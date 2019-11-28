 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назван объем поставок рос-газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на три года - 5, 10 и 15 млрд кубов в год
19:38 29.11.2019

Менеджер "Газпром экспорта" Андрей Зотов рассказал о контрактных обязательствах Газпрома по поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на ближайшие три года.
"Сегодня мы можем говорить только о контрактных цифрах объемов поставок газа в Китай, потому что для нас следующий год будет первым опытом. Мы берем минимальные контрактные обязательства от 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год – это имеется в виду 2020, 2021 и 2022 год соответственно – это 85% от этих объемов", – сообщил Зотов, передает РИА "Новости".
При этом он уточнил, что о том, как будут складываться фактические поставки, какие будут отборы, можно будет судить по первому году реализации проекта.

Ранее китайские эксперты заявили, что поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" позволят усилить энергетическую безопасность КНР.
Также стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири".

29 ноября 2019, Анастасия Воробьева

Источник - РИА "Новости"
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