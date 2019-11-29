В Азиатском банке развития новый японский президент - Асакава сменил Накао

13:45 02.12.2019

Совет управляющих Азиатского банка развития единогласно избрал Масацугу Асакава новым президентом АБР. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Асакаве 61 год и в настоящее время он является специальным советником премьер-министра и министра финансов Японии. Он вступит в должность десятого президента АБР 17 января 2020 года и сменит на этом посту Такехико Накао, который покинет свой пост 16 января. Асакава завершит еще не закончившийся срок президента Накао, который истекает 23 ноября 2021 года.

В течение почти четырех десятилетий своей карьеры Асакава занимал ряд руководящих должностей в Министерстве финансов Японии, включая заместителя министра финансов по международным отношениям, и приобрел разнообразный профессиональный опыт в области политики развития, валютных рынков и международной налоговой политики.