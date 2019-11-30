 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан на пороге новой революции? - А.Князев
10:16 02.12.2019

Таможенный скандал и вывод из страны $700 миллионов взорвали общественность страны.

На площади столицы Кыргызстана на стихийный митинг собрались примерно 500 человек. Основу протестной массы составили активные пользователи Фейсбука и Твиттера. Основным отличием от всех митингов текущего года было то, что на этот раз на площадь вышли и представители городской молодежи - одного из самых политически пассивных слоев кыргызского общества.

В течение двух часов митингующие призывали власть начать реальную борьбу с коррупцией. Примечательно, что присутствующие, обратившись к "белому дому", показывали желтые карточки.
Это своеобразная декларация намерений - если все будет спущено на тормозах и на этот раз, следующий митинг уже не будет мирным

Корень проблем - таможня

Катализатором общественного взрыва стали результаты совместного расследования агентств Kloop, Азаттык и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Предметом расследования были коррупционные схемы, посредством которых из страны уплыли порядка 700 млн американских долларов.
Главные фигуранты расследования - высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Китая
Отдельного внимания заслуживает роль информатора журналистов - ныне покойного китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Это фигура неоднозначная. Владелец оптового рынка на юге Кыргызстана, он был главным проектировщиком по выводу краденых средств из республики.

Выяснилось, что именно Саймаити с весны 2019 года передавал сведения о коррупции и отмывании денег журналистам. Его неожиданная смерть в одном из отелей Стамбула стала поводом для скорейшего завершения расследования и публикации результатов.
Журналисты достаточно подробно расписали коррупционные схемы на кыргызской таможне. Подробно описаны и схемы вывода из страны миллионов долларов: наличными через курьеров, безналом через подставные фирмы и банки. Отдельно говорится также о роли экс-заместителя таможенный службы КР Раимбека Матраимова. Кроме того, вскользь
упомянуто имя действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
Отсутствие реакции до митинга доведет
Буквально за несколько часов опубликованный компромат набрал с десяток тысяч просмотров, в соцсетях пошла волна обсуждений. При этом стоит отметить, что ситуацию усугубила неоднозначная реакция властей, а точнее ее отсутствие.

В ответ на громкое расследование премьер-министр Кыргызстана отправился в регионы. Депутаты отмалчивались. Позже пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова в официальном заявлении сообщила об отсутствии каких-либо связей между главой страны и Хабибулой Абдукадыром, названным в расследовании главой преступного клана. Однако это заявление выглядело неубедительным. В расследовании
документально подтверждается, что Абдукадыр присутствовал на инаугурации и даже сидел между сестрой и братом Жээнбекова

Дилемма президента

Не отреагировать на митинг власти не могли. Но то, что случилось после него, скорее говорит о разногласиях в правящих кругах. Потому что начались "сливы".
Перед депутатами выступил Бакир Таиров, глава службы по борьбе с экономическими преступлениями. Он не только подтвердил информацию о выводе 700 млн долларов, но и усилил ее. По его словам, ущерб от коррупции на таможне, когда там правил Раимбек Матраимов, бюджету Кыргызстана исчисляется минимум миллиардом долларов.
На это резко отреагировал родной брат бывшего замглавы таможенной службы, депутат Искендер Матраимов. Он заявил, что СМИ не должны верить словам "какого-то мертвого уйгура". Правда, позже он поспешил извиниться за столь скандальное заявление.
Таким образом, можно говорить, что между правящими группировками Кыргызстана существуют серьезные противоречия
Правящая элита стоит перед сложной дилеммой - остаться у власти или сохранить хорошие отношения с кланом Матраимовых, учитывая, что Матраимовы в ряде районов имеют очень сильные позиции.
Оба варианта заведомо проигрышные. Удержаться у руля без поддержки последних будет сложно. Начало же прямого конфликта с кланом чревато потерей огромных ресурсов.
Параллельно социальная напряженность в Кыргызстане будет только усиливаться. На горизонте уже появились новые персоны с "активной гражданской позицией". И если власти Кыргызстана попытаются спустить громкое дело на тормозах, это даст повод к очередным народным волнениям.

30.11.2019

Источник - 365info.kz
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