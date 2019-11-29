|Директрису КирИЗОмузея Джангарачеву уволили из-за выставки малохудожественных вагин
13:25 02.12.2019
Директор музея ИЗО уволилась после скандала с Феминнале
02 декабря 2019 - Екатерина Улитина
Директор музея Изобразительных искусств Мира Джангарачева написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Министр информации и культуры Азамат Жаманкулов уже подписал это заявление.
Решение об увольнении последовало после проведения в стенах музея ИЗО Феминнале современного искусства. Выставка вызвала критику со стороны части общественности из-за откровенных предметов экспозиции.
Ранее Министерство культуры также негативно высказалось о проводимой в музее выставке. Организаторов осудили за "эпатаж" и "провокацию".
Напомним, Мира Джангарачева была назначена директором музея в июне 2019 года. Она пришла на место Юристанбека Шыгаева, который написал заявление об увольнении после скандала с исчезновением картин из фонда музея.