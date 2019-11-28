В Бишкеке провели первый в истории чемпионат Азии по кыргыз курошу

15:03 30.11.2019

Национальные виды спорта Кыргызстана все популярнее за рубежом. Давно проводятся крупные международные турниры по тогуз-коргоолу. Теперь черед кыргыз куроша. Первый открытый чемпионат Азии по нему прошел 27-28 ноября в Бишкеке.



Кыргыз курош - древний вид борьбы на поясах. Он был в программе всех Всемирных игр кочевников. В 2018-м создали международную федерацию.



"Чемпионат Азии - историческое событие и символ дружбы народов. Надеемся, он поможет нашему виду спорта стать популярнее в мире, - сказал 24.kg президент Международной федерации кыргыз куроша Рыскелди Шамиев. - Наши представительства есть уже в 22 странах. Проходят международные турниры - например, в Узбекистане и Саудовской Аравии".



За победу боролись около ста спортсменов из 16 стран, включая Францию, Италию и США. Кто бы мог подумать, что там знают про кыргыз курош!









Из Франции прибыли два человека.



"Я занимаюсь бретонской борьбой гурен. В Азию приехал впервые в жизни. Нас с товарищем пригласили организаторы чемпионата. Горды быть здесь, - сказал 24.kg француз Миша Энзон. - Хоть я и проиграл, не расстроился. Открыл новый для себя стиль борьбы, пообщался со спортсменами из других стран и пригласил на наши соревнования".



"Для меня это тоже дебют в кыргыз куроше. Занимаюсь несколькими единоборствами, включая самбо, дзюдо и грэпплинг, - сообщил 24.kg американец Мэттью Гелфент. - К сожалению, я тут один из США. Но поездкой доволен. Турнир организовали прекрасно. Участники - сильные и приветливые люди. Как-нибудь с удовольствием приеду сюда снова".



По правилам кыргыз куроша два спортсмена берут друг друга за пояс и пытаются повалить на ковер. Если соперник падает на живот или пятую точку, получаешь один балл, набок - два. Можно победить досрочно, бросив противника на лопатки, или доведя преимущество до восьми баллов. На все - четыре минуты чистого времени.



Среди участников было немало чемпионов мира по разным версиям поясной борьбы. Судьи старались быть объективными и за уши хозяев ковра не тащили.



В категории 66 килограммов золото оспаривали Нурказым уулу Асанкелди (КР) и Валимухаммад Воки (Таджикистан). Набирая почти в каждой атаке по одному баллу, кыргызстанец накопил восемь и выиграл досрочно.



В весе 55 килограммов первенствовал Амарсанаа Хатансайхан, свыше 96 кг - Дорж Анар (оба из Монголии), 60 кг - Абылайхан Кеулимжай (Казахстан), 74 кг - Алибек Тоторкулов, 96 кг - Султан-Мурат Гогуев (оба из России).



В весе 84 килограмма высшую ступень пьедестала занял наш Бектуркан Кожомуратов. В финале он почти минуту усыплял бдительность узбекистанца Мухамадулло Хайтбаева, а потом активизировался и бросил его на лопатки.



Самая напряженная борьба была в абсолютной категории. Многие из выступавших в ней днем ранее состязались в весе свыше 96 килограммов. Главным фаворитом считался наш Нурбек Кожобеков - пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах. Первую схватку он выиграл за 20 секунд, но в следующих двух потратил много сил. В финале ему противостоял более свежий Дорж Анар. Схватка продлилась 15 минут. Судьи несколько раз прерывали ее, чтобы обсудить спорные моменты. В большинстве из них, несмотря на недовольство зрителей, отдали предпочтение монголу. Тот выиграл с минимальным счетом.



По итогам чемпионата у сборной КР две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.



Иван МАРЧЕНКО