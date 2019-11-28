 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Йеменские хуситы сбили советской "Осой" саудовский Apache
16:24 30.11.2019

Появилось видео гибели американского Apache от советской "Осы"

В интернете разместили видеозапись атаки, произведенной на вертолет ВВС Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов. Видео выложил пользователь твиттера @LastDef.

На записи показано, как вертолет падает вниз после попадания ракеты. Отмечается, что запечатлена гибель американского ударного вертолета AH-64 Apache. В него попала ракета советского зенитного ракетного комплекса "Оса".

Пока что, ни одна из сторон официально не подтвердила произошедшее.




Накануне, 29 ноября, йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что им удалось уничтожить вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии. В частности, были убиты оба пилота, а боевая машина полностью сгорела.

Источник - mk.ru
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