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Китай&Гонконг: не такая уж Поднебесная, - Э.Лимонов
13:03 29.11.2019

Но мы-то не слабонервные. Нам с вами не стать китайцами, не разрезать глаза в щелки, потому давайте не учить китайский язык.

25 ноября 2019 года, понедельник после воскресенья, дня, когда в Гонконге состоялись муниципальные выборы.

После нескольких недель схваток на улицах, площадях, в учебных заведениях Гонконга, в растерзанном городе состоялись муниципальные выборы в городских округах. Демократы (то есть студенты, на российской шкале ценностей я бы называл их либералами) получили повсюду подавляющее большинство.

Не стану затмевать вам сознание излишними цифрами, но, например, они ("демократы") получили 120 мест в избирательной комиссии, которая избирает главу города.
Понимая, что Китайская Народная Республика - союзница России - я воздерживался все это время от страстного желания написать об этом конфликте. Хотя, вообще-то, имею в данной области большие права. Я чуть ли не первый в России призвал нашу страну обратиться "лицом к Азии", а именно в 1994 году, (в программе первой партии нацболов), вот что я писал:

"Внешняя политика: ЛИЦОМ К АЗИИ. Запад, своими многочисленными нашествиями. И в первую очередь самыми страшными - наполеоновским и гитлеровским (с ними приходила вся Европа. С Гитлером и восточноевропейские "братья": венгры, румыны, словаки, болгары, хорваты среди прочих) доказал, что он нам враг. Сегодня он успешно атаковал нас и побеждает самым современным оружием - "демократией" и "правами человека", и последствия применения этого оружия страшнее последствий ядерных ударов.
К ядерной войне мы были подготовлены, к войне психологической - нет. "Перестройка", поощряемая Западом, разрушила наше Отечество и перессорила наши племена. Придя в чувство, отболев, разумно нам повернуться лицом к Востоку, к прародине нашей, к Азии. Там наши корни, там нам следует искать друзей и союзников."

Читатель может аплодировать, поскольку это написано мною не позднее 1993 года, а может, и ранее. Вспомните, что с тех пор созданы ШОС, ОДКБ, наш крупнейший союзник - Китай, и зацените мое пророчество.

Но я не писал в эти месяцы о Гонконге, потому что там довольно успешно восстали мои политические противники, - студенты либералы, они же демократы. Мне было неприятно, что они побеждают в схватке с полицией Китайской Народной Республики, а КНР - союзник России.
Есть у меня приятель экономист, дочь его учится в Китае, знает китайский язык и потому семья, ну, по крайней мере папа, восхищена достижениями китайской цивилизации. В основном, он живет во Франции, я с ним интенсивно переписываюсь.

Сегодня он написал мне, что африканцы учат китайский и добавил, что совсем скоро вся планета заговорит по-китайски…
Я разозлился и ответил, что не будет этого, и что, мол, вон китайские полицейские несколько месяцев ежедневно танцевали кровавую ламбаду со студентами в Гонконге, но так и не подавили их, и что российские полицейские утихомирили бы всех за несколько дней. Потому вся планета не будет разговаривать по-китайски.
Понимаю, что в моем письме P. (назовем моего оппонента, фаната Китая так, буквой Р.) звучит восхищение российской полицией, ну, пусть так, я не восхищен китайской.
Кровавую ламбаду мы все видели, вы все видели, нет смысла тут озвучивать ее эпизоды.
Расскажу тут о том, что я скрывал, но вот представился случай высказать.

Ну, во-первых, я не верю в то, что китайцев где-то миллиард и четыреста миллионов. Я подозреваю, что вдвое меньше. 700 миллионов - это тоже очень много, но не 1,4 миллиарда. Я думаю, Китай, имеющий историческую традицию пугать окружающих "варваров" своим количеством, так и не избавился от этой традиции пассивной обороны. 1,4 миллиарда - это бумажные тигры Китая.

Во-вторых, судя по тому количеству продовольствия, которое закупает КНР за границей, проблема продовольственной независимости у них не решена. Ну, да, невероятные железные дороги, футуристические пейзажи, достижения науки и техники, но в Китае разразится голод, если он лишится возможности закупать продовольствие за рубежом. А голод как известно, ужасен.
Как вам эти мои наблюдения? Есть вполне аргументированные статьи на эти темы, о которых предпочитают не говорить ослепленные китайским могуществом фанаты Китая.
Посмотрите на них!
Сытые коты - китайские бонзы (Си - типичный китайский сытый кот, хитрый, аж жуть!), волосы выкрашены свежей краской, бонзы на съездах китайской верхушки, вы заметили, что они не седые, никто, а все крашеные. Конечно, имеют психотическое действие на слабонервных. Как грибы-мухоморы.
Но мы-то не слабонервные.
Нам с вами не стать китайцами, не разрезать глаза в щелки, потому давайте не учить китайский язык.

29 ноября 2019
Эдуард Лимонов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575021780
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