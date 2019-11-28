Невестку премьера Албании Рама наглухо завалило при землетрясении

16:26 29.11.2019

Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении, жертвами которого стали почти 50 человек, сообщает Daily Mail.



Сын премьер-министра Грегор Рама написал в Instagram, что среди погибших был весьма близкий ему человек. Речь идет о Кристи Речи, которая погибла с отцом, матерью и братом. Местные албанские издания отмечают, что министерство обороны страны разместило фамилии погибших, среди них есть семья Речи.



Землетрясении в Албании произошло в ночь на вторник. Погибли 48 человек, свыше 2 тысяч оказались без крова.