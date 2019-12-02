Уход премьер-министра Махди не решает проблем Ирака, - А.Веселов

09:17 02.12.2019 Антон ВЕСЕЛОВ | 02.12.2019



За один день в Ираке убиты 47 демонстрантов. С начала октября в столкновениях с властями погибли около 500 человек.



29 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил, что покидает свой пост. Это вызвало ликование на улицах Багдада и других городов, но оснований для радости нет. Проблем страны уход премьера не решает. Такой шаг еще мог бы сбить накал страстей в начале октября, но сейчас ставки выросли. Если в начале массовых протестов требования сводились к предоставлению элементарных услуг (питьевая вода, электроснабжение), рабочих мест и наказанию казнокрадов, то теперь речь идет о радикальной реформе государственных институтов.



На экстренном заседании кабинета А. Абдель Махди попросил министров остаться на своих постах до назначения нового премьер-министра и формирования нового правительства. Между тем 28 ноября лидер крупнейшего парламентского блока Муктада ас-Садр предупредил: "Если правительство не подаст в отставку, это станет началом конца Ирака". Массовые демонстрации и акции протеста продолжаются в Ираке уже два месяца, но нормализация не наступает.



Федеральные власти мечутся, не зная, как далеко можно зайти, делая уступки. Так, Высший судебный совет Ирака заявил, что к 20 ноября были освобождены 2400 задержанных в ходе акций демонстрантов, но остается неизвестным, сколько всего человек было задержано, арестовано и пропало без вести. Отсутствие информации порождает слухи.



В середине ноября правительство заявило о намерении создать специальный суд в рамках борьбы с коррупцией. Объявлено, что выписаны ордера на арест 58 чиновников, среди них – члены правительства, депутаты парламента, губернаторы, главы провинциальных советов. Тогда же А. Абдель Махди сообщил о грядущем увольнении 13 министров, причем не обошлось без конфуза – стали известны некоторые подробности биографии действующего министра обороны. С 2009 года Наджах аш-Шаммари жил в Швеции и в 2015 году стал подданным этого королевства. Ему и его семье была выделена квартира в пригороде Стокгольма, он получал пособие по нетрудоспособности "из-за проблем с памятью". При этом в Швеции аш-Шаммари дважды находился под следствием, в том числе по подозрению в мошенничестве со страховкой. И у демонстрантов в Ираке появился новый лозунг: "Министры, уезжайте туда, откуда вы приехали!" Среди иракских руководителей высшего звена немало тех, кто годами жил за границей и имеет иностранное гражданство.



Власти Ирака сейчас отдают предпочтение карательным и репрессивным мерам. 25 ноября комиссия по коммуникациям и СМИ распорядилась закрыть девять телеканалов и четыре радиостанции за "публикацию контента, подстрекающего к насилию", еще пять телеканалов получили предупреждение. А главным просчетом властей стало "чрезмерное применение силы", которое достигло уровня, подпадающего под статьи уголовного кодекса. Только за один день 28 ноября в провинциях Зи-Кар и Неджеф были убиты 47 демонстрантов; всего с начала октября в столкновениях погибли около 500 человек, число раненых оценивается в 18 тысяч.



Если бы протесты проходили в провинциях с суннитским населением, армия и полиция действовала бы гораздо жестче. Однако особенностью ситуации является то, что "бунтуют" центральные и южные районы страны, где подавляющее большинство населения составляют шииты и очень велико влияние Ирана. Правительство Ирака также в основном шиитское и имеет тесные связи с Тегераном. Тем не менее на юге страны, где портреты иранских религиозных деятелей еще недавно встречались гораздо чаще, чем иракский флаг, настроения вдруг изменились вплоть до требований "освобождения от политической гегемонии Ирана".



В последнее время Иран выставляется чуть ли не организатором беспорядков, а толпы демонстрантов выбирают в качестве целей для погромов иранские генконсульства. После нападения на генконсульство ИРИ в Кербеле премьер-министр пригласил шейхов местных племен на встречу, но те отказались, заявив, что будут поддерживать демонстрантов до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.



27 ноября было разгромлено и сожжено здание генконсульства Ирана в Неджефе; два человека из числа атакующих были убиты охраной, 33 получили ранения. Распоряжением губернатора в городе введен комендантский час, прибыли дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также добровольцы из "дивизии Аббас" шиитского "народного ополчения". Неджеф и Кербела – не просто центры одноименных провинций, но города, где находятся шиитские святыни, места паломничества миллионов шиитов многих стран, в первую очередь Ирана. 30 ноября нападению подвергся шиитский храм Хаким – атакующие подожгли входные двери, но были рассеяны полицией, применившей слезоточивый газ.



События двух последних месяцев показывают, что провокации используются обеими сторонами. 25 ноября большая группа неизвестных, вооруженных ножами и дубинками, напала на палаточный лагерь выпускников вузов, устроивших мирную акцию у офиса нефтяной компании Зи-Кар с требованием предоставить рабочие места. 12 демонстрантов получили ранения различной степени тяжести, палатки сожжены. По утверждению очевидцев, огонь по протестующим в Багдаде и других городах вели не только военнослужащие и полицейские, но и "ополченцы" радикальных шиитских организаций. И тут же – агрессивные действия демонстрантов, которые атакуют отделения полиции, армейские казармы, правительственные здания, партийные офисы. Неоднократно блокировались погранпереходы с Ираном и Кувейтом, стратегический порт Умм-Каср, дороги, ведущие к основным месторождениям в провинции Басра. Государству за несколько недель нанесен ущерб, исчисляемый десятками миллиардов долларов. Складывается впечатление, что толпы молодежи действуют по принципу "чем хуже, тем лучше".



Обстановка в Ираке вызывает все большее беспокойство в Вашингтоне. 23 и 24 ноября Ирак посетили сразу две американские высокопоставленные делегации. Первым прибыл вице-президент Майк Пенс, который встретился в Багдаде с командованием ВС США в Ираке, а в Эрбиле – с президентом Курдистана Нечирваном Барзани и премьер-министром Масруром Барзани. В иракской столице Пенс не удостоил переговорами представителей федеральных властей, ограничившись телефонным разговором с премьер-министром А. Абдель Махди. Глава другой делегации, советник по национальной безопасности Сената США Роберт Карем, также встречался только с курдским руководством, заверив его, что Вашингтон рассматривает Эрбиль как союзника и будет продолжать оказывать помощь Региональному правительству и силам пешмерга.

Показательна позиция, занятая властями курдской автономии. В Эрбиле стремятся представить отношения с Багдадом как чуть ли не межгосударственные. 24 ноября Н. Барзани заявил, что "Курдистан готов оказать помощь Ираку в урегулировании текущей ситуации". Глава автономии отметил, что Эрбиль намерен разрешить оставшиеся споры путем мирного диалога, а "переговоры с иракскими официальными лицами находятся на хорошем уровне". Стороны обмениваются делегациями и обсуждают то, что обсуждению не подлежит, поскольку оговорено законодательством. Например, о поставках нефти из Курдистана: по словам министра нефти Ирака, в 2019 году федеральный центр не получил из автономии ни одной капли.

Президент правящей Демократической партии Курдистана Масуд Барзани в связи с отставкой премьер-министра Ирака заявил: "Мы внимательно следим за последними событиями и приветствуем любые шаги, которые могли бы способствовать урегулированию кризиса и не привести к возвращению диктатуры".



Опасения насчет диктатуры не беспочвенны – навести порядок порой можно только жесткой рукой, но такого человека на иракской политической сцене не видно. В конце ноября новым губернатором провинции Нейнава стал генерал-лейтенант Наджим аль-Джабури, который с апреля 2015 года возглавлял Оперативное командование. Это при его непосредственном участии за девять месяцев осады города с почти миллионным населением там не осталось ни одного целого здания. Однако генералы сейчас притихли и один за другим подают в отставку. А генерал-лейтенант Джамиль аш-Шаммари, который командовал войсками в Насирии 28 ноября (несколько десятков погибших демонстрантов), 1 декабря был арестован и должен предстать перед трибуналом.



Что касается позиции Москвы, ее изложил замглавы МИД РФ М. Богданов: "Мы всегда как дружественная страна готовы оказать, если в этом есть необходимость, какое-то содействие в решении этих проблем... Мы в контакте с руководством Республики Ирак – и в Багдаде, и на севере, в Курдистане, у нас работает генеральное консульство, и в Басре, в южных районах, где массовые демонстрации приобрели особенно острую форму". Дипломат оценил ситуацию в Ираке как вызывающую беспокойство: "Мы желаем и иракцам, и руководству Ирака, чтобы их усилия по нормализации обстановки и решению тех требований, которые выдвигают демонстранты, а они в значительной степени оправданны, – я имею в виду с точки зрения экономической ситуации и проблем, которые переживает население, безработицы, коррупции, – чтобы правительство нашло в себе силы максимально оперативно и эффективно дать адекватные ответы на эти вызовы". Что ж, нельзя не признать: это сбивчивое, несколько невнятное заявление – уже прогресс в сравнении с речью С. Лаврова в Багдаде два месяца назад, когда министр приветствовал демократические достижения и перемены к лучшему в Ираке. Источник - fondsk.ru

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