Жизнь или кошелек. КазФармация закупает просроченные глюкометры

09:30 02.12.2019 Новый скандал в "СК-Фармации": государственный оператор по закупу медпрепаратов сначала приобрел просроченные тест-полоски для глюкометров на сотни миллионов тенге, а потом позволил горе-поставщику забрать свою продукцию для, как говорится в материалах дела, "переклеивания сроков годности"



Тохнияз КУЧУКОВ, "Время", 28 ноября 2019



Новый скандал в "СК-Фармации": государственный оператор по закупу медпрепаратов сначала приобрел просроченные тест-полоски для глюкометров на сотни миллионов тенге, а потом позволил горе-поставщику забрать свою продукцию для, как говорится в материалах дела, "переклеивания сроков годности". Опять, как и в недавнем случае с утечкой в Узбекистан оплаченного государством инсулина, страдают больные сахарным диабетом, которых в стране зарегистрировано почти 400 тысяч. Из-за странного тендера, проведенного "СК-Фармацией", диабетики вынуждены платить за то, что уже оплачено государством.

Два месяца назад ТОО "СК-Фармация" объявило тендер на 2020 год на общую сумму 1 221 150 581 тенге. Назначение лота: поставка для медучреждений тест-полосок для глюкометров. Условие - поставщик должен быть отечественным производителем с соответствующим сертификатом НПП "Атамекен". Заявки подали две компании: "Аксель и А" и "Фармактив". Первая, имеющая производственную базу и квалифицированных специалистов, предложила цену ниже заявленной на 138 778 181 тенге. Казалось бы, дальше рассказывать уже не о чем. Но тут начинается самое интересное.

Неожиданно тендер отменили. Вслед за этим "СК-Фармация" заключает напрямую договор с "Фармактивом" без проведения обязательного конкурса. И стороны начинают его исполнять. Одна поставляет тест-полоски, другая оплачивает.

На момент проверки "Фармактив" уже поставил в медучреждения страны тестов на 312 миллионов тенге. Но тут произошел скандал. Врачи приняли продукцию лишь на четыре миллиона тенге. Выяснилось, что срок годности тест-полосок, отправленных эндокринологам, истек еще 30 июня, то есть за два с половиной месяца до проведения конкурса!

По приказу Минздрава №687 от 26 августа 2015 года "Об утверждении правил уничтожения лекарственных средств и медицинских изделий, пришедших в негодность, фальсифицированных, с истекшим сроком годности" тест-полоски подлежали уничтожению. Но "СК-Фармация", нарушив этот приказ, вернула просроченные тест-полоски "Фармактиву", чтобы они "осуществили переклейку срока годности". Оказывается, компания сама попросила оказать им эту услугу, а ответственные сотрудники в "СК-Фармации" пошли им навстречу!

По жалобе "Аксель и А" столичный департамент внутреннего госаудита проверил эти факты и вынес заключение: должностные лица "СК-Фармации" нарушили закон при проведении госзакупок (копия письма, подписанного замруководителя этого департамента Толкын УРКУМБАЕВОЙ, имеется в редакции). Минздрав провел свое расследование и отозвал регистрационные удостоверения на медицинские изделия у "Фармактива". Пока правоохранительные органы проверяют, почему руководители "СК-Фармации" перечислили больше миллиарда тенге фирме, поставившей просроченную продукцию в больницы и поликлиники, диабетики вынуждены часами стоять в очередях к эндокринологам.

Врачи просто констатируют ситуацию: тест-полосок нет - и отправляют больных, стоящих на учете, в платные аптеки. Хотя полоски и глюкометры выдаются бесплатно в рамках гарантированной государством медпомощи.

Тем временем специальная комиссия проверила деятельность ТОО "Фарм­актив" и пришла к шокирующему выводу: работники этой компании вообще не знают технологию производства тест-полосок. Тогда почему "СК-Фармация" выбрала именно этого производителя?

Мы связались с директором "Аксель и А" Баян АСАНОВОЙ, проигравшей конкурс, которого, как оказалось, вовсе не было.

- В Минздраве в 2017 году сменилась ­команда. И начались проблемы. У меня были заключены долгосрочные договоры с "СК-Фармацией" на поставку экспресс-анализаторов глюкозы, холестерина и триглицеридов крови. Только на таких условиях можно открывать какое-то производство, - объясняет суть проблемы Асанова. - У нас полный производственный цикл. Наши тест-полоски не подойдут к глюкометрам "Фарм­актива", как и их продукция к нашим аппаратам. Почти пять лет я поставляла диа­бетикам продукцию, никаких проблем не было. Платила зарплату, налоги. Выплачивала каждый год взнос около 800 тысяч тенге в палату предпринимателей "Атамекен". Мы производили глюкометры и тест-полоски, врачи их выдавали больным. Сегодня каждый диабетик имеет по пять-шесть глюкометров, но полосок катастрофически не хватает. Я стала писать в Минздрав, что гораздо эффективнее тратить госсредства только на тест-полоски, ведь глюкометр имеет срок службы 10 лет. Зачем каждый год тратить казенные деньги на покупку новых? На мои предложения отреагировали, но своеобразно. Приехали проверяющие, которые прямо сказали, что надо дать им на лапу, только так они смогут мне помочь, а то якобы мое предложение кому-то влиятельному из Минздрава очень не понравилось…

Баян Асанова не стала оглашать аппетиты проверяющих, лишь сказала, что за ту сумму можно купить шикарную квартиру в центре Алматы или люксовый внедорожник.

- Но у небольшой фирмы таких денег для взяток попросту нет, - признается предприниматель.

Пока Асанова, пытаясь разобраться, оби­вала пороги чиновников, на рынке появился "Фармактив". А деятельность "Аксель и А" стали проверять, как говорится, с пристрас­тием. Причем не регистрируя ревизии в органах прокуратуры, как требует закон.

- Когда поликлиники массово стали возвращать "Фармактиву" просроченные тест-полоски, поднялся скандал. Шум дошел до столицы. Тогда руководство "СК-Фармации" попросило нашу фирму поставить в медучреждения тест-полоски. Как мне сказали, чтобы снизить социальную напряженность, - продолжает г-жа Асанова.

Понятно, что социальной напряженности было откуда взяться - в стране по официальной статистике около 395 тысяч больных сахарным диабетом. Ежегодный прирост около 10 процентов. Сколько казахстанцев не знают о своем заболевании либо не встали на учет, неизвестно.

Между тем сегодня сахарный диабет выявляется даже у младенцев. Чтобы знать, какую дозу инсулина колоть, больному необходимо по пять-шесть раз в день измерять уровень сахара в крови. Для этого и нужны одноразовые тест-полоски, которых сейчас в поликлиниках практически нет. Сотни тысяч больных вынуждены покупать их в аптеках от двух до трех тысяч тенге за 50 тестов. Глюкометр местного производства стоит 5 тысяч, в эту цену входит 100 полосок. Цена импортного глюкометра достигает 50 тысяч тенге. Несложно подсчитать, сколько денег больные вынуждены тратить из-за того, что "Фармактив" попросту не может освоить выделенные средства.

Из заявления Б. Асановой генпрокурору Гизату НУРДАУЛЕТОВУ

"С марта 2019 года НПП "Атамекен" трижды проверяла нашу компанию. Инициатор - исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Адилбек БЕКТИБАЕВ, выступающий представителем ТОО "Фармактив" по доверенности. По его обращению "Атамекен" отозвал у нас сертификат

"СТ-KZ", без него мы не можем поставлять продукцию по госзаказу и будем вынуждены закрыть производство, уволить работников, что вызовет социальную напряженность. Выявленные госкомиссией нарушения в ТОО "Фармактив" ставят под сомнение безопасность их продукции, что может повлиять на здоровье больных диабетом..."

Асанова попала к первому замгенпрокурора Берику АСЫЛОВУ.

- Берик Ногаевич сказал, что сталкивался с такими схемами, будучи прокурором Алматы, и рассказал механизм. Сначала меня выдавливают из тендеров, потом образуется просрочка по кредитам, фирма становится банкротом, а тендер будут получать аффилированные компании. Асылов поручил своим подчиненным начать проверку и сказал, что я, возможно, столкнулась с рейдерством, - рассказывает Баян.

Асанова писала жалобы и на имя председателя антикоррупционной службы Алика ШПЕКБАЕВА. Предпринимателя принял его заместитель Шынгыс КАБДУЛА. По словам Асановой, борцы с коррупцией тоже начали свою проверку.

- На встрече с Абылаем МЫРЗАХМЕТОВЫМ, председателем правления "Атамекена", я буквально взмолилась: Абылай Исабекович, помогите! Я член "Атамекена", прошу защитить предприятие от незаконных проверок. Создайте комиссию, чтобы проверили нас и "Фармактив". К тому времени я подала иск в суд на незаконный отзыв сертификата, мне предложили отозвать иск, взамен они проведут объективную ревизию. Согласилась, - рассказывает Баян Асанова.

Но проверять "Аксель и А" приехала ревизия во главе... с г-ном Бектибаевым. Несколько часов проверяющие ходили по цехам, но не нашли никаких нарушений. Потом поехали в "Фармактив".

- Я поехала с комиссией. На фирме два сотрудника в обычной одежде арендуют несколько кабинетов в бизнес-центре (хотя по требованиям санэпиднадзора производители тест-полосок должны носить стерильную спецодежду, а цеха должны находиться в изолированном от людей помещении). Мало того что проходной двор, само производство, извините, для лохов. Поставили бутафорию для комиссии. И они миллиардные тендеры выигрывают с легкой руки "СК-Фармации"! - возмущается увиденным Асанова. - Спрашиваю, где работаете с энзимами, как наносите их на полоски? Ответ убил: "Пипетками". Как в камеру полоски размером 0,2 миллиметра можно наносить энзимы пипеткой?! Я знаю тонкости производства - около 15 лет работала детским хирургом и проблемы сахарного диабета изучила от и до. У "Фармактива" нет отдела контроля качества продукции - недостатки могу еще долго перечислять. Неудивительно, что, получив 1,2 миллиарда тенге, "Фарм­актив" поставил в медучреждения продукции всего на 312 миллионов, которую врачи забраковали.



Мы не знаем, чем в итоге завершится это разбирательство, но уже очевидно, что ни скандалы, ни кадровые рокировки, ни даже уголовные дела не приведут к наведению должного порядка в сфере поставок медпрепаратов. И с этим нужно что-то делать... Источник - время

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