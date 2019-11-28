Ранее обвинявшийся в мошенничестве Э.Каптагаев возглавил Институт стратисследований Киргизии

10:50 01.12.2019

Каптагаев получил должность…



Эмильбек Каптагаев на протяжении двух лет использовался в качестве кнута, хвалил президента Сооронбая Жээнбекова и очернял Атамбаева. Его назначили на должность главы Института стратегических исследований. В этом ему помогло подхалимство. Чуть ранее ему удалось трудоустроить сына в резиденцию на Иссык-Куле.

Кстати, не скупящийся на подхалимство Азимбек Бекназаров трудоустроил одного сына в аппарат президента, а другого сделал консулом. Эдиль Байсалов стал послом в Англии. Алмазбек Акматалиев стал ректором в Академии управления при президенте. В общем, подхалимствующие прихлебатели получают должности и радуются…



Источник: газета "Фабула" №42 от 29.11.2019 / стр. 3