 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай грозит Трампу жестким ответом на закон "о защите демократии" в Гонконге
19:13 29.11.2019

Активист в Гонконге приветствует американский закон
Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге.
Накануне президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который с того момента вступил в силу.
Этот американский закон предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, который обеспечивает ему особый режим отношений с США.

В настоящее время между США и КНР ведутся переговоры с целью преодоления конфликта в торговле, вызванного введением высоких тарифов на китайские товары в США.
В заявлении министерства иностранных дел КНР говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".
К чему может привести новый закон?

Массовые протесты в Гонконге начались в июне 2019 года
Новый американский закон требует от администрации постоянного отслеживания действий Пекина в отношении Гонконга. Вашингтон может отозвать особый статус этой территории в торговле с США, если Китай будет подавлять права и свободы ее жителей.

Особый статус Гонконга, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или тарифов, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.
Закон также содержит гарантии получения жителями Гонконга виз на въезд в США в случае преследования их китайскими властями.

По мнению обозревателей, принятие этого закона может серьезно осложнить ведущиеся переговоры между КНР и США по преодолению конфликта в торговле.
Министерство иностранных дел КНР вызвало посла США и потребовало от него прекращения американского вмешательства во внутренние дела Китая.
На принятие нового американского закона отреагировало и правительство Гонконга, заявив, что этот закон не будет содействовать нормализации положения на территории.
Однако один из лидеров протестного движения в Гонконге Джошуа Вонг Чи-Фун назвал принятый в США закон достижением для всех жителей бывшей британской колонии.
История принятия закона
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса США в июне этого года, после первой волны протестов, и принят подавляющим большинством голосов при голосовании в палате в октябре.

При подписании закона президент Трамп заявил о своем уважении к Си Цзиньпину
Президент Трамп заявил, что подписал его из уважения к президенту Си [Цзиньпину ] и жителям Гонконга.
Ранее он с неохотой высказывался о положении в Гонконге, говоря в своих твитах, что солидарен с его жителями, и в то же время называя Си Цзиньпина "отличным парнем".
Однако законопроект о демократии получил широкую поддержку при обсуждении в конгрессе США, и даже если бы президент наложил на него вето, он был бы принят в ходе повторного обсуждения законодателями.
Президент также подписал второй закон, который запрещает поставки полиции Гонконга боеприпасов для противодействия массовым беспорядкам, включая гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули и электрошоковые пистолеты.

"Эти законы утверждаются в надежде, что руководство и представители Китая и Гонконга смогут мирно разрешить свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", - заявил президент Трамп.
Какова сейчас ситуация в Гонконге?
В настоящее время антиправительственные выступления в Гонконге прекратились после успеха оппозиции на местных выборах.

Эти протесты начались в июне и были первоначально вызваны планировавшимся законопроектом, который предоставлял администрации Гонконга право выдавать центральным китайским властям подозреваемых.
С тех пор эти протесты переросли в широкое движение в защиту демократии. Осенью в Гонконге происходили ожесточенные столкновения участников демонстраций с полицией, которая применяла огнестрельное оружие.
Демонстранты также забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и громили помещения компаний, которые они считают прокитайскими.
Они обвиняют полицию в жестокости.
В минувшее воскресенье в Гонконге состоялись выборы в местные советы, которые рассматривались в качестве показателя отношения избирателей к правительству и демократическому движению.
Они закончились убедительной победой демократической оппозиции в 17 из 18 местных советов.

Полиция снимает отпечатки пальцев с устройств, обнаруженных на территории университетского кампуса
В четверг полиция захватила здание Политехнического университета, которое находилось в полицейской осаде в течение нескольких недель.
Там укрылись активисты протестного движения. Полиция заявила, что обнаружила там сотни бутылок с зажигательной смесью и другие самодельные устройства, которые сейчас исследуются на предмет отпечатков пальцев.
Осмотр помещений университета не обнаружил там активистов, однако полиция считает, что в зданиях может скрываться около десяти человек.

Источник - bbc.com
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