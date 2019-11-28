Сирийские курды ищут помощи в Эр-Рияде, - И.Субботин

09:32 30.11.2019

Заевфратье хотят превратить в плацдарм борьбы с Ираном



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

28.11.2019



Делегация многонационального альянса "Демократические силы Сирии" (ДСС), основой которого являются курдские формирования, отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров о будущем северо-восточных районов Сирии, которые остаются под его контролем. Поводом стало официальное приглашение саудовского правящего дома, который давно проявляет деятельный интерес к сотрудничеству с блоком. Ситуация выглядит как попытка предотвратить распространение иранского влияния в регионе.



О том, что делегация ДСС по официальному приглашению направилась в Персидский залив, следуя через Иракский Курдистан, сообщила арабская пресса. Ее источники, близкие к ДСС, рассказали, что главным в повестке визита значилось обсуждение угрозы, которую, по мнению ряда глобальных и региональных игроков, представляет для Ближнего Востока иранская внешняя политика. После того как администрация президента США Дональда Трампа анонсировала масштабную оптимизацию военного присутствия в северо-восточных районах Сирии (Заевфратье), появились опасения, что возникший вакуум может занять Иран, который демонстрирует достаточно гибкую стратегию по борьбе за лояльность местных племен.

Интерес Саудовской Аравии к Северо-Восточной Сирии иллюстрировали интенсивные контакты между чиновниками королевства и ДСС. Так, находившуюся под контролем этого альянса сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор 13 июня посетил государственный министр Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамер ас-Сабхан. Он провел переговоры с лидерами курдских военизированных формирований, шейхами арабских племен, а также с американскими дипломатами, среди которых были замгоссекретаря Джоэль Рейберн и специальный помощник США в международных коалиционных силах Уильям Робак. Ас-Сабхан во время визита призвал племенных шейхов оказать содействие ДСС. Это был не первый подобного рода визит ас-Сабхана.

Саудовская Аравия широко рассматривалась США как региональная сила, способная внести существенный вклад в восстановление пострадавшей от войны инфраструктуры в тех районах Сирии, которые не находятся под контролем официального Дамаска. Речь прежде всего о финансировании процесса. До того как Белый дом выразил намерение существенно сократить свои обязательства перед ДСС, появлялись сообщения о саудовских финансовых траншах на восстановление Заевфратья. Впрочем, следует сказать, что идея привлечь Эр-Рияд к стабилизации на северо-востоке Сирии никогда не выглядела противоестественно: некоторые арабские племенные структуры Арабской Республики связаны с племенами Саудовской Аравии родственными узами.

Примечательно, что стороны конфликта на севере Сирии ищут помощи у аравийских игроков, имеющих противоположные интересы. Накануне визита ДСС в Саудовскую Аравию их главный противник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Катар. Как известно, эмират находится в политической и экономической блокаде, инициированной Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в ответ на прагматичное отношение катарского правящего дома к связям с Ираном. Как следует из заявлений, сделанных турецким лидером по итогам переговоров, сирийское досье было среди вопросов, которые он обсуждал в Катаре. По словам Эрдогана, предметом дискуссии была в том числе зона безопасности на севере Сирии.



Нейтрализация турецкого влияния также входит в косвенные задачи Саудовской Аравии при налаживании контактов с ДСС, говорят наблюдатели. Однако пока что приоритетом в этом процессе остается борьба с Ираном и лояльными ему элементами в Сирии. Причем речь не только о противодействии иррегулярным шиитским соединениям, которые сражаются на стороне сирийского правительства. Исламская Республика, как отмечают наблюдатели, расширяет сферу своего влияния на северо-востоке Сирии за счет гуманитарных центров, некоммерческих организаций и проповеднических миссий. В связи с этим противникам Тегерана принципиально важно сформировать буфер, который бы препятствовал распространению этой активности.



В экспертной среде указывают на военное взаимодействие между ДСС и Эр-Риядом. "Саудовская Аравия давно поддерживает ДСС, в том числе и в военном плане, оказывая помощь в подготовке бойцов, – заявил "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Саудовцы также выделяют ДСС финансирование. В связи с этим визит выписывается в контекст взаимоотношений ДСС и Саудовской Аравии. Для королевства ДСС является инструментом противодействия как Ирану, так и Турции. С другой стороны, Саудовская Аравия готова поддерживать ДСС до тех пор, пока их поддерживают США. Впрочем, нельзя исключать, что в будущем Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ смогут взять на себя кураторство над ДСС и стать их гарантами при применении с сирийским режимом".

В этом случае, как говорит эксперт, Саудовской Аравии и ее партнерам можно сохранить ДСС в качестве собственного инструмента в рамках сирийских вооруженных сил в том случае, если их интеграция произойдет.