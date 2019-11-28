При раскопках Куль-Тобе (юг Казахстана) найдены 3 древних фолианта на арабице

14:58 29.11.2019

Под Туркестаном найдена средневековая книга, написанная арабской вязью



Казахстанские реставраторы работают над средневековой книгой, раскопанной под Туркестаном. Фолиант, написанный арабской вязью, нашли в городище Культобе.



По предварительной версии, книга является толкованием Корана.



Всего же в городище Культобе археологи нашли три средневековые рукописи. Два фолианта сейчас находятся в лаборатории Крыма Алтынбекова. Ученые планируют отреставрировать их. Однако сделать это будет нелегко. За долгие годы нахождения в земле страницы спрессовались и превратились в монолитный блок. В лаборатории хотят очистить книги, пропитать укрепляющим раствором, а уже затем попытаться разъединить листы. Если реставраторам удастся совершить этот подвиг, миру откроются новые страницы истории.



Напомним, на юге Казахстана продолжается поиск бесценной Отрарской библиотеки, канувшей в лету во время вторжения Чингисхана. Известно, что в библиотеке хранились труды греческих мыслителей, древние карты и космологические исследования.



Ранее "ЭК" составила топ-5 археологических находок этого лета.



Алан ИСАЕВ | Нур-Султан