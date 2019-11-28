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|Как ребенок. Назарбаев получил статус "Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА"
13:07 29.11.2019
Назарбаеву присвоили очередное звание
Экс-президенту Казахстана в Узбекистане присвоили новое звание.
В то время как президент страны Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Кыргызстане, экс-глава страны Нурсултан Назарбаев улетел в Ташкент.
Елбасы был приглашен президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. "В аэропорту Назарбаева встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов" - сообщил пресс-секретарь первого президента РК Айдос Укибай.
На встрече главами делегаций было принято решение о присвоении Назарбаеву статуса Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
После официальной церемонии приветствия состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева в формате тет-а-тет.