 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.12.2019
00:18  Кризис азиатских ракет. Как Китай отреагирует на выход США из договора о РСМД, - А.Баклицкий
00:12  Криптоюань вместо долларов. Как Китай строит международную финансовую систему будущего, - Л.Ковачич
00:01  Ливийский тупик НАТО. Как за огромные деньги добывается победа над слабым противником, - А.Храмчихин
Воскресенье, 01.12.2019
19:53  Битва миллиардеров. Сможет ли Майкл Блумберг победить Дональда Трампа, - П.Кошкин
19:51  Пресс-служба Верховного суда Узбекистана призвала жителей "военного городка" не возмущаться узаконенным рейдерством
19:14  Алма-Атинская старина. Дом складывали умельцы. По бревнышку, по кирпичику…, - В.Проскурин
18:18  Латинская Америка: отпор преступному порядку, - С.Кожемякин

14:30  Правда о миграции в Россию от Р.Бабаяна, - А.Максумов
10:50  Ранее обвинявшийся в мошенничестве Э.Каптагаев возглавил Институт стратисследований Киргизии
10:19  В Минганджике погиб в бою крупный командир афганских талибов - Маулави Нуриддин
07:24  Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
00:55  Вступление Узбекистана в ЕАЭС грозит банкротством фермерам Казахстана
00:46  Ключи от Индии. Борьба за Среднюю Азию, - М.Васильев
00:16  Дамаск попал в западню Тегерана, - З.Гельман
Суббота, 30.11.2019
20:19  Президент Э.Рахмон избран председателем Международного фонда спасения Арала
20:06  Будущее казахского языка: главное – не заболтать проблему. Ч. 1, - С.Ауелбеков
18:27  "Ирония Трампа": как США раскачивают Китай, - А.Поплавский
16:24  Йеменские хуситы сбили советской "Осой" саудовский Apache
15:14  Глупо пытаться моделировать общность казахов с североазиатскими и восточноазиатскими "братьями"…, - Н.Нуртазина
15:06  "Философия архитектурного пространства". Новая книга туркменского архитектора Р.Мурадова
15:03  В Бишкеке провели первый в истории чемпионат Азии по кыргыз курошу
10:22  Asia Times: кто сможет остановить развитие Китая?
09:37  "Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
09:32  Сирийские курды ищут помощи в Эр-Рияде, - И.Субботин
Пятница, 29.11.2019
21:56  "Туркменэнерго" будет поставлять энергию в Узбекистан. Аркадаг обещал
19:42  Туркменский Аркадаг стал почетным академиком АН Узбекистана
19:38  Назван объем поставок рос-газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на три года - 5, 10 и 15 млрд кубов в год
19:13  Китай грозит Трампу жестким ответом на закон "о защите демократии" в Гонконге
18:40  National Interest: когда Трамп вернет американских солдат домой?
18:36  Возьмут чуть позже. Матраимов вышел из КырГКНБ после 5 часов допроса
16:26  Невестку премьера Албании Рама наглухо завалило при землетрясении
16:23  Трамп внезапно отправился в Афганистан: тайные цели
15:49  Будут брать. Кыролигарх Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
15:07  Таджикистан должен обратиться в Международный суд ООН
14:58  При раскопках Куль-Тобе (юг Казахстана) найдены 3 древних фолианта на арабице
14:57  Узбекистан. Сумерки. Ч. 3, - Б.Мусаев
14:52  Пали нравы. Ученица 11-го класса разделась до трусов в ночном клубе Семея
13:11  АБР выделил Узбекистану еще $300 млн на поддержку бюджета
13:07  Как ребенок. Назарбаев получил статус "Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА"
13:03  Китай&Гонконг: не такая уж Поднебесная, - Э.Лимонов
11:12  Асад отдал рискованный приказ - бомбить захваченные американцами свои нефтяные заводы
11:03  Дам ДАИШ. Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов, - Le Monde
10:37  Гарем нечаянно нагрянет: как в Узбекистане борются с многоженством, - И.Кармазин
10:27  Турецкий султан Мурад II был тот еще педофил. Наследника ему родила 12-летняя бедолажка Хунди (турк-история)
09:56  Джулиана Ассанжа вычеркивают из списков живых. Государственное убийство, - Д.Седов
09:54  Новый расклад - Майкл Блумберг против Дональда Трампа, - В.Прохватилов
09:48  Выборов по-старому в Каззахстане уже не будет. Нур Отану нужно перестать боятся собственного народа
09:44  Священная триада Казахских жузов. Милое очарование родо-племенизма, - А.Сейдимбек
09:40  БеспределKG. За розжиг розни арестован блогер Афтандил Ж
09:37  Меня забыли... КазЕлбасы прилетел в Ташкент на саммит глав ЦентрАзии
09:30  Запад разбудил русского медведя: Россия выбирает символ силы, - В.Сокирко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Криптоюань вместо долларов. Как Китай строит международную финансовую систему будущего, - Л.Ковачич
00:12 02.12.2019

Леонид Ковачич
18.11.2019

Власти Китая сменили гнев на милость в области криптовалют и блокчейна. Два года назад ICO и криптовалютные биржи запретили, планировали запретить и майнинг. Но теперь о блокчейне как прорывной технологии говорит председатель КНР Си Цзиньпин, а крупнейшие китайские СМИ наперебой рассказывают о преимуществах блокчейна и призывают не упустить историческую возможность бросить вызов мировой гегемонии доллара
Отношение Китая к блокчейну развернулось на 180 градусов – власти перешли от запретов к всесторонней поддержке. Перемена произошла после очередной коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии Китая, на этот раз посвященной блокчейну и цифровым технологиям. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин (习近平) заявил, что стоит воспринимать блокчейн как инновационный прорыв и ускорить развитие других ключевых технологий в этой сфере. После этих заявлений курс первой в мире криптовалюты биткоина (хотя Си ничего не говорил именно про криптовалюты) начал быстро расти.

Китайские СМИ стали пояснять, какие преимущества существуют у блокчейна. В газете "Синьхуа жибао" (新华日报) вышла статья, описывающая биткоин как первый успешный проект по внедрению блокчейна. Global Times писала, что Китай не может пропустить эру глобальной конкуренции криптовалют. А в китайском Центробанке заявили, что рассматривают возможность скорого запуска цифрового юаня.

Больше, чем деньги

Изначально технология блокчейн была придумана для того, чтобы обеспечить функционирование криптовалюты биткоина в условиях, когда нет единого центра эмиссии и процессинга и никто никому не доверяет.
По сути блокчейн – это электронная бухгалтерская книга, которая надежно шифруется. Алгоритм шифрования разработан таким образом, что каждая последующая запись связана с предыдущей. Значит, если кто-то захочет вдруг изменить или подделать запись, ему придется заново шифровать всю картотеку. Но технически это невозможно сделать без огромных вычислительных мощностей, которых у отдельных групп участников процесса просто нет. Поэтому считается, что блокчейн позволяет обеспечить достоверность и безопасность транзакций в случае, когда никто ни за что не отвечает.
Отсюда вытекает главное свойство блокчейна, которое позволяет применять его гораздо шире. Записи об операциях в блокчейне прозрачны и неизменяемы для всех участников процесса. Например, используя технологию в электронном голосовании, риск фальсификаций на них сводится практически к нулю. Записывая в блокчейн всю цепочку поставок, можно кардинально решить проблему с контрафактной продукцией. Используя блокчейн в финансовой сфере, можно достоверно знать, у кого сколько денег имеется и кто сколько денег потратил. То есть теневая экономика, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег – все эти проблемы, существующие сотни лет, можно теоретически решить с помощью блокчейна.

Неспроста председатель КНР говорил не о криптовалютах, а именно о блокчейне. Проблема низкого уровня доверия существует в китайской экономике и обществе очень давно. Чтобы ее решить, если верить официальным пояснениям китайских властей, и создается всекитайская система социального кредита (社会信用体系). Однако эта система подразумевает поощрения и наказания, но эффективные методы контроля по-прежнему не разработаны – здесь и может пригодиться блокчейн. Пока он находится в зачаточном состоянии, но в будущем, если расширить сферы применения этой технологии, можно решить множество проблем в финансовой или страховой сфере, повысить надежность цепочек поставок.

Вдохновленные фейсбуком

Раньше криптовалюты и связанная с ней технология блокчейн считались в Китае если не пирамидой, то по крайней мере угрозой финансовой стабильности. Китай еще в 2017 году запретил первичные размещения монет ICO, криптовалютные биржи и оборот криптовалют в стране.
Весной этого года Государственный комитет по развитию и реформам (国家发展和改革委员会) выпустил предварительный список отраслей, которые нужно стимулировать, и тех отраслей, которые, наоборот, стоит запретить. В стоп-лист попал майнинг биткоина и других криптовалют. В документе отмечалось, что майнинг – небезопасная деятельность, которая лишь растрачивает ресурсы и не соответствует действующему законодательству.

Однако в финальной версии документа Комитета, который вышел в этом месяце, майнинг уже не значится. Все изменилось после того, как Facebook объявил о создании мировой наднациональной криптовалюты Libra. Стало понятно, что частная компания с базой пользователей 2,3 млрд человек может стать основой новой мировой финансовой системы.

В США к Libra отнеслись скорее негативно: руководителей проекта вызывали на слушания в Сенат, ФРС обрушилась с резкой критикой, что Libra вызывает много вопросов относительно противодействию отмыванию денег, защиты данных пользователей, охраны прав потребителей и вообще сохранения финансовой стабильности.

Финансовые корпорации, которые изначально были не против проекта Facebook и даже вступили в консорциум Libra Association, отказались публично поддерживать Libra. Первоначально желание участвовать в Libra Association изъявили 28 компаний, включая Mastercard, Uber, Lyft, Spotify. Но теперь они боятся, что причастность к Libra привлечет к ним повышенное внимание и создаст дополнительные проблемы их основному бизнесу.
В Китае идею с Libra восприняли как стимул к ускорению собственных разработок по созданию цифрового юаня и развитию блокчейна. Как бы добавляя свои аргументы к критике Libra, глава Центра разработки цифровой валюты Центробанка КНР (人民银行数字货币研究所) Му Чанчунь (穆长春) заявил, что криптовалюты должны управляться государством – только так они смогут завоевать доверие. Он также сказал, что программа развития "цифрового юаня" уже одобрена Госсоветом КНР, а криптоюань практически готов к запуску.

Позднее Му раскрыл некоторые подробности функционирования цифровой китайской валюты. Криптоюань не будет работать только на блокчейне, эмиссия будет происходить в два этапа: от Центробанка к коммерческим банкам и от них уже дальше вводиться в оборот. Цифровой юань заменит денежный агрегат М0, а платежная система сможет обрабатывать до 300 тысяч транзакций в секунду.

Угроза для доллара

В итоге проект китайского Центробанка по запуску криптоюаня может оказаться гораздо более жизнеспособным, чем Libra. Конечно, евангелистам блокчейна цифровой юань едва ли придется по душе: он никак не вписывается в классическую концепцию децентрализованной и никем не регулируемой криптовалюты.

Но и Libra тоже не такая. Даже если проект все-таки доведут до ума, об анонимности транзакций не может быть и речи – иначе как бороться с тем же отмыванием денег. К тому же Libra не будет децентрализованной, ею будет управлять консорциум Libra Association. Вдобавок не будет единого гаранта ее ликвидности. Значит, использование Libra может потенциально обернуться валютными рисками для ее держателей.

Криптоюань уже на уровне концепции лишен этих изъянов. С одной стороны, он будет обладать всеми преимуществами цифровых денег – практически моментальное проведение транзакций, надежность, неизменяемость и необратимость. А с другой стороны, обладать той же суверенностью, что и фиатный юань. Для держателей цифрового юаня также будут твердые гарантии ликвидности этой валюты. Учитывая, что запуск Libra может забуксовать на неопределенный срок, Китаю выдается неплохой шанс стать первым в глобальной конкуренции криптовалют.
Китай, равно как и США понимает, что в мировой финансовой системе наступают, как любит говорить Си Цзиньпин, "изменения, не виданные сто лет". Только отношение к этому у двух стран разное. Если в США не жалуют Libra, равно как и другие блокчейн-проекты вроде TON Павла Дурова, поскольку они напрямую угрожают сложившемуся статус-кво в мировой финансовой системе, то в Китае видят в переменах возможность внедрить собственный продукт, чтобы вытеснить из мировых финансов многолетних гегемонов – доллар и американскую ФРС.

Открытым остается вопрос, готов ли Китай создать открытую, либерализованную финансовую систему, применимую в мировом масштабе. Пока что эти шаги делаются не слишком быстро. Мобильные платежи, например, становятся в Китае доступными для иностранцев только сейчас, хотя внутренний китайский рынок они завоевали уже давно. Для выхода в мир Китаю нужно ослабить валютный и финансовый контроль, но сделать это китайским властям будет весьма непросто.

Источник - carnegie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575234720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы
- "У вас особенный талант"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли
- Рабочий график первого президента
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам
- Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка
- Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым
- Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов
- Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  