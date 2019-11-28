Вступление Узбекистана в ЕАЭС грозит банкротством фермерам Казахстана

00:55 01.12.2019 Считает эксперт



Дмитрий Покидаев



Присоединение Узбекистана к ЕАЭС произойдет в течение ближайших трех лет и приведет к банкротству крестьянских хозяйств в Казахстане. Такое мнение озвучил старший партнер Центра стратегических инициатив (CSI) Олжас Худайбергенов. Другие отечественные эксперты, наоборот, уверены: такое расширение ЕАЭС подстегнет развитие казахстанского АПК.



"В период 2020–2022 годов ЕАЭС расширится и включит в себя Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан, – гласит один из 10 "шокирующих" прогнозов, которые CSI обнародует второй год подряд. – Вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз вкупе с вынужденным обнулением субсидий сельскому хозяйству вызовет масштабный кризис в отрасли и серию банкротств крупнейших сельхозпроизводителей Казахстана", – говорится в нем.



Сам Худайберегенов аргументирует вывод тем, что при прозрачности границ с Узбекистаном казахстанские аграрии не смогут конкурировать с производителями из соседней страны. Себестоимость сельхозпродукции, прежде всего плодоовощной, в Узбекистане ниже, а система субсидирования сектора АПК – эффективнее и гибче, чем в Казахстане, что только увеличивает разрыв в конечной цене узбекистанских и отечественных овощей и фруктов.



Мукомолы уже под ударом



И хотя "шокирующие" прогнозы от CSI для казахстанской и мировой экономики относятся к маловероятным, а вероятность их исполнения – меньше 1%, именно этот аграрный прогноз обратил на себя внимание. Напомним, в сентябре 2019 года "Курсив" писал, что в Шымкенте простаивает около 70% мукомольных предприятий. В I квартале 2019 года аналогичная картина наблюдалась в Северо-Казахстанской области. Казахстан теряет экспортные рынки муки, поскольку Узбекистан поддерживает развитие мукомольных производств на своей территории, субсидируя их и обнулив таможенную пошлину для ввоза сырья.



В результате узбекские мукомолы производят муку из казахстанской пшеницы и выходят с ней на те же рынки. Закуп Узбекистаном казахстанского сырья, по данным МСХ, вырос с 1,4 млн т в 2017 году до 2,2 млн т в 2018-м. При этом, по словам президента Союза зернопереработчиков Казахстана Евгения Гана, узбекские предприятия продают муку по $170 за тонну, тогда как в Казахстане себестоимость ее производства в начале этого года обходилась в $214 за тонну.



И эта тенденция сохранится: в I полугодии 2019 года казахстанские мукомолы уже потеряли около 22% экспорта от прошлогоднего объема (во многих случаях место отечественных производителей заняли узбекские), и по итогам года компенсации этих потерь Ган не ожидает. Да, в случае вступления Узбекистана в ЕАЭС Ташкенту придется уравнять в правах местных и казахстанских мукомолов. Но немалая часть производства к тому времени может передислоцироваться в соседнюю страну.



"В Казахстане наблюдаются два разнонаправленных процесса: мукомолы на севере заняты строительством мощных производственных активов; север, как самый удаленный от основных рынков в Центральной Азии, уже понял, что конкурировать он сможет, только снижая издержки и оптимизируя затраты, – говорит Ган. – Те же производства, которые расположены на юге, уходят в Узбекистан: или создают СП с тамошними производителями, или просто переносят туда мельницы. Переток производства, хотим мы этого или нет, будет продолжаться", – заключает эксперт.



Действительно ли узбекский экспорт наводняет Казахстан?



По данным статкомитета Узбекистана, на Казахстан сейчас приходится около 8% экспорта товаров из Узбекистана, и наша республика сейчас – третий по величине рынок сбыта для Ташкента после Китая (16,1% от всего объема экспорта) и России (12,8%).



Экспорт овощной продукции из Узбекистана в первом полугодии вырос на 4,5%, а плодов и ягод – на 3,4%. Если посмотреть на динамику экспортных поставок подобной продукции из Узбекистана в РК, то можно обнаружить, что по ряду культур Казахстан значительно увеличил закупки. Если в 2012 году, по данным МСХ, страна импортировала из Узбекистана всего 1,7 тыс. т лука, то в 2018 году – 70 тыс. т. Капусты в 2012 году завезли 9 тыс. т, к 2016 году показатель вырос до 29 тыс. т и на этом уровне пока остановился. Практически такие же цифры по узбекским томатам – их импорт в Казахстан в 2012–2016 годах вырос с 9 тыс. т до 29 тыс. т и потихоньку продолжает прибавлять. С поставками яблок на казахстанский рынок "помогла" Польша: из-за роста цен на польские яблоки Казахстан увеличил импорт узбекских – с 3 тыс. т в 2017 году до 8 тыс. т в 2018-м.



А вот импорт узбекских моркови и свеклы в те же сроки сократился – с 34 тыс. т до 16,5 тыс. т, то есть какие-то сегменты внутреннего рынка отечественные производители у зарубежных отвоевали. Картофель же Казахстан соседям больше продает, чем покупает. Стоит вспомнить осень 2017 года, когда из-за неурожая в Узбекистане экспорт казахстанского картофеля в соседнюю страну только за июнь – сентябрь превысил продажи всего 2016 года (76 тыс. т и 52 тыс. т картофеля соответственно).



Картофель – всем пример



Картофель может стать символом сотрудничества стран, поскольку здесь Казахстан и Узбекистан сформировали эффективную модель регионального взаимодействия, считает экс-первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев.



"Вступление Узбекистана в ЕАЭС является вопросом второстепенным, это всего лишь результат роста экономики нашего соседа, – говорит Евниев. – Им есть что продавать, и если их не пустят в дверь, они зайдут через окно. Один из выходов – экономически обоснованная и взаимовыгодная региональная специализация. Такую схему уже несколько лет продвигают картофелеводы: ранний узбекский картофель продают в Казахстан, а поздний казахстанский картофель идет на зиму в Узбекистан. Думаю, нам лучше сосредоточиться на сферах, в которых предприниматели наших стран смогут дополнять друг друга и делать взаимовыгодный бизнес".



По мнению Евниева, казахстанским аграриям стоит сконцентрировать все силы и ресурсы на отраслях, где они обладают реальными преимуществами – таких, как молочная и масложировая. А опыту Узбекистана в развитии сельского хозяйства стоит поучиться.



"К сожалению, прогноз, о котором вы говорите, выглядит как заклинание типа: "Смотрите, мол, зима близко!" – говорит эксперт. – Было бы гораздо больше пользы, если бы стратеги-макроэкономисты передали правительству анализ действий их узбекских коллег. У нас субсидии госорганы и фермеры воспринимают не как инструмент, а как цель, за конечный результат не спрашивают. А в Узбекистане есть спрос: на днях я разместил пост со ссылкой на постановление президента Узбекистана касательно развития тепличной индустрии. Там перечень проектов утверждает Генпрокуратура, которая потом за освоение с бизнеса и спросит. И все это планирует, готовит, мониторит и контролирует Национальное агентство проектного управления при президенте. Вот чем бы заняться нашему правительству и МСХ", – считает он.



Мнение Абдуллы Абдукадырова, независимого экономиста:



"Мне кажется, что принципиальное политическое решение о вступлении Узбекистана в ЕАЭС уже принято. Однако это не означает, что Узбекистан не будет вести многосторонние и двухсторонние переговоры с каждым членом ЕАЭС, чтобы защитить собственные интересы.



Сколько займет этот процесс, во многом будет зависеть от политических процессов, проистекающих в России и в Узбекистане. Особой экономической составляющей во вступление в ЕАЭС для Узбекистана в данный момент не видится (кроме защиты трудовых мигрантов).



Что касается конкуренции на рынке ЕАЭС узбекских и казахстанских сельхозпроизводителей и возможного банк­ротства многих сельхозпроизводителей, то это утверждение лишено серьезного обоснования. Объясню почему.



Во-первых, структура основного сельс­кохозяйственного производства и экспорта Казахстана и Узбекистана по крупным позициям практически не совпадает. Казахстан в основном экспортирует мясо и субпродукты, КРС в живом виде, пшеницу, ячмень, рис, муку пшеничную. По всем этим позициям Узбекистан является нетто-импортером, что для Казахстана, конечно, важно.



Во-вторых, Казахстан в очень малых объемах экспортирует шерсть, шкуру КРС, овощи и фрукты, в том числе томаты. Узбекистан может быть конкурентом только в сегменте овощей и фруктов. Однако эта конкуренция уже существует много десятилетий, и вступление в ЕАЭС ничего существенно не поменяет.



В-третьих, экономики Казахстана и Узбекистана в плане структуры импорт-экспорта взаимно дополняют друг друга, этой органичности уже несколько десятков лет (не говоря уже об исторических связях и традиционной торговле в регионе между народами, заселявшими эти территории ранее).



И, в-четвертых, Узбекистан традиционно экспортирует овощи и фрукты, в основном те позиции, которые в Казахстане, как правило, не растут.



Да, есть небольшое совпадение производства с югом Казахстана. Но там нет конкуренции, да и экспортеры давно научились пользоваться брендом made in Uzbekistan (узбекская дыня, узбекский арбуз, узбекская черешня и так далее)".... Источник - Kursiv.kz

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