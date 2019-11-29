Президент Э.Рахмон избран председателем Международного фонда спасения Арала

20:19 30.11.2019

Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала

29 ноября 2019



На второй Консультативной встречи глава Таджикистана Эмомали Рахмон избран президентом международного фонда спасения Арала.



Решение о назначении президента Таджикистана Эмомоли Рахмонова президентом МФСА сроком на три года принято глава стран ЦА на встрече в узком формате

Таким образом, председательство переходит от Туркменистана к Таджикистану.



Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.



Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который также участвовал во встрече, присвоили статус почетного председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.



По итогам встречи было подписано совместное заявление глав государств Центральной Азии и принят рабочий план по организации консультативной встречи.

Это мероприятие инициировано президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым для "поддержания доверительного диалога и выработки согласованных подходов по актуальным региональным вопросам". Предложение о проведении подобных встреч Мирзиеев впервые озвучил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2017 года.