 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 29.11.2019
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В Минганджике погиб в бою крупный командир афганских талибов - Маулави Нуриддин
10:19 01.12.2019

В армии Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров "Талибана"

Начальник пресс-центра 209-го корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи заявил о ликвидации одного из ключевых командиров радикального движения "Талибан"* - Мавлави Нуриддина.

"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира, ранены", - приводит его слова Интерфакс.
Резаи уточнил, что после столкновения боевики понесли потери и отступили.
Ранее TOLOnews сообщал о гибели шести человек в результате авиаудара беспилотников в афганской провинции Хост.
* "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Источник - russian.rt.com
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