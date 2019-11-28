|Возьмут чуть позже. Матраимов вышел из КырГКНБ после 5 часов допроса
18:36 29.11.2019
29 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ
Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов вышел с допроса из ГКНБ
Бывший таможенник отказался давать журналистам какие-либо комментарии.
Известно, что его допрашивали в качестве свидетеля пять часов.
Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.