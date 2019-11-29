Туркменистан начал замерзать, но власти запретили об этом говорить

10:15 02.12.2019

Туркменистан начал замерзать, но власти запретили об этом говорить - СМИ



В Туркменистане начались проблемы не только с продовольствием, но и с отоплением. Старые и гнилые теплосети повсеместно выходят из строя. Но говорить об этом запрещено.



С наступлением холодов в Туркменистане начались проблемы с отопительной системой в жилых домах, а также учреждениях образования и здравоохранения, пишет Радио Азатлык. Например, в городе Мары начали мерзнуть жители многоэтажек - там нет отопления. Трубы обогревательной системы здесь были очень старые и гнилые,



а когда наступили холода, они просто полопались

"Отопительный кризис" не только здесь: в Ашхабаде не отапливаются многоэтажки, а в Лебапе больницы. Жильцы пользуются электрическими печами, в итоге растет нагрузка на электросети и выходят из строя уже они. Газовые печи в городах использовать запрещено.

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"Ночью в Марыйском велаяте температура воздуха понижается до -8, в Лебапском велаяте - до -10", - пишет портал.

Накануне после многочисленных жалоб проверяли систему отопления и газового обеспечения в школах Дарганатинского и Газоджакского этрапов Лебапского велаята. После чего на встрече с сотрудниками школ пообещали все обновить. Однако пока школьники и учителя продолжают мерзнуть.

Причем ученикам запрещают одеваться в классах потеплее - они должны быть только в школьной форме

В противном случае накажут директоров школ - вплоть до увольнения.

Кроме того, утверждают журналисты, от сотрудников школ потребовали не рассказывать о ситуации. В результате разговаривать соглашаются только на условиях анонимности.

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Туркменские фермеры в большинстве не смогли заработать на хлопке, утверждает издание "Хроника Туркменистана".

У многих доходы от сдачи государству урожая оказались примерно равны расходам, некоторые даже потерпели убытки.

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Один из фермеров рассказал, что ему в сельхозобъединении заплатили почти в два раза меньше ожидаемого. Объяснили тем, что вычли стоимость удобрений, горючего и так далее.

- Но выделенных удобрений и горючего было недостаточно. Я и другие арендаторы

были вынуждены за свой счет докупать удобрения и проводить дополнительные агротехнические мероприятия,

например культивацию, - рассказал фермер.

В 2018 году независимые наблюдатели подсчитали, что за год чистая прибыль фермеров не превышает нескольких сотен долларов.

Земля в Туркменистане принадлежит государству, а фермеры считаются ее арендаторами. При этом "арендодатель" указывает, какую сельхозкультуру сажать на полях, и задает планы по сдаче урожая. За невыполнение планов фермеров штрафуют, зато в официальных отчетах цифры, как правило, завышаются.

Деньги со студентов собирают на все подряд

В высших учебных заведениях Ашхабада со студентов собирают по 1 200 манатов (340 долларов США по официальному курсу, по "черному" - около 65), передает Радио Азатлык. Якобы деньги предназначены для покупки костюмов.

"Студентам сказали, что на новогодних праздничных мероприятиях им необходимо быть в одинаковых костюмах. Деканаты велели студентам собрать за неделю по 1 200 манатов", - сообщил портал.

Сборы идут сразу в нескольких столичных вузах, а покупать костюмы самостоятельно студентам не разрешают.

- Обычно,

когда учебное заведение само собирает деньги и покупает костюмы или материалы, цена бывает высокая, а качество низкое

На базаре эти вещи можно купить намного дешевле, а качество там лучше, - рассказал студент из Ашхабада на условиях анонимности.

В вузах Туркменистана перед различными праздниками со студентов собирают деньги для покупки униформы или таких вещей, как велосипеды. В случае отказа заплатить их предупреждают об отчислении.

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- Студенты постоянно звонят родителям и просят прислать деньги. С тех пор как наш сын поступил на учебу, мы устали слышать об этом. Каждый месяц на что-то собирают. Зарплату тоже вовремя не платят. Кроме того, мы еще не смогли полностью оплатить учебу, - говорит родитель студента одного из столичных вузов.

В министерстве образования Туркменистана комментарий получить не удалось.

Заповедник - зона охоты для силовиков и чиновников

Тем временем туркменские силовики и чиновники охотятся в Лебапских заповедниках на "краснокнижных" животных.

"Многие жители уже называют государственные заповедники "зоной охоты для представителей правоохранительных органов"", - пишет портал.

На территории Лебапа расположены государственные заповедники Репетек, Амударья и Койтендаг.



Для охоты берут принадлежащие местным внедорожники, владельцев же заставляют обслуживать стрелков.

Причем есть сведения, что браконьерничают в лебапских заповедниках не только силовики. Еще летом стало известно, что туда якобы приезжал близкий родственник высокопоставленного государственного чиновника. Однако подтвердить эту информацию у других независимых источников не удалось.

Роман Иванов