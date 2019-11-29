Таджикистан может заблокировать денежные переводы из России с 3 декабря

09:21 02.12.2019

Руководство Национального банка Таджикистана отказалось дать отсрочку для подключения денежных систем переводов к национальному процессинговому центру финансового регулятора республики, пишет 2 декабря газета "Коммерсант".



Отмечается, что без прямого подключения денежные переводы между Россией и Таджикистаном будут заблокированы. Соответствующее сообщение ранее, 26 ноября, было разослано всем операторам платежных систем.



В настоящее время большинство платежных систем, обеспечивающих 90% переводов между двумя странам, подключение не завершил. Данной вопрос обсуждался участниками рынка на протяжении всей прошедшей недели.

Представителей операторов просили Нацбанк Таджикистана перенести сроки подключения к системе на шесть месяцев, однако стороны не смогли прийти к общему решению.

Отметим, по итогам 2018 года объем денежных переводов между Россией и Таджикистаном составил $2,55 млрд. Республика является вторым по объему рынком денежных переводов после Узбекистана.