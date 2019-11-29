Пафосный казпроект завода планшетов в Актау освоил выпуск... пластиковых пакетов

11:40 02.12.2019

Бывший завод по производству планшетов в Актау передадут в управление преступнику

Тендер на управление заводом выиграла фирма, которую возглавляет экс-полицейский, убивший коллегу



АЛМАТЫ, 27 ноября 2019



Актауский завод "Акку" по производству планшетов, построенный в 2011 году на бюджетные средства, передадут в доверительное управление с правом выкупа. В скором времени он начнет выпускать пластиковые пакеты.



Что известно об управляющем с криминальным прошлым

Условия сделки, заключенной с одним из местных ТОО в результате проведенного тендера – коммерческая тайна. А вот имя директора фирмы-победителя известно всем.

В 2013 году Арыстан Боранов, тогда возглавлявший Бейнеуский районный отдел внутренних дел, совершил убийство коллеги, за что получил восьмилетний срок заключения, но уже в 2015 году был освобожден по УДО.

А позже, в 2017-м, его привлекали к уголовной ответственности как участника организованной преступной группы. Правда, на этот раз в деле об организации подпольных казино он оказался единственным из восьми фигурантов, которого суд оправдал.

Теперь скандально известный Боранов будет хозяином не менее скандального завода "Акку". Мало того, согласно заключенных договоров, новый управляющий наделен правом последующего выкупа предприятия. Только производить оно теперь будет не высокотехнологичные планшеты и телевизоры, а пластиковые пакеты, от которых уже начинают отказываться во всем мире.



Скандальная история завода "Акку"

Во время помпезного открытия завода "Акку" в 2011 году заявлялось, что ежегодно с его конвейеров будет сходить более 60 тысяч планшетов и около 80 тысяч телевизоров и мониторов. Однако ожидания не оправдались. Чаще завод упоминался не в связи с производственными достижениями, а из-за уголовных дел, сообщает Первый канал Евразия.

В 2013 году финансовая полиция выявила хищение 200 миллионов тенге. Тогда на скамье подсудимых оказались руководители "СПК Каспий", управлявшие им.

После этого скандала и до прошлого года заводом управлял Нурлыбай Аккулов. Однако и ему не удалось добиться заметного прогресса. Так и не выведя завод из кризиса, он покинул пост и был назначен на должность заместителя акима Мангистауской области.

"Когда я был акимом города Актау, он занимал должность моего заместителя. Знаю его как хорошего исполнителя, ответственного госслужащего. Позже мы оба перешли на другую работу. Когда разразился скандал вокруг завода, он объяснил, что там был лишь наемным управляющим. Сейчас он отлично справляется со своими обязанностями", - прокомментировал назначение аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

Так и не добившись обещанных результатов работы завода, в начале года, в "Социально-предпринимательской корпорации "Каспий" приняли решение передать его в доверительное управление.