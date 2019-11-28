Мировая популяция ослов уничтожена ради китайской народной медицины

13:44 02.12.2019

28.11.2019



Святилище "Осел", базирующееся в Девоне в Англии, посвящено защите популяций ослов во всем мире. Они отслеживают растущий спрос на шкуры животных в Китае для традиционной медицины Эцзяо. Их недавнее исследование под названием Under The Skin Update говорит, что, если правительства не вмешаются сейчас, популяция животных во всем мире может сократиться вдвое всего за пять лет, пишет ГЛАС.



В традиционной китайской медицине ejiao, водорастворимая твердая паста, которую получают из шкуры животного, помогает улучшить кроветворение, особенно у женщин, и связана с меридианами легких и "энергией инь печени и почек". Миллионы ослов убивают каждый год, чтобы удовлетворить китайский спрос на ejiao.



Китайская промышленность ejiao требует около 4,8 млн ослиных шкур в год. В новом докладе говорится, что в 1992 году население ослов в Китае составляло примерно 11 млн, сегодня эта цифра сократилась до всего лишь 2,6 млн. В докладе также говорится, что эта средневековая промышленность закупает млекопитающих за рубежом.

Производители Ejiao в Китае в настоящее время обращаются к своему правительству за субсидиями для поощрения разведения ослов, что, по их мнению, может снизить уровень незаконной торговли. Однако другие страны предпринимают гораздо более радикальные действия, запрещая экспорт ослиных шкур. Но единственная реальная надежда для этих существ будет, когда Китай прекратит использование животных в своих суевериях и ритуальных практиках.