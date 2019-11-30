Пауки в банке. Боевые олигархи догрызают Украину, - О.Царев

14:26 02.12.2019 Одессу отдали Коломойскому



Олег Царев



Игорю Коломойскому отдали Харьков и Одессу. Мэры Труханов и Кернес останутся на своих должностях. Почему Филатов дерзит Коломойскому. Соросята захватили Национальный банк и Кабинет министров. Зеленский не лох, он кинул саму Юлию Тимошенко. В засаде сидит Валерий Хорошковский



О последней распродаже Украины, украинской земли и 400 предприятий, о махинациях с бумагами внутреннего займа и о судьбе Донбасса мы поговорили с обозревателем ПолитНавигатора Валентином Филипповым:



Валентин Филиппов: Пошли такие слухи, что "Коломойскому отдали Одессу". Правда ли это, и как это понять?



Олег Царев: Отдали Авакову две области. Одесскую и Харьковскую.



Валентин Филиппов: Авакову?



Олег Царев: Аваков входит в группу Коломойского. Так получилось, что среди партнеров Зеленского, участников его избирательной кампании, соинвесторов, Коломойский не получил должностей, которых хотел – ни в правительстве, ни в Нацбанке, ни в силовых структурах. Но он набирает за счет региональных властей. За счет назначений в регионы.



Валентин Филиппов: Коломойский станет менять в Одессе мэра?



Олег Царев: Геннадий Кернес и Геннадий Труханов входили всегда в группу Коломойского. Он постарается их удержать.



Валентин Филиппов: То есть у одесситов есть надежда на меньшее из зол. Олег Царев: В Харькове сложнее получается. У Кернеса конфликт с Аваковым. Тем более, после последних взрывов и расстрелов. Стало понятно, что к устранению друзей Геннадия Кернеса имели отношение люди Авакова. И противостояние обострилось. Как там сложится ситуация – сказать сложно.



Валентин Филиппов: А как в этой ситуации получается, что Днепропетровск – нет.



Олег Царев: У Коломойского сейчас сложная ситуация. Ну, посмотрите, кто такой Филатов? А он откровенно грубит, дерзит, посылает Коломойского. Публично. В городе, в котором председатель областного совета Вячеслав Олейник – человек Коломойского, губернатор – человек Коломойского. И у Коломойского должно быть достаточно ресурсов, чтобы навести порядок.



Там прошли сейчас аресты. Арестовали достаточно сотрудников городской администрации. Но у Филатова достаточно высокий рейтинг. Но самое главное не это. Самое главное, что Филатов посчитал, что Коломойский "сбитый летчик".



Валентин Филиппов: Это он зря.



Олег Царев: Не знаю. Ситуация действительно у Игоря Коломойского достаточно сложная. Он умудрился поссориться и с командой Трампа, и с Соросом. И с демократами. В Соединенных Штатах начат судебный процесс. В штате Делавэр. По законам RICO. RICO – это рэкет и коррупция. Суд идет по законам справедливости. Справедливость – страшная штука. Никому не позавидуешь, если его будут так судить.



Закон этот был принят для того, чтобы можно было осудить руководителя мафии. Когда он сам лично ничего не исполняет. Когда нет никаких бумаг. Ничего нет. И только по косвенным признакам и, вот, ну вот все знают, что он – крестный отец, да?



Валентин Филиппов: Ну, извините, это задача СМИ. У нас, хотите, вы будете крестным отцом….



Олег Царев: Да. Я знаю. Сталкивался. Но вот в его случае, оно не просто СМИ. Все понимают, что была группа лиц. Был рэкет. Были погибшие. Были убитые. Были забранные предприятия. Пропавшие люди. Были сомнительные сделки. Был вывод денег, в том числе и американских, поступивших на Украину через банки Коломойского. И это все ему сейчас там вменяют. Ситуация сложная. Процесс идет полным ходом. Угроза для Коломойского чрезвычайная. Выскочить из этого суда невозможно…. Он сейчас пытается сделать "ход конем".



В этом суде все заточено на то, чтобы осудить именно руководителя мафии. При этом суд очень легко идет на сделки со всеми подручными и подопечными, с рядовыми мафиози, ради того, чтобы они дали показания на главаря. И при этом с них полностью снимают все подозрения и обвинения. Главное – посадить руководителя.



Коломойский нанял одного из лучших адвокатов США, который помогал Трампу, когда того обвиняли в финансировании избирательной кампании за счет России. Старинная еврейская семья.



Валентин Филиппов: Значит, есть шанс.



Олег Царев: Единственный способ выскочить из-под обвинения, это доказать, что не ты руководитель. И Коломойский сейчас пытается, его адвокат сделал заявление о том, что Коломойского втянули в преступную группу Пинчук и Кучма. Они его вынудили, а он такой бедный и пушистый.



Валентин Филиппов: А почему не Янукович?



Олег Царев: Потому что начиналось это все раньше. Началось, когда Кучма начал строить олигархический капитализм. Хотя он мог пойти по пути Лукашенко и строить государственный капитализм. Но он пошел по такому пути. И эта версия Коломойского, она не безосновательная.



Действительно, Кучма был основоположником того, что сейчас происходит на Украине. Но не стоит забывать, что лучшего сейчас лоббиста в США, чем Пинчук, нет. Он очень долго работал с Соросом. Финансировал его программы. Вкладывал деньги, оплачивал политикам, вносил деньги в избирательные кампании.



Так просто у Коломойского не получится.



Зная его окружение, зная Игоря Валерьевича, я понимаю, что сражаться за него, искренне быть ему преданным, это вряд ли. Да, есть там Палица, есть еще ряд людей, которые считаются друзьями. Но вот в днепропетровской области многочисленная вооруженная армия у Нарика Нарикашвили. Около пяти тысяч вооруженных ребят. Проходят обучение, вооружены очень хорошо. Но я не думаю, что эта армия будет лично предана Игорю Валерьевичу. Хотя он так рассчитывает, что это все его ресурс.



Здесь есть такая штука, когда в какой-то момент вдруг начинает все валиться. С этим сталкивались многие президенты. Они думали, что у них есть армия, флот, друзья-олигархи. Все. И вдруг, раз, и все. Все валится.



Валентин Филиппов: И ты один.



Олег Царев: Да. И ты один. Здесь такая же, возможно, будет ситуация. Может быть такая ситуация.



Ну, во-первых, дожимают Зеленского. Все вопросы МВФ по кредитованию, по отсутствию кредитования, связаны с Коломойским. Это и вопрос возврата ПриватБанка, это и вопрос земли. Это тоже вопрос Коломойского. Системный конфликт с американцами, в том числе с Соросом, связан с тем, что Коломойский хочет зарабатывать сам.



Валентин Филиппов: Так это идея независимости Украины была. Воровать без Москвы.



Олег Царев: Три центральных вопроса. Сорос хочет забрать ПриватБанк. Центральный банк Украины. Самый большой. А Коломойский его хочет вернуть. Сорос хочет забрать железную дорогу. Я говорил о том, что конфликт с Аваковым и Коломойским, это грузовые перевозки.



Компанию "Железные дороги" делят на три части. Одна из них – грузовые перевозки. И Коломойский справедливо полагает, что тот, кто будет владеть грузовыми перевозками, он будет, как в США в свое время, будут смотреть, какая рентабельность предприятий и устанавливать тариф на перевозки, оставляя минимальную прибыль. И если Сорос будет держать грузовые перевозки, то Коломойский будет от них зависеть. И ничего не сможет сделать.



И третий вопрос такой же глобальный. Это вопрос земли. Вот с чем связана в парламенте вся это катавасия с продажей земли? Коломойский, естественно, не возражает против продажи земли. Но он говорит, что украинская земля стоит два триллиона долларов. Он говорит: "Пускай Дубинский, пускай мои депутаты жестко требуют, чтоб иностранцев на рынок земли не пускали хотя бы лет пять. За это время мы купим землю, и пусть они покупают у нас. Это наше право первой покупки. И наше право заработать".



Валентин Филиппов: Юлия Владимировна почему до сих пор всех их не съела?



Олег Царев: Все говорят: Зеленский-Зеленский. Не лох, да?



Валентин Филиппов: Ну, мужика на президентство развели, вы знаете….



Олег Царев: Юлия Тимошенко вела очень серьезные переговоры. Ей говорили: "Да. Не возмущайся землей. Ты лучший кандидат на должность премьер-министра". Она все это слушала. Конечно, верила с трудом. Верила не сильно. Но, как минимум, она думала о том, что поставят ее министров. Ей надо рассчитаться со спонсорами партии еще с президентской кампании. И поставят замов в областные администрации. Ей сказали: "Да, хорошо. Давайте списки. Мы посмотрим. Чтоб люди были нормальные. Всех поназначаем".



Она выдает списки людей. Вот если бы она не выдала списки, то хоть кого-нибудь случайно могли назначить. А так четко отследили, чтоб ни один ее человек не попал ни в какую ветку власти. Конечно, она была в шоке. Она тогда сделала это заявление о том, что она переходит в оппозицию. В общем, Юля классически попала.



Валентин Филиппов: А если землю продавать. Была у нас приватизация ваучерная. Почему сейчас не напечатать ваучеров, не раздать поровну жителям Украины землю в виде бумажек. И пусть они уже продают.



Олег Царев: Интересная версия. Но, в принципе, так и поступили, раздав сельскому населению паи. Поэтому, три вопроса. У Сороса свои люди в МВФ. Давление на Зеленского будет возрастать. Коломойский превращается сейчас в чемодан без ручки для Зеленского.



В украинской власти не простая ситуация. В свое время Зеленский, чтобы защититься от влияния Коломойского, запустил во власть Пинчука. Пинчук завел часть своих людей. Приходила Иванович, посол. Просила – возьмите этого, возьмите этого. И вдруг они, оглянуться не успели, а у Сороса и Пинчука внутри "Слуги народа" гигантская фракция. Коломойский считал, что у него будет гигантская группа, и у него будет "золотая акция". А получилось у Пинчука. Его Кабинет министров. Его "милый друг" Гончарука Нефедов. Таможня. Его "укроборонэкспорт". Рябошапка очень плотно прислушивается к Гончаруку и Соросу.



Фактически что у Зеленского? Остался Баканов. Сидит Разумков в Верховной раде. У него рычагов очень мало. Аваков с Коломойским – это одна группа. Сорос и Пинчук – это вторая группа. И 95-й квартал – это третья группа. В засаде сидит Хорошковский Валерий, который считает, что если сейчас ситуативно 95-й квартал объединяется с Коломойским в борьбе против "соросят", и если у них получится убрать Гончарука, то, что разговоры были с Юлией Тимошенко, что она – возможный кандидат, так второй возможный кандидат – Валера Хорошковский.



И он был один из серьезнейших спонсоров избирательной кампании Зеленского. В его пул входила группа контрабандистов, которые всегда работали под СБУ. И они выделили достаточно большие "живые" деньги на избирательную кампанию Зеленского. Больше, чем Коломойский.



Валентин Филиппов: А вот этого контрабандиста сейчас посадили. Это чего это? Что у них происходит?



Олег Царев: Это Валерий Хорошковский потихонечку наводит порядок на таможне. Здесь разыгрывается такая интрига. Нацбанк Зеленский обещал одновременно и Хорошковскому и Коломойскому. А сидят там представители Сороса. И крутят казино. Пирамида ОГВЗ. Облигации внутреннего государственного займа. 40% выплат бюджета идет на поддержание этой пирамиды. Да, снизили с 15% до 10% годовых плату за пользование этими деньгами. Но они все равно чудовищны.



Они были привязаны к гривне. Смотрите, как получается. Министр финансов – человек Сороса. Премьер-министр – человек Сороса. И Нацбанк – человек Сороса. И они играют в игру с тремя наперстками. Американцы покупают ОГВЗ, номинированные в гривны. Они опускают курс гривны, чтобы выйти не на 10%, а на 30%, на 40%. В некоторых моментах доходило до 60% годовых, получали на вложенные деньги.



Валентин Филиппов: А говорят, что на Украине нельзя заработать.



Олег Царев: А Зеленский там сидит себе, президентствует, да? Коломойский отчаянно отбивается от американских судов. А Сорос занимается своей любимой игрой. Игрой с курсом. Это все равно, что сидеть и черпать деньги прямо из бюджета. И вот в последнее время они стали выпускать облигации, привязанные к доллару. Номинированные в долларах. О чем это говорит?



Валентин Филиппов: Гривна полетит.



Олег Царев: Это значит, что они гривну обрушат. Они играют в четкие поддавки. Если номинировано в гривну, то они гривну укрепляют. Как только они привяжутся к доллару, они обрушат гривну и заработают еще раз на этом.



Выставили 340 предприятий на продажу. Добавили еще. Уже около 400 предприятий. Масштабнейшая приватизация. И на конец года продажа земли. Они продавливают, чтобы иностранцы напрямую покупали. И ОГВЗ привязаны к доллару. Это что значит? Это значит, что будет кошмар с курсом. И это значит, что все резко станут бедными. А деньги будут только у Сороса. На всю эту большую распродажу.



Валентин Филиппов: А как же будут населению объяснять? Путин опять нападет?



Олег Царев: Я попытался на протяжении 20 минут рассказать, почему Филатов дерзко ведет себя с Коломойским. Зеленский сейчас ситуативно объединяется с Коломойским. Пытаются что-то сделать с "соросятами". И у каждой группы есть свои лоббисты в США. Все, что я назвал. Три плюс одна. У каждой есть свои лоббисты в США. У каждой есть свои лоббисты в Российской Федерации. Очень хорошо работает Ермак у Зеленского. Он фактически по Российской Федерации сейчас установил прямую связь с людьми, которые принимают решения. И я надеюсь, что в нормандском формате, по той информации, которую я имею, все будет нормально. И по газу хорошо.



Валентин Филиппов: Для кого будет нормально?



Олег Царев: Для Украины, России и Донбасса. Не нормально, это если они встречаются и не могут договориться.



Валентин Филиппов: По-моему, наоборот, хорошо.



Олег Царев: Ну, по газу очень сложная ситуация, Валентин….



Валентин Филиппов: А Донбассу чего хорошо будет? Что его в Украину впихнут?



Олег Царев: Донбасс уже настолько устал от этой войны…. От этой неразберихи….



Валентин Филиппов: Что он готов идти на Украину?



Олег Царев: Ну, он готов идти на Украину, но если идти на Украину, то с соблюдением всех требований, которые записаны в Минских соглашениях.



Валентин Филиппов: Вы прекрасно понимаете, что с сохранением этих требований сложно. Закон о языке, об образовании, он, как бы, перечеркивает закон об особом статусе. Принимают депутаты закон, автоматически вносятся изменения во все прошлые законы. И все дела. Конституция меняется тоже когда угодно. В конце концов Украина всегда делает, что хочет. Законы ее как-то не волнуют.



Олег Царев: Там надо вносить изменения в Конституцию. Именно поэтому требование Путина о том, что все должно быть внесено в Конституцию.



Валентин Филиппов: Хорошо. Но существует закон о милиции. О полиции теперь. Есть закон про вооруженные силы. Как объяснить Украине, что ВСУ не располагаются в Донецке? Что у них там нет казарм. Что у них там нет мест дислокации.



Ну как это? Вышел приказ главнокомандующего, разместить в Горловке восьмую дивизию какой-то штурмовой бригады. И они себе поехали размещаться. И что делать? Отстреливаться? А Украина скажет – нет, мы не воюем, просто к местам дислокации едем. К каким, на фиг, местам дислокации?! Как с этим быть?



Олег Царев: Так же, как и со всем остальным. Точно так же, как с судебной вертикалью. С прокурорской, с милицейской. Оно должно замыкаться на Донецк и Луганск. Не должен быть Аваков руководителем милиции в Донецке. И не должен руководитель донецкой милиции подчиняться Авакову.



Валентин Филиппов: Это мы так говорим. А они там считают по-своему.



Олег Царев: И не должно решение Верховного суда Украины быть обязательным для Донбасса. Иначе там всех пересажают.



Валентин Филиппов: Ой, ладно. Не верю я в это. Обмен. Что-то слышали об обмене? Есть надежда?



Олег Царев: Переговоры идут. И на последних встречах в Минске этот вопрос обсуждали. Есть динамика. Есть проблема та, что списки, как обычно, не совпадают.



Валентин Филиппов: Это – да.



Олег Царев: Поэтому обмен записанный "всех на всех" получится "всех на всех выявленных". И в этом большая проблема Российской Федерации. Почему нет списков? Потому, что людям никто не помогает. Никто не помогает юридически, с юристами. Никто не помогает материально родственникам. Никто не приносит передачи в тюрьму. Никто не поднимает вопросов наших заключенных на европейском уровне. Нет работы – нет списков. Источник - Завтра

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