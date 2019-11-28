"Туркменэнерго" будет поставлять энергию в Узбекистан. Аркадаг обещал

21:56 29.11.2019

"Национальные электрические сети Узбекистана" достигли договоренности с "Туркменэнерго" об импорте энергии в 2019-2020 годах. В компании обещают, что отключений будет меньше.



Компания "Национальные электрические сети Узбекистана", входящая в структуру Министерства энергетики, сообщила о достижении договоренности с Государственной электроэнергетической корпорацией Туркменистана "Туркменэнерго" об импорте электроэнергии в 2019-2020 годах.



В компании отмечают, что с 1 декабря "в обеспечении электроэнергией произойдут позитивные изменения и в сети резко сократятся ограничения".

С наступлением холодов в Ташкенте и регионах Узбекистана начались отключения электроэнергии. Премьер-министр Абдулла Арипов на совещании в четверг вечером сообщил, что 27 ноября в течение суток более 300 раз вводились ограничения на 144 линиях электропередачи с напряжением 110 кВ, которые длились от 1,5 до 5 часов.

Кроме того, выявлено почти 31,5 тысячи случаев незаконного использования электроэнергии, ущерб оценивается в 22 млрд сумов.



Министерство энергетики днем ранее заявило, что часть потребителей отключают от энергоснабжения, чтобы "избежать нештатных ситуаций". В министерстве также призвали "не включать электроприборы без необходимости".