Трамп внезапно отправился в Афганистан: тайные цели

16:23 29.11.2019

Трамп внезапно отправился в Афганистан: тайные цели президента

Встреча с Аршафом Гани - не главная задача



Президент Соединенных Штатов без предупреждения посетил Афганистан, где встретился не только с президентом страны Аршафом Гани, но и посетил базу американских военных. Солдаты не ожидали визита президента, и для них подобное событие стало сюрпризом на День Благодарения. Трамп пообещал продолжить вывод войск с территории Афганистана, а также анонсировал новый раунд переговоров с талибами ("Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация). Террористы уже подтвердили, что готовы возобновить диалог с США в попытках достичь мирного компромисса.



Дональд Трамп может войти в историю как выдающийся, посредственный или вовсе плохой президент США, но он совершенно точно запомнится всем как великолепный шоумен. Именно благодаря этому таланту Трамп смог из рядового визита в Афганистан сделать событие, которое разошлось по интернету и явно еще не раз будет использовано в пропагандистских роликах. Президент США совершенно внезапно появился на построении в лагере американских солдат и произнес перед ними речь, в которой поблагодарил их за службу и объявил, что скоро половина из них будет дома.



Действительно, Трамп подтвердил намерения уменьшить американский контингент в стране с 14 до 8,6 тысяч человек. Это вполне укладывается в его внешнеполитический курс. Трамп еще будучи кандидатом в президенты обещал "положить конец ненужным воинам", и он свое обещание выполняет - незадолго до этого, американские войска покинули Сирию, оставив лишь контингент для обороны нефтяных месторождений. Похоже, к 2020 году Дональд Трамп может закончить и миссию в Афганистане, впрочем, тут многое будет зависеть от позиции талибов, с которыми Америка сейчас ведет переговоры.



Помимо пропагандистского эффекта от встречи с солдатами, Дональд Трамп провел переговоры с президентом Афганистана Аршафом Гани, на которых заявил, что "Талибан" хочет "заключить сделку". Надо отдельно отметить, что данную информацию в скором времени подтвердили сами талибы. Они сказали, что на днях были возобновлены переговоры с представителями США в Дохе, причем они продолжились с того момента, где стороны остановились, когда Соединенные Штаты решили выйти из диалога в связи с активной террористической деятельностью талибов.



Откровенно говоря, такие заявления Трампа должны вызывать у его афганского коллеги только тревогу: совсем недавно США так же вывели войска с территории, которую контролировали сирийские курды, и сразу после этого началось наступление на эти позиции турецких сил, что вынудило курдские отряды Пешмерга просить помощи у регулярной армии Асада, тем самым отказавшись от своих планов на потенциальную независимость и даже широкую автономию.



Переговоры Соединенных Штатов с "Талибаном" проходят по сценарию, очень напоминающему сирийский: фактически, в поисках компромисса участвуют только две стороны, в то время как легитимное правительство самого Афганистана узнает о достигнутых соглашениях только постфактум. Переговоры ведутся с 2018 года, однако лишь в этом сентябре стороны достигли принципиальных договоренностей о мире. Затем, после нескольких терактов переговоры были остановлены, а сейчас восстановились вновь.



Примечательно, что переговоры предполагают, что США сократит свой контингент в стране до минимума, а "Талибан" пойдет на переговоры с признанной властью, однако большой вопрос, чем на самом деле эти переговоры закончатся, особенно в условиях массового исхода солдат НАТО. Так что прав или нет Трамп относительно геополитики - сказать сложно. Но он абсолютно прав в другом - Афганистан действительно находится за полмира от Америки, и солдаты НАТО мечтают о возвращении домой. И подобный шаг серьезно повысит популярность президента, что очень актуально в свете приближающихся выборов 2020 года.



Дм. Гуляев