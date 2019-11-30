Пресс-служба Верховного суда Узбекистана призвала жителей "военного городка" не возмущаться узаконенным рейдерством

19:51 01.12.2019

Суббота, 30 Ноября 2019



29 ноября на сайте Верховного суда появился странный текст, озаглавленный "Информация к решению суда по делу о сносах на улице Паркентской":



"20 ноября 2019 года Чиланзарский районный суд города Ташкента завершил рассмотрение административного дела по заявлению С. Рахиммирзаева, Т. Лаховской, О. Шарафутдинова, С. Пака, Д. Рахиммирзаевой, Г. Бабаджановой, Е. Дивеевой, Е. Шакирджановой, Н. Гулямовой, А. Акмаловой, У. Меликова к ответчикам - хокимияту (администрации - ред.) города Ташкента, Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан и ООО "ALIAKBAR STORY SERVIS" о признании недействительным решения хокима города Ташкента № 463 от 23 марта 2018 года и № 116 от 4 февраля 2019 года.



Данными решениями хокима города Ташкента ООО "ALIAKBAR STROY SERVIS" был выделен земельный участок площадью 1,6 га, расположенный на Ташкентской малой кольцевой дороге (Мирзо-Улугбекский район, улица Паркентская, дом 21).



Как усматривается из материалов дела, решением хокима города Ташкента от 23 марта 2018 года за № 463 ООО "ALI AKBAR STROY SERVIS" предоставлен земельный участок площадью 1,6 гектаров, для строительства многоэтажных жилых зданий с правом сноса жилых и нежилых строений, расположенных по указанному выше адресу, с условием возмещения причиненного ущерба собственникам жилых и нежилых помещений, строения, которых подпали под снос.



Дома бывшего военного городка в Ташкенте. Январь, 2019



Решением хокима города Ташкента от 4 февраля 2019 года за № 116 на отведенном решением хокима города Ташкента от 23 марта 2018 года за № 463 земельном участке ООО "ALI AKBAR STROY SERVIS" для строительства многоэтажных жилых домов после завершения работ по сносу постановлено строительство парка для содержания военных автомашин Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан.



Пунктом 2 данного решения ООО "ALI AKBAR STROY SERVIS" для строительства многоэтажных жилых домов с правом постоянного пользования отведен земельный участок площадью 1,56 гектаров, расположенный по тому же адресу.



В своей жалобе заявители просили признать недействительным вышеуказанные решения хокима города Ташкента, как не соответствующими действующему законодательству и нарушающему их права и охраняемые законом интересы.



С. Рахиммирзаев и другие в своих доводах суду заявили, что указанные решения хокима незаконны и нарушают их права как собственников подлежащего сносу недвижимого имущества.



Суд, исходя из требований законодательства и установленных обстоятельств, посчитал, что оспариваемое решение не нарушает права и законные интересы С. Рахиммирзаева и других.



Исходя из этого Чиланзарский районный административный суд в удовлетворении заявления С. Рахиммирзаева и других к ответчикам - хокимияту города Ташкента, Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан и ООО "ALIAKBAR STROY SERVIS" о признании недействительным решения хокима города Ташкента отказал.



Следует отметить, что данное решение суда может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в течение 20 дней в Ташкентский городской административный суд через данный суд или в случае не рассмотрения в апелляционном порядке и вступления решения в законную силу в течение одного месяца в кассационном порядке. Дело, не рассмотренное в апелляционном или в кассационном порядке, не может обжаловано и опротестовано в порядке надзора.



На сегодняшний день решение суда не обжаловано и не опротестовано.



Вместе с тем хотелось бы отметить, что любые эмоциональные оценки и высказывания, касающиеся рассмотрения этого дела в суде и самого решения суда, и следующие за ними комментарии, опубликованные в общедоступной группе "Ташкент-СНОС" в социальной сети Facebook не помогут разрешить спор. Более того, такие действия считаются недопустимыми, поскольку являются неправомерными и могут быть расценены как давление на суд.



При этом, особо отметим, что доводы несогласия стороны, неудовлетворенной решением суда могут быть проверены только вышестоящим судом".



Сообщение пресс-службы Верховного суда



Бросается в глаза неряшливость сообщения пресс-службы Верховного суда. Безликий судебный чиновник, которому получили составить отписку, похоже, даже не ознакомился с делом. Например, решения ДВУХ хокимов Ташкента (Усманова и Артыкходжаева) он именует "решениями хокима", то бишь одного человека. И даже не понимает, что указывает ДРУГОЙ адрес участка, выделенного хокимом некоему застройщику - Паркентская, дом 21. Тогда как бывший "военный городок" состоящий из 9 домов, построенных в конце 19-го-начале 20-го века, расположен по адресу Паркентская-2, то есть, в ином месте.



Напомню об общем смысле затеянного властями сноса: территорию, на которой ныне расположен автопарк боевых машин, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, вкупе с премьер-министром Абдуллой Ариповым (об участии последнего рассказали жители "городка"), решили присвоить и застроить, естественно, с последующей продажей квартир, а, так как парк боевых машин теоретически все-таки нужен, то они задумали перенести его на место частных домов ("военного городка"), которые было решили снести. (Хотя я не исключаю, что никакого парка автомашин на этом месте так и не появится, а земля опять-таки будет застроена: перемещение парка военной техники - лишь повод для принудительного выселения собственников жилья.)



Поэтом доводы жителей, указывающих на незаконность сноса их собственности, и не нашли ни малейшего отражения в решении судьи Чиланзарского суда Мухиддинова, ни единым словом не объяснившего, на каком основании он принял подобное решение.



Ответ Фарилы Шарифуллиной, администратора вышеупомянутой группы Ташкент-СНОС, в которой многократно обсуждалась тема "прикарманивания" территории бывшего "военного городка":



"Уважаемый Верховный суд Республики Узбекистан! Объясните, пожалуйста, следующие моменты:



1) Как эмоции, высказанные ПОСЛЕ того, как было вынесено решение суда, могут повлиять на это уже вынесенное решение?



2) Где в законах Республики Узбекистан запрещаются эмоциональные переживания? Можете назвать закон и статью, где написано: "Эмоциональные высказывания запрещены"?



3) Вы серьезно считаете, что народ должен молчать, видя такое неправосудие? Мы ничего не можем сделать с вашими решениями, мы им подчиняемся. Но мы имеем право высказывать то, что думаем. Именно так мы трактуем статью 29 нашей Конституции.



4) Почему вы опять неправильно написали улицу сносов? Вы же знаете, что одним из аргументов жильцов на отмену решения хокима было то, что адрес в решении указан неправильно. Вы тоже считаете, что адрес не имеет никакого юридического значения?



5) В опровержение наших "эмоциональных высказываний" не могли бы привести статистику решений Чиланзарского административного суда, которые отменили решения хокима города Ташкента? Сколько было заявлений со стороны жителей на отмену решения и сколько из них было удовлетворено? Вы же должны публиковать такую статистику. Вы же живете на деньги налогоплательщиков и должны защищать интересы граждан. Так написано в Конституции.



6) Почему Верховный суд комментирует решение районного суда? Еще ведь не было аппеляции, как вы сами пишете.



7) Почему вы уже [заранее] считаете, что это решение было законным?



8) Не является ли это заявление Верховного суда попыткой оказать давление на общественное мнение?".



Вряд ли Фарида Шарифуллина получит какой-либо ответ этого ведомства, насквозь пораженного коррупцией, где не преступников просто нет. Недавний приговор бывшему заместителю председателя Верховного суда Бахадыру Дехканову - очередное тому свидетельство. Но дело не только в том, что судьи продажны, а и в том, что они зависимы: в соответствии с Конституцией, принятой в 1992 году по инициативе Ислама Каримова, все они, вплоть до районных, назначаются самим президентом. То есть, это совершенно несамостоятельные фигуры, существующие только для обслуживания интересов того, кто утвердился "наверху". И в данном случае они обслуживают заказ по присвоению территории бывшего "военного городка".



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Алексей Волосевич