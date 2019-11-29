 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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National Interest: когда Трамп вернет американских солдат домой?
18:40 29.11.2019

Взгляд на внешнюю и военную политику Трампа сквозь призму беспилотной войны позволяет увидеть то, что президент США не стремится ни к сокращению, ни к политике сдержанности. Напротив, Трамп явным образом привержен идее глобального военного превосходства, т. е. намерен предоставить США полную свободу действий с точки зрения военных вмешательств, если Вашингтон посчитает их целесообразными. Для Трампа перманентная война – это нормальное положение вещей.

Говоря об американских войнах на Ближнем Востоке, министр обороны США Марк Эспер нередко использует выражение "стричь газон". Эспер использовал это выражение для описания военных действий США в Ливии, где, как сообщается, ВВС США ликвидировали сотню боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за один только сентябрь. Но сравнение боевых действий со стрижкой газона - это, мягко говоря, неуместная и вводящая в заблуждение метафора. Рассмотрение подобных безобидных описаний расширяющегося военного следа США должно стать неотложной задачей для тех, кто заинтересован в реформировании провальной и ухудшающейся внешней политики Соединенных Штатов, пишет сотрудник Государственного университета Колорадо Питер Харрис в статье для The National Interest.

Прошло почти три года с момента избрания президента США Дональда Трампа. Теперь можно смело отказаться от идеи о том, что Трамп привержен внешней политике сдерживания и изоляционизма. Трамп использовал свое президентство для того, чтобы вывести США из международных организаций и подорвать процесс либерализации торговли, при этом он проявил явную готовность сохранить глобальное военное присутствие США.

Трамп любит делать вид, что его задача заключается в возвращении войск домой, особенно с Ближнего Востока. Однако не следует всерьез воспринимать слова президента о выводе войск с Ближнего Востока, который дополнительно отправил три тысячи солдат в Афганистан и еще несколько тысяч военных в Саудовскую Аравию. Ни один президент, который приказывает вооруженным силам "обезопасить" иностранные нефтяные месторождения, санкционирует авиаудары по "криминальным" режимам и открыто говорит о новых договорах о взаимной обороне, не может претендовать на мантию антиинтервенционизма.

Пожалуй, самым убедительным доказательством того, что администрация Трампа склонна к бесконечному милитаризму, является широкое использование беспилотников. За последние несколько лет журналисты и научные исследователи проделали огромную работу, чтобы раскрыть степень зависимости Трампа от беспилотников.
С тех пор как Трамп стал президентом, он предпринял ряд мер по расширению использования дронов вооруженными силами США и американскими разведывательными службами. Трамп восстановил полномочия ЦРУ, необходимые для использования беспилотников независимо от Пентагона, отменил требование сообщать о числе жертв ударов беспилотников и позаботился о расширении авиабазы США в Нигере, откуда ЦРУ и военные США могут использовать беспилотники для нанесения ударов по всей Северной Африке.

По данным Бюро журналистских расследований, с января 2017 года в Афганистане беспилотники нанесли не менее 4 тыс. 582 ударов, в результате чего погибло около 2 тыс. 500 человек. Еще около 900 человек погибли в результате 270 ударов беспилотников в Йемене, Сомали и Пакистане. В совокупности это означает, что американские беспилотники ежедневно наносили в среднем более четырех ударов с тех пор, как Трамп стал президентом США. Другими словами, Соединенные Штаты запустили беспощадную кампанию по использованию смертоносной силы в нескольких военных зонах.

Широкое использование беспилотников означает, что США привержены сохранению своего огромного зарубежного присутствия в обозримом будущем. В конце концов, для беспилотников необходимы авиабазы, а авиабазы - это военные гарнизоны и соглашения в области безопасности с принимающими странами по всему миру. Вооруженные силы США плотно укоренились на территории, простирающейся от Нигера в Западной Африке до Афганистана в Центральной Азии. Трамп не станет возвращать войска домой, поскольку нужны группировки передового развертывания для поддержания расширяющейся беспилотной войны.

Во-вторых, это означает, что президент Трамп, несмотря на все его протесты, на самом деле не прочь выполнять полицейские функции по всему миру. Даже несмотря на то, что использование беспилотников позволяет сократить количество сухопутных сил, необходимых для достижения тех или иных целей национальной безопасности, оно по-прежнему представляет собой зарубежное военное вмешательство.

Взгляд на внешнюю и военную политику Трампа сквозь призму беспилотной войны позволяет увидеть то, что президент США не стремится ни к сокращению, ни к политике сдержанности. Напротив, Трамп явным образом привержен идее глобального военного превосходства, т. е. намерен предоставить США полную свободу действий с точки зрения военных вмешательств, если Вашингтон посчитает их целесообразными. Для Трампа перманентная война - это нормальное положение вещей. Бойкие отсылки к стрижке газона не помогут утаить этот факт.

29 ноября 2019
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575042000
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