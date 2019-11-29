 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.12.2019
13:45  В Азиатском банке развития новый японский президент - Асакава сменил Накао
13:44  Мировая популяция ослов уничтожена ради китайской народной медицины
13:41  КырПогранПодполковник Аланов озвучил факты тотальной коррупции в своем ведомстве
13:25  Директрису КирИЗОмузея Джангарачеву уволили из-за выставки малохудожественных вагин
12:52  Афганское урегулирование восстало из мертвых. США и "Талибан" снова обсуждают сделку
12:45  Китай ввел санкции против американских НПО за поддержку протестующих в Гонконге
11:58  При покушении на депутата Киев-совета "порохобота" Соболева снесли полголовы его 3-летнему сыну

11:40  Пафосный казпроект завода планшетов в Актау освоил выпуск... пластиковых пакетов
11:19  В КНР ввели обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов
10:16  Кыргызстан на пороге новой революции? - А.Князев
10:15  Туркменистан начал замерзать, но власти запретили об этом говорить
09:30  Жизнь или кошелек. КазФармация закупает просроченные глюкометры
09:21  Таджикистан может заблокировать денежные переводы из России с 3 декабря
09:17  Уход премьер-министра Махди не решает проблем Ирака, - А.Веселов
09:08  Россия предъявила Западу газовый козырь - "Силу китайской Сибири"
09:01  11 миллионов мигрантов стали важной опорой российской экономики
07:21  Теракт на Лондонском мосту: оба погибших - выпускники Кембриджа
00:29  Американцы и талибы могут заключить мирный договор уже в этом месяце, - "НГ"
00:18  Кризис азиатских ракет. Как Китай отреагирует на выход США из договора о РСМД, - А.Баклицкий
00:12  Криптоюань вместо долларов. Как Китай строит международную финансовую систему будущего, - Л.Ковачич
00:01  Ливийский тупик НАТО. Как за огромные деньги добывается победа над слабым противником, - А.Храмчихин
Воскресенье, 01.12.2019
23:32  Партия газовой войны в Киеве готовится к выходу на сцену, - А.Каневский
19:53  Битва миллиардеров. Сможет ли Майкл Блумберг победить Дональда Трампа, - П.Кошкин
19:51  Пресс-служба Верховного суда Узбекистана призвала жителей "военного городка" не возмущаться узаконенным рейдерством
19:14  Алма-Атинская старина. Дом складывали умельцы. По бревнышку, по кирпичику…, - В.Проскурин
18:18  Латинская Америка: отпор преступному порядку, - С.Кожемякин
14:30  Правда о миграции в Россию от Р.Бабаяна, - А.Максумов
10:50  Ранее обвинявшийся в мошенничестве Э.Каптагаев возглавил Институт стратисследований Киргизии
10:19  В Минганджике погиб в бою крупный командир афганских талибов - Маулави Нуриддин
07:24  Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
00:55  Вступление Узбекистана в ЕАЭС грозит банкротством фермерам Казахстана
00:46  Ключи от Индии. Борьба за Среднюю Азию, - М.Васильев
00:16  Дамаск попал в западню Тегерана, - З.Гельман
Суббота, 30.11.2019
20:19  Президент Э.Рахмон избран председателем Международного фонда спасения Арала
20:06  Будущее казахского языка: главное – не заболтать проблему. Ч. 1, - С.Ауелбеков
18:27  "Ирония Трампа": как США раскачивают Китай, - А.Поплавский
16:24  Йеменские хуситы сбили советской "Осой" саудовский Apache
15:14  Глупо пытаться моделировать общность казахов с североазиатскими и восточноазиатскими "братьями"…, - Н.Нуртазина
15:06  "Философия архитектурного пространства". Новая книга туркменского архитектора Р.Мурадова
15:03  В Бишкеке провели первый в истории чемпионат Азии по кыргыз курошу
10:22  Asia Times: кто сможет остановить развитие Китая?
09:37  "Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
09:32  Сирийские курды ищут помощи в Эр-Рияде, - И.Субботин
Пятница, 29.11.2019
21:56  "Туркменэнерго" будет поставлять энергию в Узбекистан. Аркадаг обещал
19:42  Туркменский Аркадаг стал почетным академиком АН Узбекистана
19:38  Назван объем поставок рос-газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на три года - 5, 10 и 15 млрд кубов в год
19:13  Китай грозит Трампу жестким ответом на закон "о защите демократии" в Гонконге
18:40  National Interest: когда Трамп вернет американских солдат домой?
18:36  Возьмут чуть позже. Матраимов вышел из КырГКНБ после 5 часов допроса
16:26  Невестку премьера Албании Рама наглухо завалило при землетрясении
16:23  Трамп внезапно отправился в Афганистан: тайные цели
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Теракт на Лондонском мосту: оба погибших - выпускники Кембриджа
07:21 02.12.2019

Джек Меррит был координатором программы "Учимся вместе", Саския Джонс работала работала в этом проекте волонтером
Названо имя второй жертвы террористической атаки на Лондонском мосту. Ей оказалась 23-летняя выпускница Кембриджа Саския Джонс, жившая в Стратфорде-на-Эйвоне.

Она, как и другой погибший при нападении - Джек Меррит, работала в проекте "Учимся вместе" - социальной реабилитационной программе помощи заключенным, где выполняла волонтерские функции.

О состоянии остальных трех пострадавших в результате теракта сообщил в воскресенье медицинский директор Национальной службы здравоохранения по лондонскому региону Вин Дивакар. По его словам, одного из потерпевших уже отпустили домой, а состояние еще двух - стабильное.
В минувшие выходные полиция обыскала дом в Стаффорде, связанный с Усманом Ханом, совершившим теракт в минувшую пятницу, а также несколько объектов в расположенном неподалеку Сток-он-Тренте. В воскресенье вечером представители стаффордширской полиции сообщили об аресте 34-летнего мужчины в связи с пересмотром условий надзора за осужденными по статье о терроризме.

Сообщается, что задержанный подозревается в подготовке терактов, но при этом, как подчеркивается в заявлении, нет фактов, которые указывали бы на его участие в нападении на Лондонском мосту в пятницу.
"Учимся вместе"
Эта реабилитационная программа для заключенных, по словам представителей Кембриджского университета, где она была разработана, призвана разрушить стереотипы и открыть возможности для ее участников начать нормальную жизнь.

Нападение на Лондонском мосту: убийца сидел за терроризм и вышел по УДО
Сразу несколько сотрудников и участников этой программы оказались в здании Гильдии рыботорговцев, где проходило собрание в рамках проекта. Одним из подопечных программы "Учимся вместе" был и 28-летний Усман Хан.

Родители Джека Меррита говорят, что их сын намеревался связать свою жизнь с Линни - его девушкой
По словам одного из директоров Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсона, в здании творился кошмар: "Те, кто кинулся обезвреживать террориста, были уверены, что у него есть взрывное устройство".
Двое мужчин, вооружившись тем, что было под рукой, - стулом, огнетушителем и даже снятым со стены бивнем нарвала, бросились к нападавшему и вступили с ним в схватку.

Усман Хан ранее был осужден по статье о терроризме, но еще до истечения срока был отпущен на свободу. Тот факт, что полиции было известно о радикализации Хана, всколыхнул в британском обществе волну критики существующей системы исполнения наказания и освобождения осужденных преступников.
Премьер-министр Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что условия освобождения 74 бывших заключенных, осужденных по статье о терроризме и вышедших на свободу досрочно, будут пересмотрены.

23-летняя Саския Джонс была выпускницей Кембриджа и собиралась заниматься помощью осужденным
При этом куратор вопросов безопасности теневого кабинета Лейбористской партии Ник Томас-Симондс, заявил, что срок тюремного заключения не имеет значения и основное внимание должно быть уделено реабилитации бывших заключенных и надзору за ними после освобождения.
"Независимо от того, будет ли осужденный освобожден через пять, восемь, одиннадцать или четырнадцать лет - он все равно будет освобожден в какой-то момент", - заявил он Би-би-си.

"И поэтому, мы должны обеспечить, чтобы, во-первых, в тюрьме проводилась реабилитационная работа, а во-вторых, чтобы у нас был должным образом финансируемый надзорный режим после освобождения, чтобы минимизировать возможность ужасных рецидивов, подобных этому".

Родители Джека Меррита и Саскии Джонс говорят о том, что их дети погибли, занимаясь делом, которое любили. По их словам, оба молодых участника программы "Учимся вместе" верили в исправление и реабилитацию и не верили в эффективность мести преступникам со стороны общества.

Вице-канцлер Кембриджского университета профессор Ситвен Тоуп заявил: "Величайшая трагедия заключается в том, что эти люди были убиты тем, кому они стремились помочь".
"К сожалению, мероприятие, которое должно было знаменовать пять лет успешной работы уникальной программы, основанной студентами и преподавателями Кембриджа, вылилось в жестокое преступление", - добавил он с горечью.

Исполнительный директор Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсон, так же, как и многие другие восхищен отвагой и решительностью тех, кто встал на пути у террориста.
"Были крики, была кровь. Люди сначала думали, что это какие-то учения", - сказал Уильямсон Би-би-си.
Он рассказал о том, как двое мужчин по имени Лукаш и Энди, схватив что было под рукой и рискуя своей жизнью, вступили в бой с убийцей.
"Они приняли решение, они твердо решили не допустить самого страшного. Они - самые обычные очень скромные люди. Но оказавшись в критической ситуации, эти простые люди совершили настоящий подвиг. Я горжусь тем, что знаком с ними".

В воскресенье в Саутуоркском соборе недалеко от места трагедии прошла заупокойная служба по погибшим. На ней вспоминали и о жертвах другого нападения, которое случилось поблизости два года назад. Тогда во время террористической атаки на рынке Боро погибли восемь человек.

Пятничная атака произошла меньше месяца спустя после того, ак уровень террористической угрозы в Великобритании был понижен с серьезного до существенного, то есть было признано, что террористические нападения "возможны", а не весьма "вероятны".
Уровень угрозы терроризма пересматривается независимым от правительства Объединенным центром анализа терроризма.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575260460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы
- "У вас особенный талант"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли
- Рабочий график первого президента
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам
- Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка
- Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым
- Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов
- Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  