Пали нравы. Ученица 11-го класса разделась до трусов в ночном клубе Семея

14:52 29.11.2019

Ученица 11-го класса разделась до трусов в ночном клубе Семея. Стриптиз от несовершеннолетней потянул сразу на четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях.



В Казнете гуляет видео, снятое в одном из ночных клубов Семея. На кадрах ведущий вечера обещает Гран-при тому, кто снимет с себя наибольшее количество вещей. В противоборство вступили парень и две девушки, которые на радость публики разделись до нижнего белья. Пикантности откровенным танцам придает тот факт, что одной из обнажившихся барышень еще нет 18 лет.



Как сообщили в пресс-службе управления полиции Семея, звезда танцпола приехала в город из соседнего населенного пункта вместе с мамой. Родительница знала, что дочь отправилась в ночной клуб, а подробности узнала из Интернета и от полицейских. Женщину привлекли к ответственности по двум статьям Административного кодекса: за то, что ее чадо находилось в развлекательном заведении ночью без сопровождения законных представителей, а также за то, что девушка еще и пила алкоголь.



Под раздачу попал и администратор клуба. Его оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетней и за то, что она вообще смогла попасть в заведение. Ну с самой возмутительницей спокойствия полицейские всего лишь провели профилактическую беседу.