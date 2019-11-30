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"Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
09:37 30.11.2019

Зарубежные СМИ обвинили Россию в том, что она уничтожает дроны в небе Северной Африки
Антон Лавров
30.11.2019

В Ливии зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" сбили сразу два разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper - американский и итальянский. Инциденты вызвали явное недовольство в США. 27 ноября помощник госсекретаря Дэвид Шенкер высказался о возрастающем влиянии России в этой североафриканской стране. По его словам, там действуют не только наемники из РФ, но и регулярные войска. Ряд зарубежных СМИ поспешили заявить, что и "Панцирями" в Ливии управляли российские экипажи. Но, как рассказали "Известиям" несколько военно-дипломатических источников, в этой стране наши специалисты не обслуживают и не эксплуатируют такие комплексы ПВО.

ЗРПК принадлежат вооруженным силам ОАЭ. Военнослужащие этого государства прошли полный курс обучения и могут эффективно обслуживать и эксплуатировать эти системы в боевой и мирной обстановке, уточнили несколько источников "Известий" в ОПК и военно-дипломатических кругах.
В Ливии действительно есть ЗРПК "Панцирь". Еще в июне этого года в местных соцсетях появились первые фотографии доставки в страну этих комплексов, смонтированных на характерном четырехосном шасси германских грузовиков MAN SX45. Такой вариант российского зенитного комплекса имеется только у Объединенных Арабских Эмиратов, которые поддерживают сторону маршала Хафтара. Через две недели в зоне боевых действий был сбит учебно-боевой самолет L-39, который используется армией правительства национального согласия - основного противника сил Хафтара в войне - для бомбовых ударов. По сообщениям местных СМИ, он мог быть поражен именно переброшенными из ОАЭ "Панцирями".
После выступления представителя Госдепа командование сил маршала Халифы Хафтара подтвердило, что оба ударных беспилотника были сбиты их системой ПВО, и принесло извинения американской стороне за ошибку. В то же время, как сообщает "РИА Новости", они потребовали объяснения от Италии о причинах вторжения их MQ-9 Reaper в воздушное пространство страны.

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Эмиратский контракт на "Панцири"
ОАЭ были стартовым заказчиком "Панцирей" и частично профинансировали разработку своего варианта этих ЗРПК еще в 2000 году. Всего в 2010–2013 годах Россия передала им 50 "Панцирей" в экспортной комплектации.
Ливия не стала первым местом боевого развертывания эмиратских зенитных пушечно-ракетных комплексов, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.
- Кроме защиты воздушного пространства самих эмиратов, комплексы были направлены в Йемен, - рассказал "Известиям" эксперт. - В августе 2015 года появились первые фотографии их прибытия в эту страну. Там "Панцири" использовали для прикрытия от дронов хуситов районов сосредоточения войск арабской коалиции, аэродромов и портов.

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В начале этого года на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби ОАЭ подписали с Россией контракт стоимостью $12 млн на модернизацию своих "Панцирей", напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
- Детали контракта не раскрывались, но можно предположить, что работы касаются повышения возможностей борьбы с дронами на опыте, полученном после использования эти ЗРК в Сирии, - считает он. - Уничтожение беспилотников быстро становится все более актуальной задачей для зенитных комплексов такого класса. Это хорошо видно на примере конфликта в Ливии.
Первая война ударных дронов
Продолжающаяся в Ливии гражданская война стала первой в истории, когда обе стороны широко используют средние и тяжелые ударные беспилотники серийного производства. Даже сейчас, когда активные бои на земле затихли, война дронов в воздухе не прекращается.

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Войска маршала Хафтара поддерживают несколько переброшенных из ОАЭ тяжелых китайских ударников Wing Loong II со взлетной массой до 4,2 т. На вооружении у его противников - Правительства национального согласия имеется до 20 средних ударных БЛА Bayraktar ТВ2 турецкой разработки со взлетной массой более 600 кг. И те и другие применяют легкие управляемые боеприпасы. По оценкам США, в этом году ударные беспилотники сторон совершили в Ливии не менее 900 боевых вылетов. В некоторые периоды на их удары приходилось до половины всех людских потерь.

В ночь на 26 июля беспилотникам турецкого производства удалось добиться крупной победы. Они уничтожили два транспортных самолета Ил-76ТД украинской авиакомпании Europe Air, которые перевозили оружие и боеприпасы из столицы Объединенных арабских эмиратов для сил маршала Хафтара. После такой серьезной потери ОАЭ нарастили бдительность и усилили ПВО авиабаз. На спутниковых фото от сентября 2019 года на подвергшейся удару авиабазе Аль-Джуфра замечены не только "Панцирь", но и развернутый эмиратский ЗРК Hawk.
Ударные дроны сторон ведут охоту друг за другом и периодически наносят удары по аэродромам, на которых базируются их противники. По сообщению британской The Guardian, Ливийская национальная армия маршала Хафтара несколько раз наносила удары по аэродрому под Триполи и сумела уничтожить на нем несколько турецких ударных дронов.

Ситуацию в воздухе усложняет то, что США также регулярно наносят удары беспилотниками на юге Ливии, где базируются группировки, имеющие тесные связи с запрещенной ИГИЛ. Африканское командование вооруженных сил США отчитывается о нескольких таких операциях ежемесячно.

Сбитый MQ-9A Reaper, по заявлению генштаба Италии, был не вооружен и вел наблюдение за морем у Ливии с целью борьбы с торговцами людьми. Но упал он на сушу в районе Триполи.
Ошибочное уничтожение двух подряд тяжелых беспилотников говорит не о вмешательстве России, а о проблемах идентификации своих и чужих, а также раннего их обнаружения на средних и больших дистанциях. В условиях, когда в боевых действиях участвуют сразу столько сторон, ошибки неизбежны.

При входе в зону поражения "Панциря" все используемые в Сирии типы ударных беспилотников становятся для него легкой добычей. Все они, включая MQ-9 Reaper, не приспособлены для войны в условиях противодействия им современных комплексов ПВО.

Объединенные Арабские Эмираты уже накопили собственный многолетний опыт эксплуатации российских зенитных ракетно-пушечных комплексов в реальной боевой обстановке. Для того чтобы сбивать такие несложные цели, помощь российских военных советников, а тем более наемников, им не требуется.

30.11.2019

Источник - iz.ru
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