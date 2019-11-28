Возьмут чуть позже. Матраимов вышел из КырГКНБ после 5 часов допроса

18:36 29.11.2019

29 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ



Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов вышел с допроса из ГКНБ

Бывший таможенник отказался давать журналистам какие-либо комментарии.

Известно, что его допрашивали в качестве свидетеля пять часов.



Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.