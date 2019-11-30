При покушении на депутата Киев-совета "порохобота" Соболева снесли полголовы его 3-летнему сыну

11:58 02.12.2019

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка



В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына.

Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города. Пуля попала в ребенка, который также находился в салоне. Мальчик умер по дороге в больницу.

Нападавшему удалось скрыться. Соболев - депутат от "Блока Петра Порошенко"



Свидетельница трагедии рассказала, что спасти жизнь ребенка медикам не удалось - малыш получил страшные травмы, которые оказались фатальными.

По словам Татьяны Короленко в сети в комментариях, мальчика при ней занесли в карету "скорой". Рядом рыдала мама ребенка. Женщина сказала, что ее сыну снесло полголовы.

"Невинная жертва взрослых "игр", - написала Короленко в Facebook, сообщает РБК -Украина.