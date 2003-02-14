В Минганджике погиб в бою крупный командир афганских талибов - Маулави Нуриддин

10:19 01.12.2019

В армии Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров "Талибана"



Начальник пресс-центра 209-го корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи заявил о ликвидации одного из ключевых командиров радикального движения "Талибан"* - Мавлави Нуриддина.



"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира, ранены", - приводит его слова Интерфакс.

Резаи уточнил, что после столкновения боевики понесли потери и отступили.

Ранее TOLOnews сообщал о гибели шести человек в результате авиаудара беспилотников в афганской провинции Хост.

* "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.