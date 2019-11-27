Асад отдал рискованный приказ - бомбить захваченные американцами свои нефтяные заводы

11:12 29.11.2019

Rai Al Youm, Великобритания



Дамаск принял решение нанести удар по нефтяным объектам севера страны, которые были присвоены курдами и их американскими союзниками. Операция направлена на предотвращение контрабанды нефти через Турцию. В этой связи уже высказался российский МИД. Какую позицию выдвинул Лавров? И почему с курдами так и не удалось договориться?

Rai Al Youm (Великобритания): смелое решение Сирии бомбить украденные нефтеперерабатывающие заводы



редакционная статья

Восьмилетний сирийский кризис начался из-за иранского нефтепровода, который должен был быть проложен через сирийскую территорию до средиземноморского порта Тартус. Так заявил президент Сирии Башар Асад в своем интервью англоязычному российскому телеканалу. Похоже, сегодня конфликт перешел в новую фазу, а причина все та же - сирийская нефть и попытки ее украсть и вывезти.

Те, кто потратил миллиарды на подготовку и вооружение оппозиции для предотвращения строительства иранского трубопровода через сирийскую территорию, теперь хотят украсть нефть из месторождений на восточном берегу Евфрата и переправить ее в Турцию. Точно так же действовало "Исламское государство" (организация запрещена в РФ - прим. ред.), когда контролировало эти месторождения и перевозило нефть через Турцию и Иракский Курдистан, получая прибыль до 30 миллионов долларов в месяц.



Вчера сирийские власти приняли смелое решение начать обстрел ряда центров по переработке нефти в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами (СДС), после того как была получена информация о контрабанде нефти через Джараблус и Эрбиль в турецкие порты для дальнейшей продажи неизвестным покупателям.



Решение о воздушном обстреле говорит о том, что сирийские власти не допустят кражи нефтяных ресурсов, которые являются собственностью сирийского народа. И их не волнует цена и последствия таких действий.



Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес курдских сил, которые, по его словам, нарушили обещания и отказались от соглашений и координации с сирийским государством после решения Вашингтона вывести свои войска из северо-восточной Сирии.



Лавров был прав, когда оценил позицию курдов, а именно руководства автономных регионов и Сирийских демократических сил как оппортунистическую. Похоже, чаша терпения российского правительства переполнена, и ей надоела курдская игра в сирийском вопросе. Сначала они пользовались поддержкой и защитой Америки, а теперь выступают против США, когда поддержка прекращается и звучит заявление о выводе их из Сирии.

Обстрел нефтяных резервуаров и нефтеперерабатывающих заводов со стороны сирийской авиации отражает стремление сирийцев защитить сирийские ресурсы и предотвратить их контрабанду и продажу клиентам, включая израильтян. Никого не удивит, если начнется война против американских войск, захвативших нефтяные и газовые месторождения. Подобное произошло в Ираке, тогда американцы были вынуждены покинуть страну.

Эта нефть является собственностью сирийского государства и его народа во всем его религиозном и этническом разнообразии.

Упомянутые силы и их лидеры играют с огнем, но рискуют не обжечь пальцы, а сжечь всех своих курдских сторонников, которые в любом случае составляют меньшинство. Единственным, что они должны и могут сделать - это вернуться в объятия сирийского государства в соответствии с договоренностями, достигнутыми под эгидой России.

Комментарии:

Arabi Asil: Дераа + плохое управление + вмешательство + глобальный заговор + разрушение страны + убийство и изгнание людей = оккупация + плюшки = конфликт интересов

Абу Ясин: Это Трамп ворует сирийскую нефть днем и ночью, а не Турция. Ваш компас сломался и показывает все с точностью до наоборот. Если вы такие смелые, то почему бы не обстрелять армию американских воров и ответить на неоднократные израильские бомбардировки? Или вы оставляете за собой право отвечать в удобное для себя время и бить по удобным целям!!??

Айф Тинкя: Нефть не ввозится контрабандой в Турцию. По общему признанию сирийцев, курдов и даже России, это Америка ворует сирийскую нефть. Пожалуйста, публикуйте правдивые сообщения без предвзятости.



Абир Сабиль: Я думаю, это внезапное мужество нужно приписать российскому вору, который закрепился на западе Сирии и наблюдает, что получили американский вор и его западные союзники. Не вините воров и предателей. Вините тех, кто открыл столицу Омейядов для грязной пыли!

Сириец в Британии: Лидеры, которые утверждают, что представляют курдов, утратили доверие и нравственные ценности. Они не могут претендовать на борьбу за Курдистан или что-либо еще. Когда турки прошли вихрем по домам и собственности курдов в Африне и северной Сирии, те в панике бежали и оставили население перед лицом судьбы и лишений. И когда американцы прикрыли их местечко в пустыне, где есть несколько нефтяных скважин, они снова устремились туда, забыв, что это Америка предала их. Эта земля принадлежит не курдам, а всему сирийскому народу.



Мамдух: Я вижу, что все приветствуют вмешательство России и Ирана, у которых нет людей, границы с Сирией, а Турция начала настоящую османскую экспансию. Вы не ошибаетесь, Иран вмешался, чтобы контролировать Сирию и угрожать Сиону, поскольку Тель-Авив смог создать базы в Азербайджане, а бригады Курдистана сдерживают российское вмешательство, которое нацелено на газ и присутствие на берегу Средиземного моря.



Оригинал публикации: قرارٌ سوريٌّ شُجاعٌ بقَصف صهاريج ومصافي النّفط المَسروق لمنع تهريبه إلى تركيا.. واتّهامات جريئة من قِبَل لافروف للانتهازيّة الكرديّة.. هل بَدأت المعركة الأهم لاستِعادة آبار النفط شرق الفُرات بضوءٍ أخضر روسي؟

Опубликовано 27/11/2019