КырПогранПодполковник Аланов озвучил факты тотальной коррупции в своем ведомстве

13:41 02.12.2019

Что известно о подполковнике Аланове, выступившем с критикой в адрес руководства?



видео тут -

turmush.kg/ru/news:1581926/?from=kgnews&place=turmush



Turmush - Подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов выступил с критикой в адрес руководства ведомства. Он рассказал о коррупционных проявлениях на контрольно-пропускных пунктах, которые, по его мнению, бросают тень на работу всего ведомства.



Среди озвученной им информации:

- встреча с силовиком, который якобы просил его "крышевать" на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел";

- заявление о человеке, который якобы курирует кадровые назначения в Государственной пограничной службе. В качестве примера Аланов рассказал случай о его назначении в Таласскую область;

- случай с проверкой на КПП "Иркештам" и информация о брате первого заместителя председателя Государственной пограничной службы;

- случай с туристами из Германии, у которых якобы взяли 200 долларов при пересечении границы;

- случай с гражданами на КПП "Достук", ехавшими на авто с китайскими дипломатическими номерами, у которых пограничники якобы взяли 620 долларов.

- попытка животноводов передать 20 голов МРС за решение вопросов с документами.

Видео его заявления можно посмотреть тут.

Вместе с тем, руководство Аланова назвало все озвученное не соответствующим действительности, кроме информации о брате зампредседателя ГПС и авто с дипломатическими номерами. Комментарий смотрите тут.

На следующий день Государственная пограничная служба распространила официальное заявление, в котором говорится, что "Аланов нарушил морально-этические нормы поведения офицера".

"Вместо предоставления фактов в соответствующие органы подполковник Т.Аланов перешел к необоснованным обвинениям Государственной пограничной службы в правонарушениях. Вместе с тем обращаем внимание, что некоторые материалы и информация, упомянутые подполковником Т.Алановым на пресс-конференции, были ранее выявлены соответствующими органами пограничного ведомства (отделом собственной безопасности) и уже проверялись по указанию руководства ГПС КР", - говорится в сообщении.

ГПС намерена направить материалы, озвученные Алановым, в Военную прокуратуру для проведения проверки и правовой оценки действий военнослужащего.

Что известно об Аланове?

Аланов Талгат Омурбекович родился 27 октября 1982 года.

В 2000 году закончил Кыргызский национальный военный лицей, в 2003 году - Бишкекское высшее военное учебное заведение, в 2014 году - выпускник Пограничной академии ФСБ Российской Федерации.

Был удостоен звания "Лучший пограничник" 1 степени.

В Пограничной службе Аланов работает с 2003 года. В 2017 году был начальником контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" в Чуйской области. В феврале 2017 года майор Аланов давал пресс-конференцию, на которой сообщил, что его уволили с должности начальника КПП из-за того, что он мешал заниматься контрабандой.

С ноября 2016 года по 26 января 2017 года он проработал начальником КПП "Актилек-автодорожный". За этот период, как сообщал майор, он выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного материала. Как утверждал Аланов, до его прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ.

Позже ГПС сообщала, что 23 января 2017 года Т.Аланов был выведен в распоряжение Управления кадров ГПС по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу.Согласно материалам служебного расследования, 17 декабря 2016 года пограничный наряд под командованием майора Т.Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Т.Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя.

Также известно, что Аланов обращался в суд с исковым заявлением к ГПС Кыргызской Республики о признании приказа недействительным и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. На момент начала рассмотрения дела в Первомайском районном суде города Бишкек Аланов обратился в суд заявлением о возврате вышеуказанного искового заявления без рассмотрения.

В решении Первомайского районного суда от 1 августа 2017 года говорится, что суд оставляет без рассмотрения, если истец обратился с просьбой о возвращении заявления, а ответчик не требует разбирательства дела по существу.

Затем его перевели на КПП "Маданият" в Жалал-Абадской области, там ему было присвоено звание подполковника.

Последнее место работы - старший офицер отдела контроля границы и организационной работы Ошского областного управления Государственной пограничной службы.

https://www.turmush.kg/ru/news:1581926?from=kgnews&place=turmush