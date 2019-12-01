11 миллионов мигрантов стали важной опорой российской экономики

09:01 02.12.2019

РФ приняла больше 11 миллионов иностранцев



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



1.12.2019



Трудовые мигранты из Средней Азии прибывают в Россию без всяких затруднений.

Россия является крупнейшим центром притяжения мигрантов для региона Восточной Европы и Центральной Азии. В этом году наша страна приняла более 11,5 млн иностранных мигрантов, говорится в новом докладе Международной организации по миграции (МОМ). Иностранцы высылают своим семьям за рубежом из России около 21 млрд долл. ежегодно. А всего в мире мигранты переводят в страны своего происхождения втрое больше денег, чем богатые страны выделяют в качестве помощи развивающимся государствам, отмечают в МОМ.

За последние пятнадцать лет объем высылаемых мигрантами средств из России вырос втрое. Если в 2005 году мигранты отослали из РФ 6,8 млрд долл., то сегодня – уже больше 21 млрд долл. Такие данные приведены в новом докладе Международной организации по миграции (World migration report 2020). В наибольшей степени от переводов из России зависят Таджикистан и Киргизия.

Общая сумма международных денежных переводов мигрантов увеличилась в прошлом году почти до 690 млрд долл. В тройку крупнейших получателей денежных переводов вошли Индия (78,6 млрд долл.), Китай (67,4 млрд долл.) и Мексика (35,7 млрд долл.).

В списке стран, откуда отправляются наибольшие суммы переводов, лидируют США (68 млрд долл.), Объединенные Арабские Эмираты (44,4 млрд долл.) и Саудовская Аравия (36,1 млрд долл.).



К середине 2019 года во всем мире насчитывалось примерно 270 млн человек, которые, покинув родину, живут и работают за границей. Среди них непосредственно трудовыми мигрантами являются примерно 161 млн человек. Международные эксперты считают, что мигранты вносят важный вклад "в продвижение устойчивого развития" как у себя на родине, так и в странах пребывания. Более половины международных мигрантов – 141 млн – осели в странах Европы и Северной Америки.



В России, по данным МОМ, проживают около 5 млн человек, которые родились в странах Центральной Азии. В РФ живут еще около 3 млн человек, которые родились на Украине, и еще около 2,5 млн человек, рожденных в Казахстане. Исследование МОМ показывает, что подавляющее большинство людей во всем мире (96,5%) живут в родной стране, а мигрантами стали всего лишь около 3,5%.

Основная часть международных мигрантов – это выходцы из Индии, Мексики и Китая: 17,5 млн, 11,8 млн и 10,7 млн человек соответственно. Россия при этом почти догнала Китай по числу выехавших мигрантов и находится по этому показателю на четвертом месте в мире. Сегодня в иностранных государствах проживает около 10 млн человек, которые родились на территории России.



Более 50 млн международных мигрантов проживают в США. В число стран, привлекательных для мигрантов, входит Россия, которая принимает около 12 млн из них.

Публикуемая МОМ статистика часто сильно отличается от оперативных данных российских властей. Причина в том, что отследить перемещение мигрантов, которые въезжают и выезжают из РФ по своим внутренним документам, бывает очень не просто.



В прошлом году МВД РФ зафиксировало почти 17,8 млн фактов постановки на миграционный учет. За девять месяцев этого года фактов миграционного учета уже отмечено почти 15 млн. Но за это же время фактов снятия с миграционного учета зафиксировано больше 12 млн. Заметим, что в милицейской статистике фигурируют не люди, а лишь оформленные бумаги. А это далеко не всегда одно и то же.



Более точными можно считать данные о получении вида на жительства. На начало октября 2019 года почти 635 тыс. иностранцев имели в РФ действующий вид на жительство и еще 447 тыс. – разрешения на временное проживание. А 285 тыс. иностранцев приобрели в этом году гражданство РФ.



комменты:

Алимжан 01:24 02.12.2019

По мнению экспертного сообщества:России в ближайшей переспективе в нашей стране потребуется свыше 12 млн человек дополнительной рабочей силы для компенсации сокращения трудовых ресурсов. По данным Всемирного банка, в ближайшие 10 -12 лет ежегодные потери трудоспособного населения в РФ- будут составлять около 1%. Таким образом, нехватка трудовых ресурсов составит 12 млн человек, которых придется искать за рубежом. Естественная убыль трудового потенциала страны ожидается, по ме