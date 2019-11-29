 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай ввел санкции против американских НПО за поддержку протестующих в Гонконге
12:45 02.12.2019

Китай ввел санкции в отношении неправительственных организаций (НПО) США за "поддержку экстремистской деятельности" Гонконга, сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР. В частности, под санкции подпали организация Human Rights Watch (HRW), Национальный демократический институт международных отношений, Freedom House. Китайские власти также решили приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге пояснила, что поводом для санкций стал одобренный США закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". "Это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР. Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест",- сказала представитель МИДа (цитата по "РИА Новости"). В чем именно заключаются введенные против американских НПО ограничительные меры, в министерстве не уточнили.
Как развивались события в Гонконге

Протесты в Гонконге начались в конце марта из-за недовольства жителей проектом закона об экстрадиции в Китай. После отзыва законопроекта демонстрации не прекратились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, а также отставки главы Гонконга Кэрри Лам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге. Теперь США начнут каждый год анализировать ситуацию в Специальном административном районе Китая, оценивать там уровень свободы и наказывать ее душителей санкциями. Помимо этого гонконгская полиция больше не сможет закупать в США средства для разгона демонстраций.

Американские организации, подпавшие под китайские санкции, также критикуют в России. В частности, на слушаниях в Совете федерации, посвященных вмешательству во внутренние дела страны, упоминались HRW и Freedom House. Эти две НПО входят в число "самых злостных нагнетателей" атмосферы политического кризиса в России, заявил и. о. замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов. NDI с 2016 года признана в РФ нежелательной организацией.

Источник - коммерсант
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