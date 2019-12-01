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Американцы и талибы могут заключить мирный договор уже в этом месяце, - "НГ"
00:29 02.12.2019

В афганской войне намечается пауза

Геннадий Петров

1.12.2019

Дональд Трамп объявил американским солдатам в Баграме о возобновлении переговоров с врагом.
Пресс-служба Белого дома официально подтвердила, что США возобновили переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это решение, а руководство Афганистана восприняло его настороженно.
Переговоры между "Талибаном" и США, идущие в столице Катара, Дохе, были прерваны в сентябре по инициативе американской стороны. Президент США Дональд Трамп тогда заявил о намеченной встрече в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. В ней якобы должны были принять участие талибы и представители афганских властей. Однако перед самым началом переговоров произошел теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий. Это Трамп расценил как попытку "Талибана" продемонстрировать, что движение намерено вести диалог с США с позиции силы, и объявил о прекращении переговоров.
Подлинной причиной, почему американцы решили отказаться от диалога, эксперты чаще всего называли президентские выборы в Афганистане. Проводить их и одновременно договариваться с талибами о разделе власти в стране в Вашингтоне посчитали неэтичным.
И вот, хотя официальные итоги выборов не объявлены, американцы все-таки возобновили переговоры. Первые сообщения об этом относятся к середине ноября, когда стало известно о достигнутой не без труда договоренности по обмену удерживаемыми лицами между США и "Талибаном". Трое видных представителей движения, Анас Хаккани, Хафиз Рашид и Хаджи Мали Хан, были отпущены 19 ноября из афганской тюрьмы в обмен на американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, захваченных талибами в Кабуле в 2016 году. Но Белый дом разделил переговоры по конкретному вопросу (обмену удерживаемыми лицами) от собственно переговоров по мирному урегулированию. С аналогичным заявлением выступил "Талибан".
Уже 24 ноября афганский телеканал Tolo сообщил о том, что диалог американцев с талибами в Дохе возобновился. А через четыре дня Трамп совершил неанонсированный визит в Афганистан. Здесь, на американской авиабазе Баграм, он отпраздновал вместе с солдатами День благодарения и произнес речь. "Талибы хотят заключить сделку, и мы с ними встречаемся", – сказал американский лидер. Со слов Трампа следует, что инициатива возобновления переговоров исходит от "Талибана". Как выразился президент США, "раньше талибы не хотели заключить перемирие, а теперь хотят".
Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Омар Нессар полагает, что именно решение вопроса о перемирии является ключевым для успешного продолжения диалога. "Американцы хотели бы до подписания договора добиться прекращения огня. Талибы ранее заявляли, что это для них неприемлемо. Они хотели бы сначала согласовать условия и только на заключительном этапе вести переговоры о прекращении огня", – сказал он "НГ".
Вопрос о перемирии предполагает активное подключение к диалогу в Дохе официального Кабула. О необходимости не забывать про своих афганских союзников напомнил США и Йенс Столтенберг. Генсек НАТО одобрил возобновление переговоров, но призвал продолжить поддержку афганской армии: это пошлет сигнал талибам, что "они не победят на поле битвы". А пока воинственно настроен именно президент Афганистана Ашраф Гани. Так, 26 ноября он заявил о том, что "Талибан" получит "жесткий отпор". В конце ноября афганские правительственные войска начали военную операцию в северной провинции Джаузджан. Власти рапортуют о десятках убитых талибов и об уничтожении местного полевого командира Мавлави Нуриддина. Впрочем, у Ашрафа Гани достаточно проблем и в столице. Здесь проходят протесты, организованные его соперником на президентских выборах Абдулло Абдулло. Голосование прошло еще в сентябре, но его итоги никак не могут подвести. Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана обещала обнародовать окончательные результаты 6 декабря. Но и эта дата оказалась под вопросом, так как Абдулло Абдулло требует пересчета голосов в ряде провинций. Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что президентские выборы мало кого из афганцев волнуют. По его мнению, об этом свидетельствует и крайне низкая явка, и сам факт того, что их результаты никак не могут подсчитать, и реакция американцев, которые еще до голосования давали понять, что его исход на мирный процесс в стране не повлияет. В разговоре с "НГ" Дубнов назвал сентябрьское голосование имитацией бурной деятельности. "В условиях гражданской войны нет такого политика, который мог бы быть поддержан всем афганским обществом", – уверен эксперт. Дубнов подчеркивает, что вопрос о власти в стране решается именно на переговорах США и талибов. "Они продолжаются уже несколько недель, и сам факт того, что информация о них была обнародована, является знаковым. Я уверен, что соглашение будет заключено если не в течение нескольких ближайших дней, то уж точно до Нового года", – заключил он.

Источник - ng.ru
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