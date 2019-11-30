Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

07:24 01.12.2019

30 ноября 2019



В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом сообщил телеканал NTV, который вел трансляцию с мероприятия.



Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу. Эрдоган назвал TANAP, который входит в "Южный газовый коридор" (ЮГК), символом многолетней дружбы двух стран.

В первую очередь газопровод является символом исторической дружбы между Анкарой и Баку. Это проект, направленный на укрепление мира в регионе, - сказал Эрдоган.



Азербайджанский лидер согласился со своим турецким коллегой и отметил важность этого события не только для Баку и Анкары, но и для множества людей, которые живут в соседних странах.

Надеюсь, что это историческое событие принесет пользу народам Турции, Азербайджана и других соседних стран, - отметил Алиев.

Первоначальная пропускная способность TANAP, который рассматривают в качестве возможного конкурента "Турецкого потока", составит 16 млрд куб. м газа в год. Шесть миллиардов кубометров будут оставаться в Турции, а остальные 10 отправляться на юг Европы.

"Южный газовый коридор" протянется на три с половиной тысячи километров до юга Италии, начиная от Баку. Газовая магистраль расположилась на территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Коммерческие поставки газа в Европу через ЮГК планируют начать уже в 2020 году.

Турции и Азербайджану было бы важно подвести предварительные итоги реализации начальных этапов строительства и оценить значение этого уникального проекта. О том, как TANAP берет новые рубежи, - в материале News.ru.