Латинская Америка: отпор преступному порядку, - С.Кожемякин

18:18 01.12.2019 Латинская Америка: отпор преступному порядку



Совершив переворот, правая хунта в Боливии пытается удержать власть репрессиями. Народ Чили продолжает борьбу с неолиберализмом, а в Бразилии режим грозит стране диктатурой в страхе перед левыми силами, чей лидер Лула да Силва вышел на свободу.



Аппарат истребления



Не так давно ушедший из жизни уругвайский писатель Эдуардо Галеано посвятил немало строк трагическим эпизодам истории. В книге "Вскрытые вены Латинской Америки" он показал, как ограбление колоний обогащало западную буржуазию. "История отставания Латинской Америки неотделима… от истории развития мирового капитализма… Наше богатство всегда порождало нашу нищету, вскармливая процветание других: разных империй и их наместников", - писал Галеано.



Но избавление от колониализма не дало народам ни свободы, ни процветания. Местная буржуазия до сих пор обеспечивает бесперебойный грабеж континента и подавляет все прогрессивные движения. С горькой иронией Галеано писал о том, что, бессильные в выработке плодотворных проектов развития, компрадорские элиты проявили недюжинные способности в создании аппарата истребления людей и идей.



Справедливость этих слов доказывают нынешние события. Жесточайший террор обрушен на жителей Боливии. Напомним, что на выборах 20 октября победу одержали действующий президент Эво Моралес и его партия "Движение к социализму". Правая оппозиция начала устраивать беспорядки.



Мозаика событий складывается в картину заговора, который готовился давно. Обнародованы аудиозаписи бесед американских дипломатов с боливийскими оппозиционерами, а также с чиновниками Бразилии и Парагвая. На них обсуждались планы дестабилизации, включая переброску денег и оружия. Головным центром мятежа стали госдепартамент США, а также конгрессмены Роберт Менендес, Тед Круз и Марко Рубио. В преддверии волнений в одном только "Твиттере" появилось 68 тыс. фальшивых аккаунтов с призывами к беспорядкам. Базирующееся в США руководство соцсети предпочло этого не заметить.



Ключевую роль сыграл командующий войсками Уильямс Калиман, в 2013-2016 годах занимавший должность военного атташе в Вашингтоне. Именно он потребовал отставки Моралеса, лицемерно объяснив это стремлением к урегулированию конфликта.



"Урегулирование" обернулось расправами. Поджигались госучреждения, дома левых активистов и профсоюзных работников. Изощренным издевательствам подверглась Патрисия Арсе - мэр города Винто. У председателя нижней палаты парламента Виктора Борды взяли в заложники брата. Армейское командование стало на сторону погромщиков, пригрозив сторонникам правительства применением силы.



В условиях сильнейшего давления Моралес и члены его кабинета объявили об отставке. Президенту предоставили политическое убежище в Мехико, куда он отправился на самолете мексиканских ВВС. Переворот решительно осудили власти Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Мексики, а также избранный президентом Аргентины Альберто Фернандес и экс-глава Бразилии Лула да Силва. Планы организаторов мятежа разоблачили участники внеочередного саммита Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА).



Зато США поспешили признать легитимность заговорщиков. "Мы восхищаемся боливийским народом за то, что он требует свободы, и боливийскими вооруженными силами… Мы на шаг ближе к совершенно демократическому, процветающему и свободному западному полушарию", - заявил Трамп, добавив, что эти события "посылают сигнал незаконным режимам" Венесуэлы и Никарагуа.



В Вашингтоне закрыли глаза и на террор, и на нарушения закона. Исполняющей обязанности президента провозгласила себя второй вице-спикер сената Жанин Аньес, хотя необходимого кворума для ее утверждения не набралось. Первые же решения самопровозглашенного кабинета показали, чью волю он исполняет. Правительство Аньес объявило о выходе из АЛБА и признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Изгнаны работавшие в Боливии кубинские врачи и учителя, некоторые из них арестованы.



Парламентарии "Движения к социализму", составляющие большинство в обеих палатах, избрали новых председателей сената и палаты депутатов. Аньес пригрозила партии роспуском, а активистам - уголовным преследованием. Создано специальное подразделение прокуратуры, ответственное за репрессии против неугодных политиков. "За подстрекательство к мятежу" арестовываются журналисты.



К сожалению, левый лагерь не монолитен. Депутаты-социалисты фактически узаконили путч, согласившись аннулировать итоги выборов и назначить новые. При этом Моралесу участвовать в них запрещено. Такие шаги выглядят особенно спорными на фоне продолжающегося террора.



Против демонстрантов, требующих ухода самозванцев, брошена армия. Аньес своим указом освободила армию и полицию от уголовной ответственности за любые преступления и разрешила использовать огнестрельное оружие. После этого в Эль-Альто, Кочабамбе, Сакабе и других районах начались расстрелы манифестаций. Жертвами стали десятки человек, сотни ранены. "То, с чем столкнулась Боливия, - это фашистская волна", - заявил экс-вице-президент Альваро Гарсиа Линера.



Диагноз точен. Одним из главных достижений левого правительства была ликвидация многовековой дискриминации индейцев, чья доля в составе населения страны превышает 40 процентов. Правые стоят на принципиально иной позиции. В новом кабинете нет ни одного представителя коренных народов, там открыто оперируют расистскими лозунгами. Аньес назвала праздники индейцев "сатанинскими", ее сторонники публично сжигают Уипалу - символ индейских племен и второй государственный флаг Боливии.



Показательна фигура Луиса Камачо, возглавившего протесты против Моралеса. Выходец из богатейшей семьи, он еще в конце 1990-х годов основал военизированную группировку, которая расправлялась с индейцами. После прихода к власти левых Камачо встал во главе сепаратистского движения, выступающего за отделение богатых нефтью и газом восточных провинций. Тогда волнения успокоили, заключив негласный пакт: капитал обещал не вмешиваться в политику, а власти гарантировали свободу бизнеса. Будучи фигурантом "панамского досье" и других коррупционных скандалов, Камачо выходил сухим из воды. Это стало роковой ошибкой Моралеса, как и проникновение в армию правых элементов. Ворвавшись в президентский дворец после переворота, Камачо возгласил, что Панчамама - индейская богиня земли - "никогда не вернется сюда" и что "Боливия принадлежит Христу".



Для сохранения власти путчисты стравливают народы и религии, но от краха это их не спасет. Победа народа обесславит и националистов, и их спонсоров, и тех, кто признал незаконное правительство. В числе последних оказалась Москва. Ее позиция менялась стремительно. 11 ноября МИД РФ заявил, что события в Боливии происходят "по лекалам госпереворота". Спустя два дня пресс-служба президента использовала куда более нейтральное выражение "суверенное дело страны", а уже 14 ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков объявил о признании Аньес исполняющей обязанности руководителя Боливии. Точки над i расставил Владимир Путин. На саммите БРИКС он выразил надежду, что, кто бы ни пришел к власти, "интерес к развитию отношений с Россией сохранится". Уступки правым режимам лишний раз продемонстрировали беспринципность внешней политики Кремля. Всем же его партнерам преподан серьезный урок.



Судороги диктаторов



Одобрило переворот и бразильское правительство. Страна превратилась в жандарма Латинской Америки, готового вмешиваться в дела соседей по первому сигналу капитала. Совсем недавно власти пригрозили "плохими последствиями" новому президенту Аргентины, поддержавшему Лулу да Силву.



Освобождение самого популярного политика напугало правительство Жаира Болсонару, и без того встревоженное событиями на континенте. После почти двух лет заключения да Силва вышел из тюрьмы по решению Верховного суда, признавшего незаконность содержания его под стражей до рассмотрения апелляций. В первый же день он встретился с тысячами сторонников у здания профсоюза металлистов в Сан-Паулу. Именно отсюда да Силва начал путь в политику. "Они пытались убить идею, но идеи не умирают", - подчеркнул экс-президент. По его словам, цель левых - возвращение к власти.



17 ноября да Силва вместе с Партией трудящихся, компартией и другими организациями отправился в турне по Бразилии. В эти же дни состоялось совещание профсоюзов и левых партий, на которой обсуждались планы по сопротивлению политике властей. Решено начать подготовку общенационального дня мобилизации рабочего класса.



В президентском дворце царит паника. "Не рассчитывайте на негодяя, который на мгновение вышел на свободу, но полон вины", - заявил Болсонару. По его указке начат пересмотр закона о терроризме. В число организаций, на которые могут быть распространены обвинения в террористической деятельности, предложено включить зарегистрированные партии и движения. Кроме того, президент потребовал держать войска в состоянии боеготовности на случай протестов. "Левые радикалы… попытаются любыми способами вернуться к власти и сбросить Бразилию в пропасть", - утверждает он.



Еще жестче высказался его сын, депутат Эдуарду Болсонару. По его словам, власти могут восстановить действие институционального закона №5. Принятый в 1968 году, он дал диктаторскому режиму чрезвычайные полномочия и был использован для роспуска парламента и массовых расправ. Восхищения диктатурой в окружении президента не скрывают. Министр образования Рикардо Велес назвал ее "необходимым демократически-силовым режимом". По его инициативе переписываются учебники истории, а 55-летие установления диктатуры отпраздновано на государственном уровне.



С прошлым нынешнюю власть роднит и неолиберальный курс. 22 октября сенат в окончательном чтении одобрил пенсионную реформу, которая лишает большинство граждан социальной поддержки. Не довольствуясь этим, правительство представило очередной пакет реформ. Будет прекращена индексация зарплат выше уровня инфляции, власти получат право объявлять "фискальную чрезвычайную ситуацию" и в обход парламента вводить меры жесткой экономии: сокращать зарплаты, ликвидировать соцгарантии. Снижены штрафы за необоснованные увольнения, молодым сотрудникам разрешено платить меньше официальной минимальной зарплаты.



Продолжается массовая приватизация. В ноябре были проданы четыре крупных нефтяных месторождения, на очереди - крупнейшая энергокомпания "Элетробраз", национальный оператор почтовой сети и другие госактивы.



Эти меры привели к скачку нищеты и неравенства. Маневрируя в условиях рухнувшего рейтинга, Болсонару вышел из погрязшей в коррупционных скандалах Социал-либеральной партии и основал собственную - "Альянс за Бразилию". Ее учредительный съезд прошел 21 ноября. Одной из целей партии названа борьба с коммунизмом.



Но кольцо вокруг Болсонару сжимается все туже. Достоянием общественности стала его причастность к убийству правозащитницы Мариэль Франку. Поэтому страх перед потерей власти вполне обоснован, что может подтолкнуть президента к самым безумным шагам.



Шатается кресло и под его единомышленником - главой Чили Себастьяном Пиньерой. С середины октября здесь продолжаются массовые протесты, вызванные либеральными реформами и глубочайшей социальной несправедливостью. Власти бросили против народа армию и полицию. Погибли свыше 20 человек, пострадали 2,5 тыс., почти 30 тыс. граждан были задержаны.



Силовики устраивают чудовищную забаву, избрав мишенями глаза мирных жителей. Тяжелые травмы, включая полную потерю зрения, получили уже 230 человек. Не менее изуверским стал случай в столичном лицее для девочек. Заподозрив воспитанниц в сочувствии протестующим, полицейские избивали детей, распылили слезоточивый газ и открыли стрельбу. Огнестрельные ранения получили несколько девочек.



Общенародное возмущение вынудило власть пойти на уступки. Пиньера признал "чрезмерное применение силы" и пообещал наказать виновных. Также правительство согласилось на конституционную реформу. Первый референдум определит орган, которому будет поручена разработка проекта Основного Закона. На этот процесс отводится год, после чего состоится еще одно - решающее - голосование.



Как подчеркивают коммунисты, борьба не должна прекращаться. "Отказ от пиночетовской Конституции - неоспоримый шаг вперед, но движение должно стать шире и глубже", - заявил глава компартии Гильермо Тейлье. Так думают и массы трудящихся. 26 ноября они начали всеобщую забастовку, потребовав кардинальных социально-экономических реформ и отставки президента. Депутаты КПЧ и других левых фракций выдвинули обвинительный акт против Пиньеры, начав процедуру импичмента.



Завершая книгу, ставшую обличением капитала, Эдуардо Галеано написал: "Cохранять существующий порядок вещей - значит увековечить преступление". События в Латинской Америке и есть попытка положить конец бесконечной череде преступлений, открыв новую страницу истории.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575213480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы

- "У вас особенный талант"

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли

- Рабочий график первого президента

- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам

- Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка

- Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым

- Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов

- Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан

