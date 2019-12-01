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Партия газовой войны в Киеве готовится к выходу на сцену, - А.Каневский
23:32 01.12.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 01.12.2019 |

Когда политическая обертка важнее экономического содержания
Давно предсказывалось, что переговоры, связанные с "проблемой 2020" (завершением 31 декабря 2019 года срока действия контракта на транзит газа через Украину) будут протекать вяло и активизируются лишь ближе к этой дате. Сейчас так и происходит.

25 ноября состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Разговор шел в основном вокруг газового вопроса. А 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере" – первые двусторонние переговоры с 2014 года! До этого стороны встречались лишь в присутствии представителей Еврокомиссии. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России, договорились сделать более интенсивной "совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни". В переговорах участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
Определенное продвижение есть. О сдвигах в украинской позиции эксперты заговорили в начале минувшей недели, когда Газпром получил от "Нафтогаза" ответ на свои предложения. Содержание ответа не оглашалось, но о нем можно судить по комментарию одного из руководителей "Нафтогаза" Юрия Витренко в "Фейсбуке". Выдержан был комментарий в победном тоне, но ключевой фразой надо считать следующую: "Украинскую сторону устраивает вариант транзитного договора, предложенный президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем… Если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам".
Отбросим пропагандистский оборот "если Газпром не успеет". Из слов Витренко следует, что "Нафтогаз" готов к заключению договора по транзиту газа из РФ на один год. Ранее "Нафтогаз" настаивал на подписании только долгосрочного контракта на 10–15 лет. России это не нужно. Ей достаточно подписать контракт на год, ибо 8 января Путин и Эрдоган дадут в Стамбуле старт газопроводу "Турецкий поток", а затем вступит в строй газопровод "Северный поток - 2".

"Нафтогаз" ранее сопротивлялся каким-либо списаниям по судебным искам, Газпром же ставил условием подписания нового контракта обнуление всех взаимных судебных претензий. Речь о 2,6 млрд долларов, которые Газпрому начислил Стокгольмский арбитраж своим политически мотивированным решением. Теперь Витренко заявил, что Киев готов получить от Газпрома задолженность в рамках решения Стокгольмского арбитража в размере около 3 млрд долларов (2,6 млрд плюс пени) не только деньгами, но и поставками российского газа на Украину при заключении прямого контракта, что, кстати, также неоднократно предлагал Газпром (причем со скидкой). Заключение прямого контракта входило и в предложения ЕС, на которые ссылался Витренко.

Вопрос о судебных претензиях достаточно сложен, но обнуление претензий дает шанс на взаимоприемлемое решение. Тогда урегулирование судебных споров будет заложено в цену газа для Украины, включая скидку в 20%, предложенную Газпромом.
Уже отпал вариант, по которому с 1 января транзит газа мог бы осуществляться через аукционы по загрузке свободных мощностей, которые Украина обязана проводить согласно ее обязательствам по присоединению к европейским правилам газового рынка. В Киеве не успевают до 1 января провести все юридические процедуры, связанные с созданием нового оператора газотранспортных сетей и организацией аукционов.

Однако Киеву нужен "красивый" выход из ситуации. Судебные долги Газпрома – журавль в небе, а победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже обусловлена "солидарностью с Украиной", которая у европейцев не настолько сильна, чтобы ради нее отказаться от российского газа. Газпром же готов к финансовым издержкам, связанным с перебоями в поставках газа в Европу в течение года-двух, пока не заработают на полную мощность газопроводы в обход Украины.

Украина, развязав новую газовую войну, рискует остаться без газа. А если заработает аукционная схема, у Газпрома и вовсе отпадут причины стремиться к контракту по прямым поставкам на Украину. Если же "Нафтогаз" будет продолжать добиваться удовлетворения своих исков в европейских судах, в Венгрию и Словакию может пойти ровно столько газа, сколько нужно им для их собственных потребностей, но никак не для "реверса".
В общем, в интересах Украины договориться обо всем сейчас. Это сразу даст ощутимую экономию в цене закупаемого газа. Однако для украинской власти политическая обертка важнее экономического содержания. К тому же заокеанские партнеры, кажется, готовы помочь Зеленскому сохранить лицо.

Решение придется принимать на уровне политических лидеров, а не хозяйствующих субъектов. Возможно, на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Говорить, что проблема практически решена и остаются лишь технические детали, рано. Во-первых, "технические детали" (цена газа, стоимость транзита, объемы поставок) достаточно сложны. Во-вторых, нет гарантий, что Зеленский снова не прогнется под национал-патриотов, которые ведут на него атаку, призывая не лезть в газовые дела, в которых он ничего не смыслит, а довериться "профессионалам" вроде главы "Нафтогаза" Коболева.

Коболева и весь "соросовский" блок киевской власти, включая премьера Гончарука, надо рассматривать как партию газовой войны, ориентированную на США; расположение американской администрации к главе "Нафтогаза" не скрывается. Ожидаемый выход этой партии на сцену – более серьезный фактор, чем выступления уличных радикалов и парламентских "патриотов", и вопрос "Как пойдет российский газ в Европу после 31 декабря 2019 года?" сохраняет свое значение.

Источник - fondsk.ru
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