдохнуть 2 узбекскими семьями - 7 человек
00:19  Трамп преподнес Гонконгу "своевременный подарок", - "НГ"
Четверг, 28.11.2019
23:37  2:1. Футбольная "Астана" сенсационно одолела "Манчестер Юнайтед"
22:22  Самые интересные моменты с саммита ОДКБ в Бишкеке
22:16  Как казахи устроили геноцид калмыкам (история)
22:15  Армения "беременна революцией" от Сороса?
16:48  Новым генсеком ОДКБ стал белорус Станислав Зась
15:54  Казахстан снарядил 3-ю роту "миротворцев" для Ливана. Спасем генерала Ауна!
15:51  Осужденного в Казахстане рос-политолога К.Сыроежкина не будут лишать каз-гражданства?!..
15:35  Необычные коллекционные монеты с бабочками выпустили в Казахстане
15:32  Как Абвер и басмачи планировали поднять восстание в Средней Азии во время Великой Отечественной
15:30  Сирия. Начистоту о наболевшем, - Рами Аль-Шаер
15:28  Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона, - Г.Мирзаян
15:26  Таджикистан официально отдал китайцам на разработку два золотоносных рудника
15:23  Пенсионная реформа в РФ, как финансовая пирамида, переплюнет МММ по мошенничеству
15:21  Генпрокуратура Узбекистана не нашла признаков преступления в словах мэра-бизнесмена Артыкходжаева
15:19  Эта ваша заливная рыба: может ли вкусная еда примирить с мигрантами
14:08  Украинские органы в Израиль – транзитом через Казахстан, - А.Уваров
14:07  Народный банк Китая пойдет по стопам Федерального резерва и ЕЦБ? - В. Катасонов
13:27  Премьер-министр Кыргызстана Абылгазиев объявил войну контрабанде ГСМ и... застрелился
13:12  За полгода из банков Кыргызстана перевели за рубеж $48,3 миллиарда
12:14  Каким будет мир после американо-китайской торговой войны, - С.Роуч
12:09  Россия запускает газовую трубу в Китай, - Симон Маккарти
11:30  Саркози заявил об упадке Европы и о смещении мировой оси на восток
11:24  Проблемы Туркменистана видны из космоса
11:17  Венгрия отказалась от участия в "Евровидении" из-за гей-пропаганды. Россия пошлет Бузову
11:11  Елбасиновики. Племяши: Самат и Кайрат Назарбаевы
11:05  Казпрокурор-коррупционер Миразов получил... новую высокую должность
10:21  Турция меняет российскую угрозу на курдскую, - С.Строкань
09:28  Бакиевы расширяют свой бизнес. СМИ выяснили, где и как
09:18  Станут ли казахстанцы жить лучше, и что для этого надо? - С.Исабаева
09:15  Осторожно, дилетанты! Кто и зачем создает политические партии в Казахстане? - Айгуль Омарова
09:09  Казахстанский бизнес укрепляется в Киргизии, - В,Панфилова
09:06  Иранцы начнут законодательное вторжение в Ирак. Реформа конституции опасна для суверенитета Багдада
08:56  Путин прибыл в Киргизию на заседание глав государств ОДКБ
08:52  Трамп подписал закон "О демократии и правах человека в Гонконге"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дам ДАИШ. Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов, - Le Monde
11:03 29.11.2019

28 ноября 2019 г.
Жан-Пьер Стробантс | Le Monde

Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов ИГИЛ*
"(...) Голландские и бельгийские власти, как и многие их европейские коллеги, обсуждают проблему возможного возвращения джихадистов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отправить их всех обратно после начала своего наступления против курдских сил, которые присматривали за ними в Сирии.(...) У Марион ван Сан, специалиста по радикализации, именитого научного сотрудника Университета Эразма в Роттердаме, имеется свое мнение по данному вопросу. Если европейские страны происхождения джихадистов хотят обеспечить свою безопасность и не создавать в ближайшие десять лет широкомасштабного террористического риска, то, по ее словам, они должны быть заинтересованы в быстром отдалении от иракских тюрем, "очагов радикализации", матерей и их детей. Хотя, признается она, не нужно строить никаких иллюзий: некоторые из этих женщин останутся верны организации "Исламское государство"* и надежда на то, чтобы заставить их отказаться от своих убеждений, довольно слабая", - пишет Le Monde.

"(...) Ван Сан хорошо знакома с этими женщинами, она годами изучала их психологический портрет. Свои наблюдения она описала в книге "Те, кто бежал из Халифата" (издательство Prometheus, Амстердам). Ее вывод, сделанный после интервью через WhatsApp с примерно двадцатью из них, столь же ясен, сколь и удивителен: все они проходили довольно идентичный процесс радикализации, но для большинства из них религия была лишь видимостью - в первую очередь, они искали любви", - говорится в статье.

"Иногда они достигали того возраста, когда начинали бояться, что уже не встретят своего мужчину, - поясняет исследовательница в интервью ежедневной газете Het Parool. - И если они случайно находили кого-то в сети, то решали уехать. Одна из них говорила о своем религиозном долге, но ее беседы с ее партнером касались исключительно секса".

"Углубившись в данный предмет, исследовательница в действительности еще больше разоблачила ту реальность, которая уже раскрывалась в нескольких судебных процессах, проводившихся в Европе, и в трудах американского психолога Ари В. Круглански - он описывал ИГИЛ* как организацию, способную "стратегически" использовать секс для привлечения новобранцев. ИГИЛ* разрешает сексуальное рабство и изнасилование "неверных", обещая боевикам сексуальный рай и на Земле - а не только встречу с 72 райскими девственницами в награду за теракт, совершенный смертником , а также занимается организацией собственной сети проституции", - пишет Le Monde.

"Одна из ее собеседниц рассказала, что, как только она прибыла в Сирию, ей предложили на выбор либо проституцию, либо брак. Дома свиданий, которыми управляют женщины-джихадистки, эксплуатируют иракских пленниц, а брачные конторы устраивают встречи между молодыми женщинами и боевиками", - передает издание.
"(...) На основе собранных ею показаний ван Сан сдержанно и реалистично описывает повседневную жизнь боевиков и их сосредоточение на сексе. (...) В одном из электронных писем, с которыми ознакомилась исследовательница, один джихадист просит свою подругу, которая вскоре к нему приедет, не забыть свой костюм из латекса, в то время как другой обещает своей подруге "очень сексуальный комплект, черный с бежевыми цветами".

"Кстати, столь вожделенное женское белье тоже стало предметом хорошо организованной торговли в зонах боевых действий. Частные дома служили прибежищем для якобы невидимых торговых точек, о которых знали все, свидетельствует Аманда. Религиозная полиция "Хисба" разрешила такую деятельность, все же частично реформировав ее: под давлением иностранных боевиков магазины, первоначально доступные для мужчин, затем стали предназначаться только для женщин и управляться женщинами", - указывает издание.

В Ракке "это очень напоминало секс-шопы в квартале красных фонарей Амстердама", повествует другая изгнанница. "Там было все: нижнее белье, духи, сладости, разные предметы, обувь на очень высоком каблуке и много всяких странных вещиц, - уточняет Салиха. - Мы были там как шлюхи. Когда я рассказываю вам все это, у меня возникает ощущение, что фактически мы жили в большом борделе".
__________
*эта террористическая организация запрещена в РФ - Прим. ред.

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575014580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы
- "У вас особенный талант"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли
- Рабочий график первого президента
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам
- Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка
- Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым
- Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов
- Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  