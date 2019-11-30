"Наш Елбасы - самый умный в мире". Пиарить Назарбаева подрядили детский сад

14:24 02.12.2019

"Наш Елбасы самый умный в мире" - дети о Первом Президенте Казахстана



Партия Nur Otan подготовила поздравительное видео по случаю праздника.



На YouTube-канале партии Nur Otan появился видеоролик, посвященный Первому Президенту РК - Елбасы.



В материале собраны архивные записи из жизни Нурсултана Назарбаева, которые смиксовали с детскими интервью.



Малыши со всего Казахстана рассказали о своем отношении к Первому Президенту страны и дали Елбасы личную характеристику.



Сергей Никитин





