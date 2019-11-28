Туркменский Аркадаг стал почетным академиком АН Узбекистана

19:42 29.11.2019

Президент Туркменистана стал почетным академиком АН Узбекистана

Президенту Туркменистана присвоено звание почетного академика Академии наук Узбекистана в знак признания его заслуг в развитии науки и укреплении отношений между народами двух стран.



Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание почетного академика Академии наук Узбекистана. На торжественной церемонии, состоявшейся в Ташкенте в четверг, выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Как сообщила пресс-служба главы государства, решение президиума Академии наук о присвоении звания "принято с учетом того, что президент Туркменистана является признанным ученым, имеющим большой авторитет в международных научных кругах, автором целого ряда энциклопедических научных трудов, основанных на глубоких новаторских изысканиях и посвященных развитию современного здравоохранения, фармакологии, экономики, архитектуры и других отраслей знаний, а также изучению богатой природы Центральной Азии".



В своем выступлении Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что это решение - дань огромного уважения и признания неоценимых заслуг главы Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении отношений дружбы и взаимопонимания между братскими узбекским и туркменским народами.



"Многочисленные научные труды Президента Туркменистана, в основу которых положены духовная мудрость предков и фундаментальные научные исследования, стали достойным вкладом в развитие современной науки, культуры и искусства", - говорится в сообщении.



Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество двух стран, связанных многовековыми историко-культурными узами, отвечает как обоюдным интересам, так и целям благополучия всего региона. Он высоко оценил личную роль президента Шавката Мирзиеева в укреплении многогранного партнерства.