Криптоюань вместо долларов. Как Китай строит международную финансовую систему будущего, - Л.Ковачич

00:12 02.12.2019

Леонид Ковачич

18.11.2019



Власти Китая сменили гнев на милость в области криптовалют и блокчейна. Два года назад ICO и криптовалютные биржи запретили, планировали запретить и майнинг. Но теперь о блокчейне как прорывной технологии говорит председатель КНР Си Цзиньпин, а крупнейшие китайские СМИ наперебой рассказывают о преимуществах блокчейна и призывают не упустить историческую возможность бросить вызов мировой гегемонии доллара

Отношение Китая к блокчейну развернулось на 180 градусов – власти перешли от запретов к всесторонней поддержке. Перемена произошла после очередной коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии Китая, на этот раз посвященной блокчейну и цифровым технологиям. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин (习近平) заявил, что стоит воспринимать блокчейн как инновационный прорыв и ускорить развитие других ключевых технологий в этой сфере. После этих заявлений курс первой в мире криптовалюты биткоина (хотя Си ничего не говорил именно про криптовалюты) начал быстро расти.



Китайские СМИ стали пояснять, какие преимущества существуют у блокчейна. В газете "Синьхуа жибао" (新华日报) вышла статья, описывающая биткоин как первый успешный проект по внедрению блокчейна. Global Times писала, что Китай не может пропустить эру глобальной конкуренции криптовалют. А в китайском Центробанке заявили, что рассматривают возможность скорого запуска цифрового юаня.



Больше, чем деньги



Изначально технология блокчейн была придумана для того, чтобы обеспечить функционирование криптовалюты биткоина в условиях, когда нет единого центра эмиссии и процессинга и никто никому не доверяет.

По сути блокчейн – это электронная бухгалтерская книга, которая надежно шифруется. Алгоритм шифрования разработан таким образом, что каждая последующая запись связана с предыдущей. Значит, если кто-то захочет вдруг изменить или подделать запись, ему придется заново шифровать всю картотеку. Но технически это невозможно сделать без огромных вычислительных мощностей, которых у отдельных групп участников процесса просто нет. Поэтому считается, что блокчейн позволяет обеспечить достоверность и безопасность транзакций в случае, когда никто ни за что не отвечает.

Отсюда вытекает главное свойство блокчейна, которое позволяет применять его гораздо шире. Записи об операциях в блокчейне прозрачны и неизменяемы для всех участников процесса. Например, используя технологию в электронном голосовании, риск фальсификаций на них сводится практически к нулю. Записывая в блокчейн всю цепочку поставок, можно кардинально решить проблему с контрафактной продукцией. Используя блокчейн в финансовой сфере, можно достоверно знать, у кого сколько денег имеется и кто сколько денег потратил. То есть теневая экономика, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег – все эти проблемы, существующие сотни лет, можно теоретически решить с помощью блокчейна.



Неспроста председатель КНР говорил не о криптовалютах, а именно о блокчейне. Проблема низкого уровня доверия существует в китайской экономике и обществе очень давно. Чтобы ее решить, если верить официальным пояснениям китайских властей, и создается всекитайская система социального кредита (社会信用体系). Однако эта система подразумевает поощрения и наказания, но эффективные методы контроля по-прежнему не разработаны – здесь и может пригодиться блокчейн. Пока он находится в зачаточном состоянии, но в будущем, если расширить сферы применения этой технологии, можно решить множество проблем в финансовой или страховой сфере, повысить надежность цепочек поставок.



Вдохновленные фейсбуком



Раньше криптовалюты и связанная с ней технология блокчейн считались в Китае если не пирамидой, то по крайней мере угрозой финансовой стабильности. Китай еще в 2017 году запретил первичные размещения монет ICO, криптовалютные биржи и оборот криптовалют в стране.

Весной этого года Государственный комитет по развитию и реформам (国家发展和改革委员会) выпустил предварительный список отраслей, которые нужно стимулировать, и тех отраслей, которые, наоборот, стоит запретить. В стоп-лист попал майнинг биткоина и других криптовалют. В документе отмечалось, что майнинг – небезопасная деятельность, которая лишь растрачивает ресурсы и не соответствует действующему законодательству.



Однако в финальной версии документа Комитета, который вышел в этом месяце, майнинг уже не значится. Все изменилось после того, как Facebook объявил о создании мировой наднациональной криптовалюты Libra. Стало понятно, что частная компания с базой пользователей 2,3 млрд человек может стать основой новой мировой финансовой системы.



В США к Libra отнеслись скорее негативно: руководителей проекта вызывали на слушания в Сенат, ФРС обрушилась с резкой критикой, что Libra вызывает много вопросов относительно противодействию отмыванию денег, защиты данных пользователей, охраны прав потребителей и вообще сохранения финансовой стабильности.



Финансовые корпорации, которые изначально были не против проекта Facebook и даже вступили в консорциум Libra Association, отказались публично поддерживать Libra. Первоначально желание участвовать в Libra Association изъявили 28 компаний, включая Mastercard, Uber, Lyft, Spotify. Но теперь они боятся, что причастность к Libra привлечет к ним повышенное внимание и создаст дополнительные проблемы их основному бизнесу.

В Китае идею с Libra восприняли как стимул к ускорению собственных разработок по созданию цифрового юаня и развитию блокчейна. Как бы добавляя свои аргументы к критике Libra, глава Центра разработки цифровой валюты Центробанка КНР (人民银行数字货币研究所) Му Чанчунь (穆长春) заявил, что криптовалюты должны управляться государством – только так они смогут завоевать доверие. Он также сказал, что программа развития "цифрового юаня" уже одобрена Госсоветом КНР, а криптоюань практически готов к запуску.



Позднее Му раскрыл некоторые подробности функционирования цифровой китайской валюты. Криптоюань не будет работать только на блокчейне, эмиссия будет происходить в два этапа: от Центробанка к коммерческим банкам и от них уже дальше вводиться в оборот. Цифровой юань заменит денежный агрегат М0, а платежная система сможет обрабатывать до 300 тысяч транзакций в секунду.



Угроза для доллара



В итоге проект китайского Центробанка по запуску криптоюаня может оказаться гораздо более жизнеспособным, чем Libra. Конечно, евангелистам блокчейна цифровой юань едва ли придется по душе: он никак не вписывается в классическую концепцию децентрализованной и никем не регулируемой криптовалюты.



Но и Libra тоже не такая. Даже если проект все-таки доведут до ума, об анонимности транзакций не может быть и речи – иначе как бороться с тем же отмыванием денег. К тому же Libra не будет децентрализованной, ею будет управлять консорциум Libra Association. Вдобавок не будет единого гаранта ее ликвидности. Значит, использование Libra может потенциально обернуться валютными рисками для ее держателей.



Криптоюань уже на уровне концепции лишен этих изъянов. С одной стороны, он будет обладать всеми преимуществами цифровых денег – практически моментальное проведение транзакций, надежность, неизменяемость и необратимость. А с другой стороны, обладать той же суверенностью, что и фиатный юань. Для держателей цифрового юаня также будут твердые гарантии ликвидности этой валюты. Учитывая, что запуск Libra может забуксовать на неопределенный срок, Китаю выдается неплохой шанс стать первым в глобальной конкуренции криптовалют.

Китай, равно как и США понимает, что в мировой финансовой системе наступают, как любит говорить Си Цзиньпин, "изменения, не виданные сто лет". Только отношение к этому у двух стран разное. Если в США не жалуют Libra, равно как и другие блокчейн-проекты вроде TON Павла Дурова, поскольку они напрямую угрожают сложившемуся статус-кво в мировой финансовой системе, то в Китае видят в переменах возможность внедрить собственный продукт, чтобы вытеснить из мировых финансов многолетних гегемонов – доллар и американскую ФРС.



Открытым остается вопрос, готов ли Китай создать открытую, либерализованную финансовую систему, применимую в мировом масштабе. Пока что эти шаги делаются не слишком быстро. Мобильные платежи, например, становятся в Китае доступными для иностранцев только сейчас, хотя внутренний китайский рынок они завоевали уже давно. Для выхода в мир Китаю нужно ослабить валютный и финансовый контроль, но сделать это китайским властям будет весьма непросто.