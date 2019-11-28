АБР выделил Узбекистану еще $300 млн на поддержку бюджета

13:11 29.11.2019

Деньги будут направлены на финансирование госпрограмм по реформированию госсектора экономики и обеспечение благоприятных условий для проектов государственно-частного партнерства.



Азиатский банк развития предоставит правительству Узбекистана новый займ в размере 300 миллионов долларов на поддержку государственных программ, финансируемых из бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минфина республики.



В июле прошлого года вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил журналистам, что Всемирный банк (ВБ) и АБР предоставили стране 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить рост его дефицита в краткосрочной перспективе. В частности, ВБ выделил республике 500 миллионов долларов, АБР - 300 миллионов долларов. В июне этого года ВБ предоставил на эти цели еще 500 миллионов долларов.



"Совет директоров Азиатского банка развития одобрил займ в размере 300 миллионов долларов на реформы в области управления государственными финансами и налогово-бюджетной политики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги будут направлены на финансирование госпрограмм по реформированию госсектора экономики и обеспечение благоприятных условий для проектов государственно-частного партнерства.



Сенат Узбекистана в декабре 2018 года одобрил государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% ВВП, или 4,5 триллиона сумов (около 530 миллионов долларов). Доходную часть бюджета планировалось обеспечить в размере 24,2% к ВВП, или 102,6 триллиона сумов (около 12,4 миллиарда долларов), расходы - 25,3% к ВВП, или 107,4 триллиона сумов (12,6 миллиарда долларов).



По материалам Минфина, для покрытия дефицита госбюджета помимо внутренних источников впервые будут привлечены займы ВБ и АБР. В 2020–2021 годах дефицит бюджета планируется снизить до 0,1% к ВВП, для его покрытия планируется выпустить государственные краткосрочные облигации на сумму до 3 триллионов сумов (около 360 миллионов долларов).